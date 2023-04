Hanuman Chalisa Rules: हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले जरूर करें ये काम, वरना कभी नहीं मिलेगा बजरंगबली का आशीर्वाद

हनुमान चालीसा का पाठ करते समय इन बातों का रखें ध्यान

डीएनए हिंदी: Keep These Things In Mind While Reading Hanuman Chalisa- सनातन धर्म में हनुमान जी को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के पूजन से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं और हनुमान चालीसा पाठ (Hanuman Chalisa) करने से सभी तरह के दुख दर्द दूर होते हैं. हनुमान चालीसा हनुमान जी (Hanuman Ji) को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है. कहा जाता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa Rules) द्वारा किया जा सकता है. इसके अलावा नित्यप्रति हनुमान चालीसा पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है (Hanuman Chalisa Rules Removes Fear And Increases Confidence).

ऐसे में अगर हनुमान चालीसा के निरंतर पाठ व आराधना के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो अवश्य ही आप कोई बड़ी गलती कर रहे हैं. चलिए जानते हैं व्यक्ति के किन गलतियों की वजह हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ नहीं मिल पाता है.

श्री राम का करें आह्वान

हनुमान जी प्रभु राम के भक्त हैं, इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले प्रभु राम का आह्वान जरूर करें. जो लोग श्री राम का आह्वान नहीं करते हैं या उनके बिना ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उन्हें इसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है.

समय करें निर्धारित

अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इसके लिए कोई समय निर्धारित जरूर करें. क्योंकि अपने मन के अनुसार नहीं अवधि को ध्यान में रखते हुए चालीसा का पाठ करना चाहिए, वरना हनुमान जी का आर्शीवाद प्राप्त नहीं होता है.

स्थान की पवित्रता

हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए. इसका पाठ घर के पूजास्थल, मंदिर या कोई तीर्थ क्षेत्र पर कर सकते हैं. इसके अलावा किसी अतिरिक्त स्थान पर चालीसा पाठ करते हैं तो लाभ नहीं मिलेगा.

न बदलें पाठ का नियम

आप हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत मंगलवार या शनिवार से कर सकते हैं. चालीसा पाठ में 40 दिनों का अनुसरण करें और इसके बाद 11 शनिवार और 11 मंगलवार तक एक दिन के अंदर हनुमान चालीसा का 21 पाठ करें. इस नियम के अनुसार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और इच्छानुसार फल प्राप्त होगा.

