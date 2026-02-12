FacebookTwitterYoutubeInstagram
Sri Lanka vs Oman Highlights: श्रीलंका ने दर्ज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत, ओमान को 105 रनों से हराया

Sri Lanka vs Oman Highlights: श्रीलंका ने दर्ज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत, ओमान को 105 रनों से हराया

IND vs PAK मैच से पहले पूर्व पाकिस्तानी सकलैन मुश्ताक ने उगला जहर, BCCI-ICC पर कोलंबो की पिच को लेकर लगाए आरोप

IND vs PAK मैच से पहले पूर्व पाकिस्तानी सकलैन मुश्ताक ने उगला जहर, BCCI-ICC पर कोलंबो की पिच को लेकर लगाए आरोप

पाकिस्तान में बढ़ी बेचैनी… भारत की सैन्य ताकत को मिलेगा जबरदस्त बूस्ट, 114 राफेल और 6 P-8I की खरीद को मिली मंजूरी

पाकिस्तान में बढ़ी बेचैनी… भारत की सैन्य ताकत को मिलेगा जबरदस्त बूस्ट, 114 राफेल और 6 P-8I की खरीद को मिली मंजूरी

Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर

Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर

दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 

Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश

Homeधर्म

धर्म

खेल और संस्कृति का संगम, 'Sanatan Premier League' को मिल रहा जबरदस्त प्यार, देश के इन 8 शहरों में हो रहे ट्रायल्स

Sanatan Premier League - SPL: क्रिकेट प्रेमियों और सनातन संस्कृति से जुड़े खिलाड़ियों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है. सनातन प्रीमियर लीग (Sanatan Premier League SPL) के पहले सीजन की शुरुआत की तैयारी के तहत 4 फरवरी से फ्री ट्रायल्स शुरू हो गए हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Feb 12, 2026, 02:40 PM IST

खेल और संस्कृति का संगम, 'Sanatan Premier League' को मिल रहा जबरदस्त प्यार, देश के इन 8 शहरों में हो रहे ट्रायल्स

Sanatan Premier League SPL 

Sanatan Premier League SPL- क्रिकेट प्रेमियों और सनातन संस्कृति से जुड़े खिलाड़ियों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है. सनातन प्रीमियर लीग (Sanatan Premier League SPL) के पहले सीजन की शुरुआत की तैयारी के तहत 4 फरवरी से फ्री ट्रायल्स शुरू हो गए हैं.  बता दें कि ट्रायल्स का पहला दो दिन का चरण राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो रहा है. यहां बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने पहुंचे हैं और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

बता दें कि सनातन प्रीमियर लीग का पहला सीजन 12 मार्च से 15 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, इस खास टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध संत देवकीनंदन ठाकुर (Devkinandan Thakur) जी महाराज शामिल होंगे. वे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे और ट्रायल्स के दौरान भी मौजूद रहकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ा रहे हैं. 

देश के इन 8 शहरों में हो रहे हैं ट्रायल्स

इस लीग में शामिल खिलाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए SPL के ट्रायल्स देश के 8 प्रमुख शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं, आगे जाने ट्रायल का पूरा शेड्यूल...

  • जयपुर: 4 - 5 फरवरी
  • देहरादून: 6 - 7 फरवरी
  • सूरत: 8 - 9 फरवरी
  • दिल्ली: 10 -11 फरवरी
  • मुंबई: 12 - 13 फरवरी
  • लखनऊ: 14 - 15 फरवरी
  • चेन्नई: 15 - 16 फरवरी
  • इंदौर: 18 - 19 फरवरी

क्या है चयन प्रक्रिया और आयु सीमा? 

SPL सीजन-1 के ट्रायल्स में 15 से 40 साल तक के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं. चयन प्रक्रिया को साफ और निष्पक्ष रखने के लिए अनुभवी क्रिकेटरों, कोचों और एक चीफ सेलेक्टर की टीम बनाई गई है. जयपुर के बाद ट्रायल्स का अगला चरण देहरादून में हो रहा है. यहां दो दिन के ट्रायल्स में शत्रुघ्न तिवारी, बीनू चौधरी, प्रणय शर्मा, सिद्धार्थ जोशी और राजेश शर्मा खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख रहे हैं, खिलाड़ियों का चयन पूरी तरह उनके खेल और प्रतिभा के आधार पर हो रहा है. 

चयनित खिलाड़ियों के लिए खास ट्रेनिंग
ट्रायल्स खत्म होने के बाद चुने गए खिलाड़ियों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा. इस कैंप में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंतिम टीम बनाई जाएगी. इसके बाद चयनित खिलाड़ियों को इंदौर में होने वाले मेगा टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलेगा.

31 लाख की इनामी राशि, कार और बाइक्स भी

SPL में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए आकर्षक पुरस्कारों की घोषणा की गई है. टूर्नामेंट की विजेता टीम को 31 लाख रुपये तथा उपविजेता टीम को 15 लाख रुपये की इनामी राशि दी जाएगी. मैन ऑफ द सीरीज को ब्रांड न्यू कार, जबकि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विजेताओं को एक-एक बाइक प्रदान की जाएगी. इसके अतिरिक्त प्रत्येक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच को 21,000 रुपये नकद और प्रत्येक खिलाड़ी को 11,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी.

इन 8 टीमों के बीच होना है मुकाबला

बता दें कि सनातन प्रीमियर लीग में कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें छत्रपति शिवाजी वॉरियर्स (महाराष्ट्र), द्रविड़ चोला रॉकर्स (दक्षिण भारत), सरदार वल्लभभाई पटेल लायंस (गुजरात), रानी लक्ष्मीबाई स्ट्राइकर्स (उत्तर प्रदेश), अहिल्या माता गार्जियंस (मध्य प्रदेश), इंद्रप्रस्थ किंग्स (दिल्ली), चंद्रशेखर आज़ाद थंडर्स (उत्तराखंड), महाराणा प्रताप रणबांकुरे (राजस्थान) शामिल है.  सनातन प्रीमियर लीग न केवल क्रिकेट प्रतिभाओं को मंच देने का कार्य करेगी, बल्कि खेल और संस्कृति के समन्वय का एक नया उदाहरण भी प्रस्तुत करेगी. 

लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग

सनातन प्रीमियर लीग सीजन-1 के मुकाबलों का सीधा प्रसारण प्रतिष्ठित खेल चैनलों पर किया जाएगा, साथ ही OTT प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा. 

इस ट्रायल्स में कैसे लें हिस्सा?

खिलाड़ी सीधे ट्रायल्स स्थल पर पहुंचकर भी पंजीकरण कर सकते हैं, वहीं, जिन राज्यों में ट्रायल्स का आयोजन नहीं हो रहा है, वहां के इच्छुक प्रतिभागी www.spl10.com वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

