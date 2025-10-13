Rama Ekadashi 2025: इस दिन है रमा एकादशी, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर नियम और महत्व

कार्तिक मास की पहली एकादशी को बहुत खास माना जाता है, यह रमा एकादशी है. इस एकादशी के दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं. रमा एकादशी कब है और क्या हैं मुहूर्त और नियम...

हिंदू धर्म में हर साल 24 एकादशी व्रत आते हैं. हर महीने में दो बार एकादशी व्रत रखा जाता है. मान्यता है कि एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. साथ ही, कार्तिक माह को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है. इसलिए कार्तिक माह की पहली एकादशी जल्द ही आने वाली है. ज्योतिष शास्त्र में इस एकादशी का विशेष महत्व है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार , एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ देवी लक्ष्मी की भी भक्तिपूर्वक पूजा की जाती है. इससे भक्तों को एक ही समय में दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक, रमा एकादशी का यह व्रत किया जाता है. रमा एकादशी कब है, जानें शुभ मुहूर्त और नियम

रमा एकादशी शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि गुरुवार, 16 अक्टूबर को प्रातः 10.35 बजे से प्रारम्भ होकर शुक्रवार, 17 अक्टूबर को प्रातः 11.12 बजे तक रहेगी. इस प्रकार उदयातिथि के अनुसार रमा एकादशी 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी.

रमा एकादशी की शुभकामनाएँ

रमा एकादशी के दिन एक विशेष योग बन रहा है. इस बार 17 अक्टूबर को आत्मा के कारक सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. इसी दिन तुला संक्रांति भी मनाई जाएगी. संक्रांति का दान-पुण्य के लिए विशेष महत्व है.

एकादशी के दिन करें ये काम

एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए. पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीले रंग का प्रसाद अर्पित करना चाहिए क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि को प्रिय माना जाता है. इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए. इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है.

एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करें

एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल न करें. इसके साथ ही, एकादशी व्रत के दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए. अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो झूठ बोलने और किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने से बचें. एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसलिए पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

