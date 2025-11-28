FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज

रामायण: क्या आप जानते हैं कि राम की कहानी कितनी पुरानी है? क्या आपको पता है कि दुनिया में कितनी रामायणें हैं? पेश है राम से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली कहानी, जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते. 

नितिन शर्मा

Updated : Nov 28, 2025, 03:49 PM IST

Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
अयोध्या ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने के बाद, रामकथा, रामायण का इतिहास और उसका विश्वव्यापी प्रभाव फिर से चर्चा में है. इसलिए, रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की प्राणशक्ति और एशिया के कई देशों में व्याप्त एक सांस्कृतिक विरासत है. तो, यह महाकाव्य कितना पुराना है? इसके कितने संस्करण हैं? किन देशों में रामकथा जीवित है? आइए जानते हैं...

रामायण कितनी पुरानी है

वाल्मीकि रामायण को विश्व के प्राचीनतम महाकाव्यों में से एक माना जाता है. विद्वानों के अनुसार, मूल रामायण की रचना ईसा पूर्व सातवीं और पाँचवीं शताब्दी के बीच हुई होगी. हालाँकि, कुछ विद्वानों ने इसे 500 और 100 ईसा पूर्व के बीच का भी उल्लेख किया है. ऐसा भी कहा जाता है कि इसके कुछ अंश बाद में जोड़े गए थे. हालाँकि, पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार, राम का जन्म लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में हुआ था. आज हमारे पास जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें 24,000 श्लोक और सात अध्याय हैं. इसे आदिकाव्य कहा जाता है.

रामायण सर्वप्रथम किसने लिखी थी

रामायण के मूल कवि ऋषि वाल्मीकि हैं. एक किंवदंती है कि इसका पहला श्लोक उस दुःख से उत्पन्न हुआ था जब गर्भवती सीता देवी ने उनके आश्रम में राम की कथा सुनी थी. शुरुआत में यह मौखिक परंपरा थी. बाद में इसे लिखा गया. तदनुसार, इसकी सबसे पुरानी लिखित प्रतियाँ ईसा पूर्व पाँचवीं-छठी शताब्दी की मानी जाती हैं.

विश्व में कितनी रामायणें हैं

विद्वानों के अनुमान के अनुसार, दुनिया भर में रामायण के 300 से 1,000 संस्करण उपलब्ध हैं. इनमें से, भारत में 300 से ज़्यादा भाषाई और क्षेत्रीय संस्करण हैं. इसके अलावा, हालाँकि हर क्षेत्र की रामायण की मूल कथा एक ही है, फिर भी स्थानीय संस्कृति, भाषा और मान्यताओं ने इसकी विविधता में योगदान दिया है.

भारत की महत्वपूर्ण रामायणें

भारत की प्रत्येक भाषा में एक रामायण है. वाल्मीकि रामायण मूल संस्कृत ग्रंथ है. तुलसीदास के रामचरितमानस के काल में रचित यह उत्तर भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है. तमिल में, 12वीं शताब्दी की कम्ब रामायण सर्वाधिक साहित्यिक और भावपूर्ण है. तेलुगु में, रंगनाथ रामायण और मोल्ल रामायण प्रसिद्ध हैं. बंगाली में, कृत्तिवासी रामायण और प्रथम महिला कवि चंद्रबती की रामायण विशेष हैं. असम में, 14वीं शताब्दी की माधव कांधली की सप्तकांड रामायण, उड़िया में, बलरामदास की जगमोहन रामायण, मलयालम में एझुत्तच्छन की अध्यात्म रामायण, कन्नड़ में नारायणप्पा की कुमारवाल्मीकि रामायण और मराठी में एकनाथ की भावार्थ रामायण महत्वपूर्ण हैं. जनजातीय समुदायों की भी अपनी लोक रामायणें हैं.
 

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

