Sakat Chauth Moonrise Time 2026: आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय

आज सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा. यह व्रत हर साल माष कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है. इस बार यह तिथि 6 जनवरी 2026 को शुरू होकर अगले दिन 7 जनवरी 2026 तक रहेगी. ऐसे में चंद्रोदय के समय को देखते हुए सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 यानी आज रखा जाएगा. इसके साथ ही तीन शुभ योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं सकट चौथ का व्रत का शुभ मुहूर्त से लेकर चंद्रमा निकलने का समय क्या है...

सकट चौथ पर बन रहे 3 विशेष योग

सकट चौथ पर तीन विशेष योग बन रहे हैं. इनमें सबसे पहला सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो सुबह 7 बजकर 15 से दोपहर 12 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. वहीं प्रीति योग पूरे दिन रहेगा. इसके साथ ही रात 8 बजकर 21 मिनट पर आयुष्मान योग शुरू होगा. इस दिन अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12 बजकर 17 मिनट से शुरू होगा. वहीं उसके बाद मघा नक्षत्र का शुरू होगा.

क्यों होता है सकट चौथ व्रत

ज्योतिष के अनुसार, सकट चौथ का व्रत संतान की सुरक्षा, लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है. माताएं गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ ही सकट चौथ की कथा पढ़कर व्रत रखती हैं. साथ ही संतान की सलामती की दुआ करती हैं. इस दिन तिल से बनी चीजों का भोग भगवान श्रीगणेश को लगाया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है.

आज इस समय निकलेगा चांद

सकट चौथ पर शाम के समय चंद्रमा की पूजा की जाती है. चंद्र देव की प्रार्थना कर रोग दोष कष्ट दूर करने की प्रार्थना की जाती है. आज माताएं पूरे दिन व्रत रखने के बाद चंद्रदेव को जल अर्पित करने के बाद ही कुछ ग्रहण करती हैं. ऐसे में आपको बता दें कि आज दिल्ली में चंद्रोदय रात 8 बजकर 34 मिनट पर होगा. वहीं नोएडा में 8 बजकर 54 मिनट पर होगा. मेरठ में रात 8 बजकर 52 मिनट पर, पटना में 8 बजकर 25 मिनट पर, गाजियाबाद में रात 8 बजकर 54 मिनट पर और मथुरा में रात 8 बजकर 55 मिनट पर चंद्रमा निकलेगा.

