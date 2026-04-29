Ganesh Stotra Path: जीवन की परेशानी और संकटों से बचाएगा संकटनाशन गणेश स्तोत्र, रोज पाठ करने से बनेगा दिव्य सुरक्षा कवच

धर्म
अगर आप जीवन में चल रही समस्या और बाधाओं से परेशान हैं तो बुधवार के दिन गणेश स्तोत्र का पाठ शुरू कर दें. इससे न सिर्फ शत्रु और परेशानियों का नाश होगा, कर्ज और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलेगा.
हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है. इसी में बुधवार का दिन संकटनाशक गणेश जी को समर्पित है. यही वजह है कि इस दिन सर्वप्रथम देवता गणेश जी की पूजा अर्चना करना शुभ होता है. इस दिन गणेश जी का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी विघ्न और संकट दूर हो जाते हैं. अगर आप जीवन में चल रही परेशानी और किसी न किसी बाधा से परेशान हैं तो गणपति बप्पा के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं. इस स्तोत्र को पढ़ने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप और दोष दूर हो जाते हैं.
भगवान गणेश जी के इस स्तोत्र का वर्णन नारद पुराण से भी मिलता है. इसमें कहा गया है कि एक बार नारद जी भारी संकट में फंस गए थे, तब भगवान शिव के सुझाव पर उन्होंने संकटनाशन गणेश स्तोत्र की रचना की और सच्चे मन से गणेश जी का ध्यान करते हुए इसका पाठ भी किया. इसके बाद विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ने नारद जी के सभी संकटों का नाश किया. आइए जानते हैं संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से क्या क्या लाभ मिलते हैं.
संकटनाशन गणेश जी स्तोत्र का पाठ करना बेहद शुभ होता है. अगर आप जीवन में चल रहे दुख और बाधाओं से पार पाना चाहते हैं गणेश स्तोत्र का पाठ करें. इसके साथ ही भय से मुक्ति, विद्या, ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि की प्राप्त होती है. गणेश स्तोत्र का नियमित पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. शत्रु और कर्ज से मुक्ति मिलती है.
प्रणम्य शिरसा देवं गौरी विनायकम्.
भक्तावासं स्मेर नित्यमाय्ः कामार्थसिद्धये॥1॥
प्रथमं वक्रतुडं च एकदंत द्वितीयकम्.
तृतियं कृष्णपिंगात्क्षं गजववत्रं चतुर्थकम्॥2॥
लंबोदरं पंचम च पष्ठं विकटमेव च.
सप्तमं विघ्नराजेंद्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमम्॥3॥
नवमं भाल चंद्रं च दशमं तु विनायकम्.
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन्॥4॥
द्वादशैतानि नामानि त्रिसंघ्यंयः पठेन्नरः.
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो॥5॥
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्.
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मो क्षार्थी लभते गतिम्॥6॥
जपेद्णपतिस्तोत्रं षडिभर्मासैः फलं लभते.
संवत्सरेण सिद्धिंच लभते नात्र संशयः॥7॥
अष्टभ्यो ब्राह्मणे भ्यश्र्च लिखित्वा फलं लभते.
तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः॥8॥
॥इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनं नाम श्री गणपति स्तोत्रं संपूर्णम्॥
गणेश जी के प्रभावशाली मंत्र-
गणेश जी के इस प्रभावशाली मंत्र का जाप करें-
वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरू मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।।
गणेश जी का यह मंत्र संकट करेगा दूर-
'ॐ गं गणपतये नम:.'
गणेश जी के इस मंत्र के जाप से जीवन में सकारात्मकता आएगी-
'ॐ नमो हेरम्ब मद मोहित मम् संकटान निवारय-निवारय स्वाहा.'
गणेश जी के इस मंत्र के जाप से जीवन में सौभाग्य आता है-
ॐ श्रीं गं सौभाग्य गणपतये.
वर्वर्द सर्वजन्म में वषमान्य नम:।।
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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