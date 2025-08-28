Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी पर व्रत और कथा से मिलती है पापों से मुक्ति, जानें इसकी तारीख से लेकर कथा का महत्व

महाराष्ट्र में इमारत ढहने से 14 लोगों की मौत, NDRF का सर्च राहत बचाव के साथ सर्च ऑपरेशन जारी
धर्म
इस बार ऋषि पंचमी आज यानी 28 अगस्त को मनाई जाएगी. इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना करना चाहिए. साथ ही व्रत रखने से जीवन से जुड़ी कई सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं.
हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन ऋषि पंचमी आती है. इस दिन पूजा अर्चना और व्रत करने से जीवन में हुए गलती से हुए पापों से मुक्ति मिलती है. इसके साथ ही सप्तऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस बार ऋषि पंचमी आज यानी 28 अगस्त को मनाई जाएगी. इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना करना चाहिए. साथ ही व्रत रखने से जीवन से जुड़ी कई सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं. घर में सुख समृद्धि आने के साथ ज्ञाान बढ़ता है.
ऋषि पंचमी पंचमी पर शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना और व्रत का संकल्प लेना बेहद शुभ होता है. इससे पापों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि आती है. इस बार ऋषि पंचमी 28 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी. इसका शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 5 मिनट से लेकर 1 बजकर 39 मिनट तक रहेगा. आइए जानते हैं व्रत की कथा और महत्व...
सतयुग में विदर्भ नगरी में श्येनजित नामक राजा हुए थे. वह ऋषियों के समान थे. उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था. उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी. एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी, तो वह रजस्वला हो गई. उसको रजस्वला होने का पता लग गया फिर भी वह घर के कामों में लगी रही. कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री-पुरुष अपनी-अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए. जयश्री ने कुत्ता बनीं और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के सम्पर्क में आने के कारण बैल की योनी मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था.
इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा. वे दोनों कुत्ता और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहां रहने लगे. धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था. अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए.
जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया. कुत्ते के रूप में सुचित्र की मां कुछ दूर से सब देख रही थी. पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया. सुचित्र की पत्नी चन्द्रवती से कुत्ते का यह कृत्य देखा नहीं गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाल कर कुत्ते को मार दी.
बेचारा कुत्ता मार खाकर इधर-उधर भागने लगा. चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी, वह सब सुचित्र की बहू उस कुत्ते को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी. सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बना कर ब्राह्मणों को खिलाया.
रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुत्ता बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी! आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूं. वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला. सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था. इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया.
तब वह बैल बोला, हे भद्रे! तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनी में आ पड़ा हूं और आज बोझा ढ़ोते-ढ़ोते मेरी कमर टूट गई है. आज मैं भी खेत में दिनभर हल में जुता रहा. मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत. मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया.
अपने माता-पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था, उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया. वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता-पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है. तब सर्वतमा ऋषि बोले तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नीसहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता-पिता को दो.
भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरूधन्ती सहित सप्तऋषियों का पूजन करना. इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नीसहित विधि-विधान से पूजन व्रत किया. उसके पुण्य से माता-पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए. इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है.
