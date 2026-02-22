Shani Gochar: शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे

रविवार 22 फरवरी यानी आज से शनिदेव अपना मार्ग बदलने जा रहे हैं और यह गोचर आपके जीवन में अनेक परिवर्तन ला सकता है. शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय स्थान पर गोचर करेगा जिससे कई राशियों के दिन बदलने वाले हैं.

ज्योतिष में शनि का गोचर महत्वपूर्ण माना जाता है. शनि की चाल सभी 12 राशियों को प्रभावित करती है. शनि का गोचर बहुत धीमी गति से होता है. वर्तमान में शनि मीन राशि में है. रविवार को शनि अपनी चाल बदलेगा. आज शनि अपने नक्षत्र से गोचर करेगा. कर्म दाता शनि का यह गोचर जीवन में अनेक परिवर्तन ला सकता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 22 फरवरी 2026 को शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम स्थान से द्वितीय स्थान पर गोचर करेगा. शनि स्वयं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है. शनि 21 मार्च की सुबह तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय स्थान पर रहेगा. शनि का यह गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है.



मेष राशि: मेष राशि के जातकों को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय भाव में शनि के गोचर का लाभ मिल सकता है. रुके हुए कार्य फिर से शुरू होंगे. आपको अपने करियर में पदोन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य मिल सकते हैं, जिन्हें आपको कुशलतापूर्वक पूरा करना होगा. समृद्धि आएगी. काम के सिलसिले में विदेश यात्रा की संभावना है. आपको अपने बच्चों से भी कोई खुशखबरी मिलेगी.



कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय भाव में शनि का गोचर अत्यंत शुभ सिद्ध हो सकता है. व्यापार के क्षेत्र में आपको विदेशी सौदे मिल सकते हैं. जीवनसाथी से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे दूर हो जाएंगी. बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा. परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा.

मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय भाव में शनि का गोचर लाभकारी माना जा रहा है. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. हालांकि, खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें. इस दौरान नया काम शुरू करना शुभ रहेगा. वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से