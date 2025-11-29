FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

NIA कोर्ट ने मोहम्मद मुस्तकीम और शकील को दोषी ठहराया और साथ ही दोनों पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
December Bank Holidays 2025: दिसंबर में कब-कब रहेंगे बैंक बंद? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

दिसंबर में कब-कब रहेंगे बैंक बंद? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

कौन हैं IRS विवेक चतुर्वेदी जिन्हें बनाया गया CBIC का नया चेयरमैन? जानें क्या होगा उनका काम

कौन हैं IRS विवेक चतुर्वेदी जिन्हें बनाया गया CBIC का नया चेयरमैन? जानें क्या होगा उनका काम

बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी, 2 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक एग्जाम

बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी, 2 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक एग्जाम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
5 खूंखार डाकुओं से भर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाम में कर रखा था दम

5 खूंखार डाकुओं से भर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाम में कर रखा था दम

इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा

इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा

भारत के इस गांव में मारुति कार पर है बैन, वजह भगवान हनुमान से जुड़ी है

भारत के इस गांव में मारुति कार पर है बैन, वजह भगवान हनुमान से जुड़ी है

Homeधर्म

धर्म

Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया

Ravivar Vrat Upay: मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रविवार को पड़ रही है, हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे. वार के हिसाब से जातक रविवार का व्रत रख सकते हैं...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 29, 2025, 02:31 PM IST

Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया

Ravivar Vrat Upay

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Ravivar Vrat Upay: मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रविवार को पड़ रही है, हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे. अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 49 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा और राहुकाल का समय सुबह 4 बजकर 5 मिनट से शुरू होकर सुबह 5 बजकर 24 मिनट तक रहेगा.  इस तिथि को कोई विशेष पर्व नहीं है, लेकिन वार के हिसाब से जातक रविवार का व्रत रख सकते हैं और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है. 

सर्वार्थ सिद्धि योग 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण तब होता है जब कोई विशेष नक्षत्र किसी विशेष दिन के साथ आता है. मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं और व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है. आप चाहें तो इस दिन नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान

स्कंद पुराण और नारद पुराण में रविवार व्रत का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है. 

रविवार का व्रत कैसे करें, जानें उपाय

इस व्रत की शुरुआत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से शुरू कर सकते हैं और 12 रविवार व्रत और विधि-विधान से पूजा कर उद्यापन कर दें. व्रत शुरू करने के लिए आप रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें. उसके बाद एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर पूजन सामग्री रखें, फिर व्रत कथा सुनें और सूर्य देव को तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें फूल, अक्षत और रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है. 

करें  सूर्य देव के मंत्र का जाप

इसके अलावा इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने और सूर्य देव के मंत्र "ऊं सूर्याय नमः" या "ऊं घृणि सूर्याय नमः" का जप करने से भी विशेष लाभ मिलता है. रविवार के दिन गुड़ और तांबे के दान का भी विशेष महत्व है. इन उपायों को करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है. साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता मिलती है. इनपुट --आईएएनएस

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
5 खूंखार डाकुओं से भर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाम में कर रखा था दम
5 खूंखार डाकुओं से भर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाम में कर रखा था दम
इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा
इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा
भारत के इस गांव में मारुति कार पर है बैन, वजह भगवान हनुमान से जुड़ी है
भारत के इस गांव में मारुति कार पर है बैन, वजह भगवान हनुमान से जुड़ी है
आपको पता है PHOTO और IMAGE में क्या अंतर होता है? 99% लोग नहीं जानते सही मतलब
आपको पता है PHOTO और IMAGE में क्या अंतर होता है? 99% लोग नहीं जानते सही मतलब
Color Walk क्या है? इंटरनेट पर छाया नया ट्रेंड, जानिए कैसे रंग करते हैं दिमाग को रिफ्रेश
Color Walk क्या है? इंटरनेट पर छाया नया ट्रेंड, जानिए कैसे रंग करते हैं दिमाग को रिफ्रेश
MORE
Advertisement
धर्म
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
MORE
Advertisement