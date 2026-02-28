FacebookTwitterYoutubeInstagram
किसान-मजदूर रैली को संबोधित करेंगे, राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे, पंजाब के बरनाला में रैली करेंगे राहुल गांधी

धर्म

धर्म

एग्जाम से पहले ये सरस्वती मंत्र पढ़ लें, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास और एकाग्रता से मिलेंगे अच्छे नंबर?

कई बार सब कुछ आते हुए भी एग्जाम में घबराहट और एकाग्रता की कमी पेपर अच्छा नहीं हो पाता. एग्जाम में नंबर काम आते हैं और फिर पछतावा होता है कि आते हुए भी सही से लिख नहीं पाए. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपके लिए रामबाण उपाय लाए हैं जो एग्जाम से पहले आप कर लें तो नंबर फुल आ सकते हैं.

Ritu Singh

Updated : Feb 28, 2026, 06:19 AM IST

एग्जाम से पहले ये सरस्वती मंत्र पढ़ लें, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास और एकाग्रता से मिलेंगे अच्छे नंबर?

Read this Saraswati mantra before the exam

परीक्षा का नाम आते ही कई स्टूडेंट्स की धड़कन तेज हो जाती है. मेहनत पूरी होती है, लेकिन आखिरी समय का तनाव के चलते अक्सर याद की हुए फॉर्मुले या नोट्स भूल जाते हैं. ऐसे में कई पढ़ाई के साथ आध्यात्मिक सहारा लेना चाहिए. आज आपको देवी सरस्वती का वो मंत्र बता रहे हैं जो आपका ना केवल आत्मविश्वास बढ़ाएंगे बल्कि आपके कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाएंगे. इससे आप एग्जाम में बेहतर कर सकेंगे.

भारतीय परंपरा में Saraswati को ज्ञान, वाणी और बुद्धि की देवी माना गया है. मान्यता है कि उनका आशीर्वाद एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास को मजबूत करता है. हालांकि विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि मंत्र केवल सहायक साधन हैं, सफलता की असली नींव नियमित अभ्यास और अनुशासन ही रखते हैं.

परीक्षा और मानसिक तैयारी का संबंध

शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, परीक्षा में प्रदर्शन केवल पढ़ाई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मानसिक संतुलन भी उतना ही जरूरी है. जब छात्र शांत मन से परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं, तो वे सवालों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं.

मंत्र जाप या ध्यान जैसी गतिविधियाँ दिमाग को स्थिर करने में मदद कर सकती हैं. यह तनाव कम करने का एक पारंपरिक तरीका है, जो कई परिवारों में पीढ़ियों से अपनाया जाता रहा है.

1. सरस्वती बीज मंत्र

“ॐ अम नमः”

यह बीज मंत्र देवी सरस्वती को समर्पित है. परंपरा के अनुसार, इसे स्नान के बाद सुबह शांत मन से 108 बार जपना शुभ माना जाता है. ‘अम’ को ज्ञान और वाणी का मूल ध्वनि बीज माना गया है.

 नियमित 11 दिनों तक इसका जाप करने से मन स्थिर होता है और स्मरण शक्ति बेहतर होती है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि मंत्र अभ्यास का विकल्प नहीं है, बल्कि मानसिक तैयारी का एक हिस्सा है.

2. पढ़ाई शुरू करने से पहले का मंत्र

“सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी.
विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा.”

यह मंत्र पढ़ने या लिखने से पहले बोला जाता है. कई छात्र बताते हैं कि इसे बोलने से उनका मन भटकता नहीं और पढ़ाई में रुचि बढ़ती है.

परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले इसे मन ही मन दोहराने से घबराहट कम हो सकती है. मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि कोई भी सकारात्मक रिवाज आत्मविश्वास को स्थिर करता है.

3. परीक्षा के दिन क्या करें?

अध्ययन कक्ष साफ और व्यवस्थित रखें. रोज 5–10 मिनट ध्यान करें और हल्के या सफेद रंग के वस्त्र पहनना पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है. साथ ही घर से निकलने से पहले दही-चीनी खाना भी शुभ होता है. ये उपाय वैज्ञानिक नियम नहीं हैं, लेकिन सकारात्मक मानसिक स्थिति बनाने में मदद कर सकते हैं.

4. सूर्य मंत्र का महत्व

कुछ परंपराओं में परीक्षा के दिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

मान्यता है कि इससे ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ती है. हालांकि, विशेषज्ञ दोहराते हैं कि ये अभ्यास मानसिक मजबूती के लिए हैं, पढ़ाई का विकल्प नहीं.

संतुलित नजरिया जरूरी

आध्यात्मिक उपाय आत्मविश्वास दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक आपकी तैयारी पर निर्भर करते हैं. नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और पर्याप्त नींद—ये तीन चीजें किसी भी मंत्र से ज्यादा प्रभावशाली साबित होती हैं.

मंत्रों को मानसिक सहारा समझें, चमत्कार नहीं. अगर छात्र संतुलित दिनचर्या अपनाते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो परिणाम बेहतर होने की संभावना खुद बढ़ जाती है.

असली कुंजी क्या है?

परीक्षा से पहले सरस्वती मंत्र का जाप मन को शांत कर सकता है और आत्मविश्वास बढ़ा सकता है. लेकिन सफलता का रास्ता कड़ी मेहनत, अनुशासन और नियमित अभ्यास से होकर ही गुजरता है.  

