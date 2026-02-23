FacebookTwitterYoutubeInstagram
एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है. साल में कुल 24 एकादशी आती हैं. इन्हीं में रंगभरी एकादशी बेहद विशेष होती है. इस दिन पूजा अर्चना और व्रत करने मात्र से व्यक्ति के सभी काम बन जाते हैं.

Nitin Sharma

Updated : Feb 23, 2026, 04:42 PM IST

Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
सनातन धर्म में सभी तिथियों में एकादशी तिथि का सबसे ज्यादा महत्व है. यह तिथि विशेष होती है. सालभर में 24 एकादशी तिथि आती हैं. सभी एकादशी तिथि का अपना एक अलग महत्व होता है. वहीं फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की रंगभरी एकादशी को इनमें सबसे अलग और खास माना जाता है. इसके पीछे की वजह रंगभरी यानी आंवला अमलकी एकादशी का संबंध भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण और भगवान शिव से होना है. इसबार रंगभरी एकादशी 27 फरवरी 2026 की पड़ रही है. आइए जानते हैं इसका महत्व और उपाय...

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की रंगभरी एकादशी 27 फरवरी को मनाई जाएगी. इसकी शुरुआत रात 12 बजकर 33 मिनट पर हो रही है. वहीं, इसका समापन भी उसी दिन रात को 10 बजकर 32 मिनट पर होगा. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, रंगभरी एकादशी पर कुछ उपाय करना बेहद लाभकारी माना जाता है. इन्हें करने मात्र से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं. जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं इसके उपाय...

जीवन में सुख समृद्धि को आकर्षित करते हैं ये उपाय

अगर आप जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं तो रंगभरी एकादशी पर विशेष उपाय कर सकते हैं. इन्हें करने मात्र से भगवान विष्णु और महादेव प्रसन्न होते हैं. इसके लिए एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें. इसके बाद भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करें. भगवान को आंवला अर्पित करें. ऐसा करने से भगवान भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं. 

सफलता प्राप्ति के उपाय

जीवन में खूब मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है. हर काम में बाधा आ रही है तो रंगभरी एकादशी के दिन 1 या फिर 21 तोज फूल लें. इनकी माला बनाकर भगवान श्री हरि को अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण को खीर का भोग लगाएं. मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है. 

कार्यक्षेत्र में ऐसे मिलेगी सफलता

कार्यक्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है तो रंगभरी एकादशी पर यह एक उपाय कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए रंगभरी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में जल अर्पित करें . इसके बाद आंवले के पेड़ की जड़ से मिट्टी लेकर इसे माथे पर तिलक के रूप में लगाएं. ऐसा करने से आपकी सभी बाधाएं दूर होगी. जीवन में हर काम में सफलता प्राप्त होगी. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

