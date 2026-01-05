Sakat Chauth 2026: कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त

सकट चौथ के व्रत महिलाएं गणपति बप्पा को गुड़ और तिल से बने लड्डूओं का भोग लगाती हैं. इसके साथ ही शकरकंद और मौसमी फलों को भी भोग स्वरूप रखा जाता है.

हिंदू धर्म में सकट चौथ का बड़ा महत्व है. यह तिथि और व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है. इस दिन महिलाएं भगवान गणेश की उपासना करती है. इसके साथ ही संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए माताएं कथा पढ़ने के साथ ही व्रत रखती हैं. इस दिन रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद जल ग्रहण करके व्रत पूरा किया जाता है. सकट चौथ के व्रत महिलाएं गणपति बप्पा को गुड़ और तिल से बने लड्डूओं का भोग लगाती हैं. इसके साथ ही शकरकंद और मौसमी फलों को भी भोग स्वरूप रखा जाता है. आइए जानते हैं कब है सकट चौथ का व्रत, इसकी पूजा विधि से लेकर मुहूर्त और महत्व

सकट चौथ 2026 का शुभ मुहूर्त

सकट चौथ का की पूजा अर्चना शाम के समय की जाती है. हालांकि व्रत का संकल्प सुबह स्नान के बाद भगवान की पूजा अर्चना के बाद ही लेना चाहिए. इस दौरान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए. इस बार सकट चौथ का व्रत 6 फरवरी 2026 यानी मंगलवार को रखा जाएगा. इसका शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 9 मिनट से लेकर 12 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. वहीं दूसरा अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 12 बजकर 27 मिनट से 1 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. वहीं शुभ उत्तम मुहूर्त शाम 3 बजकर 3 मिनट से 4 बजकर 21 मिनट तक रहेगा. वहीं लाभ उन्नति शाम 7 बजकर 21 मिनट से लेकर 9 बजकर 3 मिनट तक रहेगा.

सकट चौथ की पूजा विधि

सकट चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें. इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनें इस दिन लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है. स्‍नान के बाद आप पूजा शुरू करें और हाथ में अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें. इसके बाद भगवान गणेश को ये अक्षत और पुष्प चढ़ा दें. इसके साथ ही गुड़, तिल, लड्डू, शकरकंद, धूप, चंदन, तांबे के एक कलश में जल और मौसमी फल जरूर रखें.

ऐसे करें चांद की पूजा

सकट चौथ पर सबसे पहले चांद को अर्घ्य दें. चांद को जल अर्पित करने से पूर्व उसमें थोड़ा सा गंगाजल, थोड़ा कच्चा दूध, सफेद तिल, अक्षत और फूल जरूर डाल लें. अर्घ्य देने के बाद चांद को धूप-दीप दिखाएं. इसके बाद भोग लगाकर तीन बार परिक्रमा करें. ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होगी. व्यक्ति के हर काम बनते जाएंगे.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

