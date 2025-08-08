Twitter
Advertisement
Headlines

JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

Sawan 2025: सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

Bihar Assembly Election 2025: ​बिहार के पूर्णिया की कसबा विधानसभी सीट पर तेज हुई सियासी जंग, किसका होगा राजतिलक?

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया नया आरोप, वेबसाइट बंद कर सबूत मिटा रहा EC, शपथ पत्र को लेके EC पर कसा तंज

'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब

प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी

Delhi News: दिल्ली के रेस्टोरेंट में सलवार कमीज़ पहनी महिला को एंट्री से रोका, ट्विटर पर भड़क गए लोग

गेहूं से ज्यादा हेल्दी होता है ज्वार, इसकी रोटी खाने से मिलते हैं कई फायदे, यहां जानें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

Sawan 2025: सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब

'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब

प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी

प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी

Homeधर्म

धर्म

Sawan 2025: सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

अगर आप शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से जूझ रहे हैं तो इस सावन के आखिरी शनिवार को इस स्त्रोत का पाठ करें. इससे शनि देव और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Aug 08, 2025, 04:54 PM IST

Sawan 2025: सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

TRENDING NOW

Sawan 2025: हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद शुभ होता है. सावन माह 9 अगस्त को खत्म हो रहा है. सावन के आखिरी दिन शनिवार है. इस दिन महादेव और शनिदेव की विशेष पूजा के योग बन रहे हैं. अगर आप शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से जूझ रहे हैं तो इस सावन के आखिरी शनिवार को इस स्त्रोत का पाठ करें. इससे शनि देव और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं. इसके साथ ही धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. वहीं शनि दोष से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं क्या है ये स्त्रोत...

दशरथकृत शनि स्तोत्र

नम: कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च
नम: कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नम: 
नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च
नमो विशालनेत्राय शुष्कोदर भयाकृते

नम: पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णेऽथ वै नम:
नमो दीर्घायशुष्काय कालदष्ट्र नमोऽस्तुते
नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नम:
नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने

नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुखायनमोऽस्तुते
सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करे भयदाय च
अधोदृष्टे: नमस्तेऽस्तु संवर्तक नमोऽस्तुते
नमो मन्दगते तुभ्यं निरिस्त्रणाय नमोऽस्तुते

तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च
नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नम:
ज्ञानचक्षुर्नमस्तेऽस्तु कश्यपात्मज सूनवे
तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्

देवासुरमनुष्याश्च सिद्घविद्याधरोरगा:
त्वया विलोकिता: सर्वे नाशंयान्ति समूलत:
प्रसाद कुरु मे देव वाराहोऽहमुपागत
एवं स्तुतस्तद सौरिग्र्रहराजो महाबल:

शनि देव की आरती 

जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी
सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी
जय जय श्री शनि देव…

श्याम अंग वक्र-दृ‍ष्टि चतुर्भुजा धारी
नी लाम्बर धार नाथ गज की असवारी
जय जय श्री शनि देव…

क्रीट मुकुट शीश राजित दिपत है लिलारी
मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी
जय जय श्री शनि देव…

मोदक मिष्ठान पान चढ़त हैं सुपारी
लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी
जय जय श्री शनि देव…

देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी
विश्वनाथ धरत ध्यान शरण हैं तुम्हारी
जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी

यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1
ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1
'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब
'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब
प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी
प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी
Palmistry Marriage Lines: हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत
हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत
Numerology: रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना
रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE