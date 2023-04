Ratna Shastra: सरकारी नौकरी पाने में आ रही है बाधा तो धारण करें ये लाल रत्न, जल्द ही मिलेंगे शुभ परिणाम

Ratna Shastra

डीएनए हिंदी: रत्न शास्त्र (Ratna Shastra) में कई रत्नों और उपरत्नों के बारे में बताया गया है. जिन्हें धारण करने से जातक की कई समस्याओं का समाधान हो जाता है. कुंडली के अशुभ प्रभाव और ग्रह दोष से मुक्ति पाने के लिए रत्न धारण (Ratna Dharan) करने की सलाह दी जाती है. हालांकि रत्न (Ratna) हमेशा राशि का अनुसार ही धारण करने चाहिए. रत्न शास्त्र (Ratna Shastra) में ऐसे रत्न के बारे में भी बताया गया है.

रत्न शास्त्र में बताए गए इस रत्न को धारण करने से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे जातकों को लाभ (Gemstone For Government Job) मिलता है. यह रत्न सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत ही शुभ (Gemstone For Government Job) माना जाता है. तो चलिए सरकारी नौकरी पाने के लिए शुभ परिणाम (Gemstone For Government Job) देने वाले इस रत्न और इसे धारण करने के बारे में जानते हैं.

सरकारी नौकरी पाने के लिए धारण करें ये लाल रत्न (Wear These Gemstone For Getting Government Job)

व्यक्ति की सफलता, तरक्की, सेहत, मान-सम्मान और यश के लिए सूर्य ग्रह को कारक माना जाता है. ऐसे में सूर्य ग्रह से संबंधित रत्न को धारण करने आप जीवन में सफलता पा सकते हैं. रत्न शास्त्र के अनुसार लाल रंग के माणिक्य रत्न को सूर्य ग्रह से संबंधित माना गया है. इसे धारण करने से शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं. यह रत्न धारण करने से सरकारी नौकरी पाने में भी सफलता मिलती है. हालांकि आपको यह रत्न किसी ज्योतिष की सलाह पर ही धारण करना चाहिए.

माणिक्य रत्न धारण करने के लाभ (Manik Stone Pehne Ke Fayde)



माणिक्य रत्न धारण करने से सरकानी नौकरी मिलने और जीवन में तरक्की करने में लाभ मिलता है. इसे धारण करने से सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है. यह आत्मविश्वास और प्रसिद्धि को भी बढ़ाता है. यह रत्न सोने या चांदी में रविवार के दिन धारण करना चाहिए.

इन लोगों को धारण करना चाहिए माणिक्य रत्न (Ye Log Pehne Manik Stone)



रत्न शास्त्र में मेष, सिंह, कर्क, वृश्चिक और धनु राशि और लग्न के लोगों को माणिक्य धारण करने की सलाह दी जाती है. हालांकि कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इन लोगों को माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए. इन राशि के जातकों को भी किसी ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही माणिक्य धारण करना चाहिए.

