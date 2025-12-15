Saphala Ekadashi 2025: आज सफला एकादशी पर बन रहा अभिजीत मुहूर्त, जानें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और मंत्र

दिल्ली में उड़ानों पर घने कोहरे का असर, कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरों | दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | मुंबई में ड्रग्स फैक्टरी का भंडाफोड़, 150-200 करोड़ की ड्रग्स फैक्टरी का भंडाफोड़, मीरा रोड इलाके में फैक्टरी का खुलासा
धर्म
एकादशी तिथि को सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है. इन्हीं में सफला एकादशी भी शामिल है. इस दिन व्रत करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं. भगवान विष्णु की कृपा से हर काम में सफलता मिलती है.
हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी को बेहद विशेष और बड़ा माना गया है. एकादशी व्रत रखने मात्रा से व्यक्ति के सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं. साल में कुल 24 एकादशी आती हैं. बताते हैं कि इन एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने से कृपा प्राप्त होती है.इनमें सभी एकादशी का अलग अलग महत्व होता है. आज हम बात करने जा रहे हैं सफला एकादशी की. आज पौष महीने के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी है. आइए जानते हैं सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त से लेकर तिथि, मंत्र और आरती...
वैदिक पंचांग के अनुसार, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर को रात 08 बजकर 47 मिनट से शुरू होकर अगले दिन यानी 15 दिसंबर को रात 10 बजकर 8 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए सफला एकादशी की पूजा और व्रत 15 दिसंबर को ही रखा जाएगा. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाएगी.
हिंदू पंचांग के अनुसार, सफला एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त बन रहा है. पूजा अर्चना से लेकर सफलता प्राप्ति के लिए यह मुहूर्त सबसे शुभ है. इसकी शुरुआत सफला एकादशी पर सुबह 11 बजकर 56 मिनट पर होगी. यह 12 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. यह बेहद शुभ समय होता है. आइए जानते हैं इसके मंत्र और आरती.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीवासुदेवाय नमः
ॐ नमो नारायणाय
ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे.
भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे..
जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मन का.
सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का..
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी.
तुम बिनु और न दूजा, आस करूँ जिसकी..
तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी.
पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी..
तुम करुणा के सागर तुम पालनकर्ता.
मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता..
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति.
किस विधि मिलूँ दयामय! तुमको मैं कुमति..
दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे.
अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे..
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा.
श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा..
तन-मन-धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा.
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा..
जगदीश्वरजी की आरती जो कोई नर गावे.
कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे..
डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर