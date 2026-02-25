Ramadan 2026: आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जानें नई दिल्ली से लेकर इन प्रमुख शहरों में इफ्तारी का समय

रमजान पाक महीना होता है, जिसमें सभी रोजा रखकर अल्लाह से इबादत करते हैं. साथ ही पूरे दिन बिना कुछ खाये पिए रोजा रखा जाता है और सूर्यास्त के समय इफ्तारी होती है.

रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि सब्र, इबादत और आत्मचिंतन का एक समय है. इस बार रमजान की शुरुआत 19 फरवरी 2026 से हुई है. इस पाक महीने में रोज़ेदार सुबह से लेकर सूर्यास्त तक खाने-पीने से परहेज़ करते हैं और शाम को सूर्यास्त के साथ ही इफ्तारी कर रोजा खोलते हैं.ऐसे में हर दिन इफ्तारी का समय अलग होता है. आइए जानते हैं आज आपके शहर में इफ्तारी का समय क्या है...

ऐसे बदल जाता है इफ्तारी का समय

25 फरवरी 2026 को भारत के अलग-अलग शहरों में सूर्यास्त का समय अलग है, इसलिए इफ्तार का समय भी बदल जाता है. यही वजह है कि सही वक्त जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस्लाम में रोज़ा खोलने का समय सूर्यास्त से जुड़ा होता है, घड़ी से नहीं बल्कि सूरज के ढलने से तय होता है.

दिल्ली से लेकर मुंबई में इफ्तारी का समय

आज यानी 25 फरवरी को New Delhi में इफ्तारी का टाइम शाम 6 बजकर 19 मिनट होगा. वहीं Mumbai में रोज़ा 6 बजकर 42 मिनट पर खुलेगा, जबकि Kolkata में सबसे पहले 5 बजकर 39 मिनट इफ्तारी का समय है. वहीं Hyderabad में शाम 6 बजकर 23 मिनट, Bengaluru में 6 बजकर 29 मिनट और Lucknow में 6 बजकर 06 मिनट पर रोज़ा खुलेगा. कुछ मिनटों का यह अंतर सूर्यास्त के स्थानीय समय के कारण अलग अलग होता है.

खजूर और पानी से खोला जाता है रोजा

इफ्तारी का समय पूरे दिन की इबादत के बाद राहत और शुक्र अदा करने का होता है. परंपरा के अनुसार रोज़ा खजूर और पानी पीकर खोला जाता है, क्योंकि माना जाता है कि पैगंबर साहब भी इसी तरह इफ्तारी करते थे. इसके बाद नमाज़ अदा की जाती है और फिर परिवार के साथ भोजन किया जाता है. यह सिर्फ भोजन का समय नहीं, बल्कि एकजुटता, दुआ और साझा खुशी का भी क्षण होता है.

कब से कब तक हैं रमजान

रमज़ान की शुरुआत चांद दिखने से होती है, क्योंकि इस्लामी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है. इस साल रमजान की शुरुआत 18 फरवरी को चांद नजर आने के बाद 19 फरवरी को पहला रोज़ा रखा गया. इस्लामी महीना 29 या 30 दिनों का होता है, इसलिए ईद-उल-फितर की तारीख चांद के दीदार पर निर्भर करती है. संभावना है कि इस बार ईद 20 या 21 मार्च 2026 को मनाई जा सकती है, लेकिन यह चांद दिखने पर ही सुनिश्चित होगा.

