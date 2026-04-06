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मंगलवार के दिन कर लिया ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ तो उतर जाएगा भारी से भारी कर्ज, संकटों का नाश करेंगे हनुमान

बजरंगबली का ऋणमोचक मंगल स्तोत्र बहुत शक्तिशाली स्तोत्र में से एक है. इसे सुनाने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं. उनकी कृपा प्राप्ति से व्यक्ति के सभी काम बन जाते हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Apr 06, 2026, 04:12 PM IST

मंगलवार के दिन कर लिया ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ तो उतर जाएगा भारी से भारी कर्ज, संकटों का नाश करेंगे हनुमान

rinmochak mangal stotra

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आज के समय में ज्यादातर लोग आर्थिक तंगी, कर्ज और लोन से परेशान हैं. इसकी वजह बढ़ते खर्च और लग्जरी लाइफस्टाइल भी है. वहीं बहुत से लोगों को बीमारी या अन्य किसी तंगी की वजह से कर्ज का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी कर्ज हैं और खूब प्रयास करने पर भी नहीं उतर रहा है तो संकटमोचक हनुमान जी पूजा अर्चना करने के साथ ही ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें. इससे जातकों के सभी दुख दूर हो जाएंगे. 

कर्ज और समस्याओं का होगा नाश

ज्योतिष की मानें तो बजरंगबली का ऋणमोचक मंगल स्तोत्र बहुत शक्तिशाली स्तोत्र में से एक है. इसे सुनाने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं. इसका जाप करने से पूर्व भगवान का स्मरण कर उनके सामने अपनी इच्छा रखें. इसके बाद नियमित रूप से रूप से मंगलवार से इसे शुरू करें. अगर आप हर दिन  ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो हर मंगलवार को जरूर करें. इससे कर्ज से छुटकारा मिलता है. मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं दूर होती हैं. जीवन में सुख और शांति का वास होता है. वहीं मांगलिक दोष होने पर भी इसका पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है. 

ऐसे करें ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ

हनुमान जी का ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ न सिर्फ आपके संकटों को हर सकता है. इसका सच्चे मन से पाठ करने पर कुंडली में मंगलदोष या मंगल के अशुभ प्रभावों को दूर करता है. ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण करें. इसके बाद एक आसन पर बैठकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर संकल्प लें. भगवान को अपनी समस्या बताकर स्तोत्र का पाठ करें...

॥ऋणमोचन मंगल स्तोत्र॥

मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः.

स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्मविरोधकः ॥1॥

लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः.

धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः॥2॥

अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः.

व्रुष्टेः कर्ताऽपहर्ता च सर्वकामफलप्रदः॥3॥

एतानि कुजनामनि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्.

ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्॥4॥

धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम्.

कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्॥5॥

स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत्पठनीयं सदा नृभिः.

न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पाऽपि भवति क्वचित्॥6॥

अङ्गारक महाभाग भगवन्भक्तवत्सल.

त्वां नमामि ममाशेषमृणमाशु विनाशय॥7॥

ऋणरोगादिदारिद्रयं ये चान्ये ह्यपमृत्यवः.

भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा॥ 8 ||

अतिवक्त्र दुरारार्ध्य भोगमुक्त जितात्मनः.

तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुश्टो हरसि तत्ख्शणात्॥9॥

विरिंचिशक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा.

तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः॥10॥

पुत्रान्देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः.

ऋणदारिद्रयदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः॥11॥

एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतम्.

महतिं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा॥12॥

.. इति श्री ऋणमोचक मङ्गलस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ..
 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और  ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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