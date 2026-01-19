FacebookTwitterYoutubeInstagram
सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकी ठिकाना मिला, J&K के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकाना मिला

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब? नोट कर लीजिए तारीख

बिखर गया सपा नेता मुलायम सिंह का परिवार! बेटे प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का किया ऐलान

अन्न-जल का त्याग कर धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आगे की रणनीति आज करेंगे बात

OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग

Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां

Upcoming Web Series: फुलेरा में फिर बैठेगी 'पंचायत', शाहिद का दिखेगा 'फर्जी' रूप, 2026 में इन 6 वेब सीरीज के आएंगे नए सीजन

धर्म

शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?

शनिवार का दिन शनिदेव के नाम होता है लेकिन इस दिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए हिंदू धर्म में सबसे उत्तम दिन माना गया है. इसकी पीछे की वजह जानते हैं आप?

ऋतु सिंह

Updated : Jan 19, 2026, 01:05 PM IST

शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?

शनिवार को हनुमान जी की पूजा

सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग-अलग देवताओं के नाम लिए समर्पित है और उस दिन उनकी पूजा का विशेष फल मिलता है. अक्सर आपने सुना होगा कि शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाकर पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीया जलाना चाहिए. वहीं मंगलवार को हनुमान जी का दिन होता है. फिर ऐसे में शनिवार को हनुमान जी की पूजा क्यों जरूर करने को कहा जाता है. शनि और मंगलवार दोनों ही हनुमान जी की पूजा का दिन माना गया है. चलिए जानें शनिवार को हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से क्या होता है?
 
शनिवार आते ही भक्त एक ओर भगवान शनि की पूजा करते हैं तो दूसरी ओर भगवान हनुमान की. भगवान शनि कर्म, अनुशासन और फल के प्रतीक हैं, वहीं भगवान हनुमान शक्ति, साहस और भक्ति के प्रतीक हैं. शनिवार को अधिकतर लोग न केवल भगवान शनि बल्कि भगवान हनुमान की भी पूजा करते हैं. ऐसा माना जाता है कि शनिवार को भगवान हनुमान की पूजा करने वाले व्यक्ति को शनि दोष और शनि से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है. शनिवार का दिन हनुमान जी को क्यों समर्पित है?
   
शनिवार को इस वजह से होती है हनुमान जी की पूजा

शनिवार को हनुमान जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वे शनि देव के प्रकोप से रक्षा करने वाले माने जाते हैं. मान्यता है कि हनुमान जी की भक्ति से शनि की पीड़ा शांत होती है. इसलिए शनिवार को उनकी पूजा कष्ट, भय और बाधाओं से मुक्ति दिलाती है.  

डर को नष्ट करने के लिए

शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा की जाती है. चूंकि हनुमान जी शनि से भयभीत होते हैं, इसलिए उनके भक्तों को हनुमान जी की पूजा करने का विशेष अधिकार है. हनुमान जी निर्भीकता, मानसिक शक्ति और अटूट भक्ति के देवता हैं, इसलिए शनिवार को हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत लाभकारी है. शनिवार को शनि की पूजा करके हम अपने कर्मों को स्वीकार करते हैं और हनुमान जी की पूजा से आंतरिक शक्ति का सृजन करते हैं.
 
शनिवार को दान करें

शनिवार को हम जो सादगी, शांति, दान और संयम बरतते हैं, उससे हमें शनि का आशीर्वाद प्राप्त होता है . कई परंपराओं के अनुसार, शनिवार को आवश्यक वस्तुओं का दान करना, श्रमिकों की सहायता करना, जरूरतमंदों को भोजन कराना और दिन को शांतिपूर्ण और स्थिर बनाए रखना महत्वपूर्ण है. शनिवार को किए गए दान से हम शनि के और करीब आते हैं.  
 
हनुमान और शनि की शक्ति

हनुमान और शनि की पूजा शनिवार को उनकी शक्ति के कारण की जाती है . शनि कर्मों के प्रति सजगता, परिणामों को स्वीकार करने और अनुशासन का पालन करने से संबंधित हैं. हनुमान आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं और आस्था एवं सेवा भाव का संचार करते हैं. इसलिए, शनि की पूजा के साथ-साथ हनुमान की पूजा करना महत्वपूर्ण है.

यदि शनि अहंकार की परीक्षा लेता है, तो हनुमान अहंकार का नाश करते हैं 

शनि के सबक मुख्य रूप से उन स्थानों को प्रभावित करते हैं जहाँ अहंकार निवास करता है. शनि की शक्ति हमारी नींव की कमजोरियों को उजागर करती है. हनुमान जी की भक्ति अहंकार के विरुद्ध कार्य करती है. यह मन को वश में करती है, उसे समर्पण और स्थिरता प्रदान करती है. शनि मार्ग को सीधा करता है, हनुमान जी उस पर चलने वालों को शक्ति प्रदान करते हैं.  
 
कैलेंडर पर शनिवार और शनि
हिंदू परंपरा में शनि को शनिवार से जुड़ा देवता माना जाता है. नवग्रह प्रणाली में शनि को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है. ग्रीको-रोमन सप्ताह में शनिवार का नाम शनि के नाम पर रखा गया है. दिन के नाम में ही शनि का संबंध निहित है. यही कारण है कि शनिवार की पूजा अक्सर शनि से संबंधित विषयों पर केंद्रित होती है. जब जीवन हमें संयम, जिम्मेदारी, धैर्य आदि जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर करता है, तब शनि की पूजा करना महत्वपूर्ण होता है.  

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

