Homeधर्म

धर्म

Safala Ekadashi 2025: किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व

सफला एकादशी का व्रत करना बेहद शुभ माना गया है, जो व्यक्ति इस दिन संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं. 

नितिन शर्मा

Updated : Dec 09, 2025, 05:19 PM IST

Safala Ekadashi 2025: किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व
हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. पूरे साल में 24 एकादशी तिथि आती है. यह तिथि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है. पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी भी बेहद विशेष है. इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस एकादशी को सफलता प्रदान करने वाली बताया जाता है. सफला एकादशी का व्रत और पूजा अर्चना करने से न सिर्फ भगवान की कृपा प्राप्त होती है. इससे पाप मुक्ति के साथ ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं सफला एकादशी की तारीख से लेकर इस व्रत का महत्व...

पाप नाश होने के साथ जीवन में आती है सकारात्मक ऊर्जा

सफला एकादशी का व्रत करना बेहद शुभ माना गया है, जो व्यक्ति इस दिन संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं. भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं. उनके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति की होती हे. जीवन से सभी दुख, रोग और दोष दूर हो जाते हैं. आर्थिंग समस्याओं का खात्मा होता है और बरकत बढ़ती है. 

इस दिन है सफला एकादशी

सफला एकादशी ति​थि की शुरुआत 14 दिसंबर 2025 को शाम 6 बजकर 49 मिनट पर होगी. यह अगले दिन यानी 15 दिसंबर 2025 को रात 9 बजकर 19 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदयातिथि को विशेष मानते हुए सफला एकादशी का व्रत और पूजा अर्चना 15 दिसंबर को की जाएगी. इसी दिन व्रत मान्य होगा. इस दिन व्रत करने से न सिर्फ पापों का नाश होगा, बल्कि यह आत्मिक अनुशासन, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के अवसर भी आएंगे. नियमित पालन से जीवन में सफलता, स्थिरता, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी. 

ऐसे करें सफला एकादशी व्रत

सफला एकादशी में सुबह उठकर स्नान करें. इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत का संकल्प लें. भगवान का ध्यान करते हुए अपनी इच्छा उनके सामने रखें. भगवान को फल फूल अर्पित करने के बाद मंत्रों का जप करें. इस दिन गलती से भी तामसिक भोजन न करें. जरूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार दान करें. साथ ही कथा सुनें. इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है. 

सफला एकादशी का महत्व

मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से दुख और नकारात्मकता दूर हो जाती हैं, जो व्यक्ति माता-पिता के प्रति कर्तव्य भूलता है, गलतफहमियों और अहंकार की वजह से पाप करता है. उन्हें इस दिन भगवान के सामने क्षमा मांगने पर पाप और अहम की क्षमा प्राप्त होती है. यह व्रत करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद का संबल बनकर चलता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

