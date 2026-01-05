FacebookTwitterYoutubeInstagram
केले के पत्ते में खाने के ये फायदे जानते हैं आप? जानिए क्यों हमारे पूर्वज भी इसमें खाते थे खाना

सकट चौथ का व्रत बिना कथा के रहता है अधूरा, यहां जानें इसका महत्व से लेकर पढ़ें सकट चौथ की पूरी कथा

मादरो के पकड़ने के लिए अमेरिका ने फूंका बेहिसाब पैसा, हर घंटे इस ऑपरेशन पर 3 करोड़ रुपये का खर्च

हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा

दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम

बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'

धर्म

धर्म

Sakat Chauth Katha: सकट चौथ का व्रत बिना कथा के रहता है अधूरा, यहां जानें इसका महत्व से लेकर पढ़ें सकट चौथ की पूरी कथा 

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को 6 जनवरी 2026 की सुबह से शुरू होकर 7 जनवरी 2026 तक रहेगी. इस तिथि की शुरुआत 6 जनवरी को चंद्रोदय के साथ ही सकट चौथ की शुरुआत होगी.

नितिन शर्मा

Updated : Jan 05, 2026, 01:54 PM IST

Sakat Chauth Katha: सकट चौथ का व्रत बिना कथा के रहता है अधूरा, यहां जानें इसका महत्व से लेकर पढ़ें सकट चौथ की पूरी कथा 
इस बार सकट चौथ का व्रत 6 फरवरी 2026 मंगलवार को रखा जाएगा. इस दिन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन महिलाएं भगवान गणेश जी की उपासना करती हैं. संतान की सुरक्षा, लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए व्रत करने के साथ चंद्रमा को जल अर्पित करती हैं. साथ ही सकट चौथ की व्रत कथा पढ़ी जाती है. सकट चौथ के व्रत महिलाएं गणपति बप्पा को गुड़ और तिल से बने लड्डूओं का भोग लगाती हैं. इसके साथ ही शकरकंद और मौसमी फलों को भी भोग स्वरूप रखा जाता है.

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को 6 जनवरी 2026 की सुबह से शुरू होकर 7 जनवरी 2026 तक रहेगी. इस तिथि की शुरुआत 6 जनवरी को चंद्रोदय के साथ ही सकट चौथ की शुरुआत होगी. वहीं इसकी समाप्ति अगले दिन सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर होगी. ऐसे में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी का ही रखा जाएगा. 

सकट चौथ की व्रत कथा

एक देवरानी-जेठानी थी. जेठानी अमीर थी. उसका परिवार भी बड़ा और पूरा-भरा था देवरानी गरीब थी. इतनी गरीब कि जेठानी की सेवा-टहल करके गुजारा करती थी. जो कुछ चूनी-चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पका कर खा लेती. फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती. सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती.

साल भर का त्योहार आया. देवरानी भूखी-प्यासी जेठानी की टहल करती रही. रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी-चोकर भी नहीं दिया. खाली हाथ झोपड़ी में आई. खेत से बथुआ तोड़ लाई. थोड़े से चावल के कन ढूँढ़कर इकट्ठे किये. कन के लड्डू बनाये, बथुआ बनाकर रख लिया. रात को सकट माता आई. टटिया की ओर खड़ी होकर बोली-ब्रह्मणी, खोलो किवाड़ा. देवरानी बोली-चली आओ माता किवाड़े कहाँ हैं. भीतर आते ही सकट माता ने कहा बड़ी भूख लगी है. देवरानी ने कहा माता जो कुछ दिया है खाओ. कन के लड्डू और बथुआ के धोंधा आगे रख दिए.

जब सकट माता छक कर खा चुकीं तो बोलीं पानी तो पिला, देवरानी फूटी गगरी ले आई. पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की. उसने टूटी खाट बाता दी. थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को टट्टी लगी. उन्होंने पूछा टट्टी कहाँ जाऊँ. देवरानी ने कहा माता सारा घर लीपा-पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ. सारे घर में उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई. पूछा अब कहाँ जाऊँ. देवरानी ने कहा अब मेरे सिर पर करो. उन्होंने उसके सिर से पाँव तक टट्टी से नहला दिया और चली गई. सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमये हो गई. चारो तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था. जल्दी-जल्दी बटोर कर रखने लगी पर सोना चुकता ही नहीं था और वह रखते-रखते थक गई.

इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुँची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी. जेठानी बोली कल त्योहार था सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहा अभी पता नहीं है. उसने अपने लड़के को भेजा और कहा जाकर फौरन बुला लाओ. लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का जी धक से रह गया. दौड़ी-दौड़ी पहुँची देखा चारो तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है. देवरानी से पूछा किसको घूसा, किसको मूसा ? देवरानी सहज भाव से बोली न किसी को घूसा न मूसा. यह सब सकट माता की कृपा है. जेठानी ने पूछा ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता प्रसन्न हो गई. देवरानी बोली मैंने तो कुछ नहीं किया. केवल कन के लड्डू और बथुवा के घोंधा दिये थे खाने को. इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया. 

जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी. साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भाँति कनक के लड्डू बनाये और बथुआ के धोंधा बनाये. फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी. और सकट माता की राह देखने लगी. रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया. जेठानी ने कहा माता किवाड़े कहाँ हैं टटिया खोल आ जाओ. सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया. जेठानी ने कहा माता जो कुछ है खाओ पियो तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है. सकट माता ने खाया-पिया और टाँग फैलाकर सोई और आधी रात को घर तथा जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली गई. 

सुबह हुई लड़के-बच्चो ने देखा चारो तरफ गन्दगी ही गन्दगी फैली है. जेठानी भी गन्दगी से नहाई निकली, चलना कठिन था. सारा घर बदबू से भर गया. उन्होंने कहा तुमने यहा क्या किया ? जेठानी ने खिसियाकर देवरानी को बुलाया, देवरानी आई. जेठानी ने बड़े ताने से कहा तुमने जो कहा था वह कुछ न हुआ. देवरानी ने कहा तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था. तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था इसी से सकट माता अप्रसन्न हुई. मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई और सब कुछ दे दिया. तुमने तो मेरी नकल की थी इसी से ऐसा हुआ है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा
दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम
बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'
Scooty for Women: ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए परफेक्ट, कम बजट में धांसू फिचर्स के साथ मिल जाएंगी ये 5 स्कूटी
प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा
लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
इस बार बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?
सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
