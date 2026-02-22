FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Shani Gochar: शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे

शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे

जीनत कुरैशी को मिला फेलिसिटेशन अवॉर्ड, विमेंस सेल की अध्यक्ष बनीं, मल्टी-डायमेंशनल रोल में आएंगी नजर

जीनत कुरैशी को मिला फेलिसिटेशन अवॉर्ड, विमेंस सेल की अध्यक्ष बनीं, मल्टी-डायमेंशनल रोल में आएंगी नजर

दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां केवल काले रंग के ही प्लेन उड़ते हैं? सफेद विमान न रखने की वजह है खास

दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां केवल काले रंग के ही प्लेन उड़ते हैं? सफेद विमान न रखने की वजह है खास

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार

क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार

OTT Release: दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन

दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन

Homeधर्म

धर्म

Shani Gochar: शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे

रविवार 22 फरवरी यानी आज से शनिदेव अपना मार्ग बदलने जा रहे हैं और यह गोचर आपके जीवन में अनेक परिवर्तन ला सकता है. शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय स्थान पर गोचर करेगा जिससे कई राशियों के दिन बदलने वाले हैं.

Latest News

Ritu Singh

Updated : Feb 22, 2026, 02:24 PM IST

Shani Gochar: शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे

Saturn's transit (Photo: AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ज्योतिष में शनि का गोचर महत्वपूर्ण माना जाता है. शनि की चाल सभी 12 राशियों को प्रभावित करती है. शनि का गोचर बहुत धीमी गति से होता है. वर्तमान में शनि मीन राशि में है. रविवार को शनि अपनी चाल बदलेगा. आज शनि अपने नक्षत्र से गोचर करेगा. कर्म दाता शनि का यह गोचर जीवन में अनेक परिवर्तन ला सकता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 22 फरवरी 2026 को शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम स्थान से द्वितीय स्थान पर गोचर करेगा. शनि स्वयं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है. शनि 21 मार्च की सुबह तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय स्थान पर रहेगा. शनि का यह गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है.
 
मेष राशि: मेष राशि के जातकों को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय भाव में शनि के गोचर का लाभ मिल सकता है. रुके हुए कार्य फिर से शुरू होंगे. आपको अपने करियर में पदोन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य मिल सकते हैं, जिन्हें आपको कुशलतापूर्वक पूरा करना होगा. समृद्धि आएगी. काम के सिलसिले में विदेश यात्रा की संभावना है. आपको अपने बच्चों से भी कोई खुशखबरी मिलेगी.  
 
कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय भाव में शनि का गोचर अत्यंत शुभ सिद्ध हो सकता है. व्यापार के क्षेत्र में आपको विदेशी सौदे मिल सकते हैं. जीवनसाथी से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे दूर हो जाएंगी. बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा. परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा.  

मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय भाव में शनि का गोचर लाभकारी माना जा रहा है. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. हालांकि, खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें. इस दौरान नया काम शुरू करना शुभ रहेगा. वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल
कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल
क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार
क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार
OTT Release: दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन
दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन
Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
सोने की शुद्धता कैरेट में और चांदी को किलो में क्यों मापा जाता है? आखिर मेजरमेंट का ये सिस्टम इतना अलग क्यों है?
सोने की शुद्धता कैरेट में और चांदी को किलो में क्यों मापा जाता है? आखिर मेजरमेंट का ये सिस्टम इतना अलग क्यों है?
MORE
Advertisement
धर्म
Trigrahi Yog: शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
Shukra Nakshatra Parivartan: रंगों के त्योहार होली तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र, खूब मिलेगा लाभ
रंगों के त्योहार होली तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र, खूब मिलेगा लाभ
Mangal-Rahu Yuti: शेयर बाजार और सोने-चांदी में निवेश से पहले पढ़ लें ये खबर? मंगल-राहु के संयोग से 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू होगा
शेयर बाजार और सोने-चांदी में निवेश से पहले पढ़ लें ये खबर? मंगल-राहु के संयोग से 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू होगा
Horoscope 21 February: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Holika Dahan 2026: होलिका दहन में क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए? घर में प्रसाद लाना सही है या गलत?
होलिका दहन में क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए? घर में प्रसाद लाना सही है या गलत?
MORE
Advertisement