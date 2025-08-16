'Add DNA as a Preferred Source'
Twitter
Advertisement
Headlines

Krishna Janmashtami 2025: रख रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तो जरूर पढ़ें ये खबर, जरा सी गलती से टूट सकता है उपवास

पुतिन कर सकते हैं ट्रंप का 'राजनीतिक करियर' खत्म! सनसनीखेज वीडियो और दस्तावेज होने का पूर्व केजीबी अधिकारी दावा

Krishna Janmashtami 2022 Wishes: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर यहां से भेजें बधाई संदेश, भक्तिमय विशेज के जरिये दें शुभकामनाएं

Shri Krishna Chalisa: आज जन्माष्टमी पर करें श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ, बालकृष्ण की कृपा से घर में खुशियां आएंगी अपार

Rashifal 16 August 2025: आज किन राशि वालों की खुलेगी किस्मत, चमकेगा भाग्य? जानें अपना राशिफल

पुतिन से मीटिंग के लिए अलास्का रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा; बातचीत फेल होने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

IPL से एमएस धोनी कब लेंगे रिटायरमेंट? जानें कैप्टन कूल ने क्या कुछ कहा

ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश

ट्रेन के जिस AC से आनी थी ठंडी हवा, वहां से निकली दारू की बोतल, पुलिस भी रह गई हैरान, Video Viral

Delhi: हुमायूं टॉम्ब के पास गिरी दरगाह की छत, 5 लोगों की मौत, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Krishna Janmashtami 2025: रख रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तो जरूर पढ़ें ये खबर, जरा सी गलती से टूट सकता है उपवास

रख रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तो जरूर पढ़ें ये खबर, जरा सी गलती से टूट सकता है उपवास

पुतिन कर सकते हैं ट्रंप का 'राजनीतिक करियर' खत्म! सनसनीखेज वीडियो और दस्तावेज होने का पूर्व केजीबी अधिकारी दावा

पुतिन कर सकते हैं ट्रंप का 'राजनीतिक करियर' खत्म! सनसनीखेज वीडियो और दस्तावेज होने का पूर्व केजीबी अधिकारी दावा

Krishna Janmashtami 2022 Wishes: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर यहां से भेजें बधाई संदेश, भक्तिमय विशेज के जरिये दें शुभकामनाएं

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर यहां से भेजें बधाई संदेश, भक्तिमय विशेज के जरिये दें शुभकामनाएं

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश

ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

Homeधर्म

धर्म

Shri Krishna Chalisa: आज जन्माष्टमी पर करें श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ, बालकृष्ण की कृपा से घर में खुशियां आएंगी अपार

आज जन्माष्टमी की पूजा करते समय श्री कृष्ण चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए. श्री कृष्ण चालीसा में श्री कृष्ण की स्तुति की गई है. श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करने से यश, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, संतान आदि की प्राप्ति होती है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 16, 2025, 06:17 AM IST

Shri Krishna Chalisa: आज जन्माष्टमी पर करें श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ, बालकृष्ण की कृपा से घर में खुशियां आएंगी अपार

आज जन्माष्टमी पर करें श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ, बालकृष्ण की कृपा रहेगी

TRENDING NOW

आज देशभर में जन्माष्टमी मनेगी. इस पर्व पर श्रीकृष्ण के बाल रूप की विधि-विधान से पूजा करने की परंपरा है. रात्रि 12 बजे के बाद श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है. भजन-कीर्तन किए जाते हैं. श्रीकृष्ण को आकर्षक ढंग से सजाए गए पालने में झुलाया जाता है और पालने के गीत गाए जाते हैं. प्रसाद के रूप में कृष्ण को उनका प्रिय माखन, मिश्री, पंचामृत, फल, मिठाई आदि अर्पित किए जाते हैं. मंत्रों का जाप किया जाता है. आज जन्माष्टमी की पूजा करते समय श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए. श्रीकृष्ण चालीसा में श्रीकृष्ण की स्तुति की जाती है. श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ करने से यश, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, संतान आदि की प्राप्ति होती है.

श्रीकृष्ण चालीसा

दोहा
बंशी शोभित कर मधुर,
नीला, तेज़, गहरा.
अरुण अधर जनु बिम्बा फल,
आपको जन्मदिन की शुभकामनाएँ.
जय मनमोहन मदन छवि,
कृष्णचन्द्र महाराज.
करहु कृपा हे रवि तनय,
राखहु जन की लाज॥

चौपाई
जय यदुनन्दन जय जगवनन्दन.
जय वासुदेव, देवकी के आनंद!
जय यशुदा सुत नन्द दुलारे.
जय प्रभु भक्तन के दृग तारे॥

जय नट-नागर नाग नथैया.
कृष्ण ने कन्हैया को दूध पिलाया
पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो.
आओ दीनन कष्ट निवारो॥
वंशी मधुर अधर धरी तेरी.
मेरी इच्छा पूरी हो.
आओ हरि पुनि माखन चाखो.
आज लाज भारत की राखो॥
गोल कपोल, चिबुक अरुणारे.
मृदु मुस्कान मोहिनी डारे॥
रंजित राजिव नयन विशाला.
मोर मुकुट, वैजयंती माला.

बालियां पीली हो रही हैं.
कटि किंकणी काछन काछे॥
नील जलज सुन्दर तनु सोहे.
छवि लखि, सुर नर मुनिमन मोहे॥
मस्तक तिलक, अलक घुंघराले.
आओ कृष्ण बांसुरी वाले॥
करि पय पान, पुतनहि तारयो.
अका बका कागासुर मारयो॥
मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला.
भाई शीतल, लखितहिं नंदलाला.
सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई.

मसूर धार वारि वर्षाई॥
लगत-लगत ब्रज चहन बहायो.
गोवर्धन की रक्षा नखधारी ने की.
लखि यसुदा मन भ्रम अधिकाई.
मुख महं चौदह भुवन दिखाई॥
दुष्ट कंस अति उधम मचायो.
कोटि कमल जब फूल मंगायो॥
नाथि कालियहिं तब तुम लीन्हें.
चरणचिन्ह दै निर्भय किन्हें॥
करि गोपिन संग रास विलासा.
सबकी पूरण करी अभिलाषा॥
केतिक महा असुर संहारयो.

कंसहि केस पकड़ि दै मारयो॥
मात-पिता की बन्दि छुड़ाई.
उग्रसेन कहं राज दिलाई॥
महि से मृतक छहों सुत लायो.
उन्होंने अपनी माता देवकी का दुःख मिटाया.
भौमासुर मुर दैत्य संहारी.
लाये षट दश सहसकुमारी॥
घास कटी नहीं जाती, वह शरणस्थली है.
जरासिंधु राक्षस कहं मारा॥
असुर बकासुर आदिक मारयो.
भक्तन के तब कष्ट निवारियो॥
दीन सुदामा के दुःख टारयो.

तंदुल तीन मूंठ मुख डारयो॥
प्रेम के साग विदुर घर मांगे.
दुर्योधन के मेवा त्यागे॥
लखि प्रेम की महिमा भारी.
ऐसे श्याम दीन हितकारी॥
भारत के पारथ रथ हांके.
लिए चक्र कर नहिं बल ताके॥
निज गीता के ज्ञान सुनाये.
भक्तों के हृदय पर अमृत बरसाओ.
मीरा थी ऐसी मतवाली.
विष पी गई बजाकर ताली॥

राना भेजा सांप पिटारी.
शालिग्राम बने बनवारी॥
निज माया तुम विधिहिं दिखायो.
उर ते संशय सकल मिटायो॥
तब शत निन्दा करी तत्काला.
जीवन स्वतंत्र है, शिशुपाल!
जबहिं द्रौपदी टेर लगाई.
दीनानाथ लाज अब जाई॥
नंदलाला तुरंत वासन बन गए.
बढ़े चीर भै अरि मुँह काला॥
अस नाथ के नाथ कन्हैया.
डूबते भँवर से नाव को बचाना.
सुन्दरदास आस उर धारी.
दयादृष्टि कीजै बनवारी॥
हे प्रभु, मेरे सारे बुरे कर्म दूर कर दो.
हमारे अपराधों को शीघ्र क्षमा करें.
खोलो पट अब दर्शन दीजै.
बोलो कृष्ण कन्हैया की जै॥

दोहा
यह चालीसा कृष्ण का,
अपनी पट्टी पर पाठ भेजें.
अष्ट सिद्धि नवनिधि फल,
लहै पदारथ चारि॥

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Maharashtra: 'सलिल बनाम अनिल', पिता-पुत्र के बीच दुविधा में वोटर्स, NCP ने 'हमनाम' प्रत्याशी उतारकर बिगाड़े सारे समीकरण
Maharashtra: 'सलिल बनाम अनिल', पिता-पुत्र के बीच दुविधा में वोटर्स, NCP ने 'हमनाम' प्रत्याशी उतारकर बिगाड़े सारे समीकरण
Neck and Back Pain: कमर और गर्दन के दर्द से हैं परेशान तो न बरतें लापरवाही, इन गलतियों से बढ़ सकती है समस्या
कमर और गर्दन के दर्द से हैं परेशान तो न बरतें लापरवाही, इन गलतियों से बढ़ सकती है समस्या
Cold And Cough Remedies: प्रदूषण की वजह से हो गई है खांसी तो अपना लें ये देसी नुस्खा, झटपट मिल जाएगा आराम
प्रदूषण की वजह से हो गई है खांसी तो अपना लें ये देसी नुस्खा, झटपट मिल जाएगा आराम
Viral Video: सांप से ऐसे खेल रही लड़की जैसे खिलौना हो, वीडियो देख लोग बोले- हैरान कर दिया
सांप से ऐसे खेल रही लड़की जैसे खिलौना हो, वीडियो देख लोग बोले- हैरान कर दिया
कोमा में पहुंचा सकता है Diabetes! इससे ज्यादा शुगर लेवल हो सकता है खतरनाक
कोमा में पहुंचा सकता है Diabetes! इससे ज्यादा शुगर लेवल हो सकता है खतरनाक
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश
ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश
एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट
एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट
Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत
Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज
इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज
Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE