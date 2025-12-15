उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम

उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है. प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने और उन्हें विभिन्न वस्तुएं और मालाएं अर्पित करने के लिए यहां आते हैं.

हालांकि, मंदिर प्रबंधन ने बाबा महाकाल को पुष्पमाला अर्पित करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण और सख्त दिशानिर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार 10 किलोग्राम या उससे अधिक वजन की पुष्पमाला शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जा सकती. यह नियम 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा.



कहा जा रहा है कि भस्म आरती से लेकर शयन आरती तक यही परंपरा जारी रहेगी. लेकिन आइए जानते हैं कि यह निर्णय क्यों लिया गया और इसके पीछे मुख्य कारण क्या हैं.



मंदिर प्रशासन ने कई कारणों से यह निर्णय लिया है. महाकाल ज्योतिर्लिंग अपने आप में पूर्ण है और अत्यंत नाजुक है. भारी मालाओं का भार और नमी ज्योतिर्लिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इस नियम का मुख्य उद्देश्य ज्योतिर्लिंग की रक्षा करना है.



इसके अलावा, यह भी कहा जाता है कि बड़ी मालाओं में बड़ी मात्रा में फूलों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें आरती या दर्शन के तुरंत बाद हटा दिया जाता था. इससे फूलों की बर्बादी भी होती थी. साथ ही, बड़ी मालाओं के कारण गर्भगृह में स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखना भी मुश्किल हो जाता था.



मंदिर प्रशासन ने अब भक्तों को फूल या छोटी व्यक्तिगत मालाएं चढ़ाने की अनुमति दे दी है. भक्तों से अनुरोध किया गया है कि वे बिल्व पत्र और ताजे फल बड़ी मात्रा में अर्पित करें, क्योंकि ये वस्तुएं बाबा महाकाल को अत्यंत प्रिय हैं और ज्योतिर्लिंग को कोई हानि नहीं पहुंचाती हैं.



इसके साथ ही, ये नए दिशानिर्देश भक्तों की सुविधा और बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनका सभी भक्तों को पालन करना चाहिए.