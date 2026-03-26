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BJP जारी करेगी TMC के खिलाफ चार्जशीट, अमित शाह 28 मार्च को जाएंगे बंगाल | पीएम नरेंद्र मोदी लगभग 11,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का 28 तारीख को उद्घाटन करेंगे. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय पारगमन प्रणालियों में निर्बाध एकीकरण के साथ एक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में योजनाबद्ध किया गया है. हवाई अड्डे में एक मल्टी-मॉडल कार्गो हब भी शामिल है, जिसे सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है. हवाई अड्डे की शुरुआत में प्रति वर्ष 12 मिलियन यात्रियों (एमपीपीए) की यात्री प्रबंधन क्षमता होगी, जिसकी स्केलेबिलिटी 70 एमपीपीए तक होगी: प्रधान मंत्री कार्यालय | पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं- पुलिस, लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर कोई भीड़ नहीं, अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील, पेट्रोल पंपों पर बेवजह भीड़ ना लगाएं- पुलिस, अफवाह के चलते लोगो ने भीड़ लगा ली थी, कल जहां भारी भीड़ थी वहां आज सन्नाटा है, प्रशासन की अपील के बाद लोग माने | मिडिल ईस्ट जंग पर CM योगी का बयान, कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ रहे-योगी, 'अफवाहों के चलते सिलेंडर की ज्यादा बुकिंग', चुनौतियों का सामना करना होगा- योगी, जरूरी हो तभी पेट्रोल-डीजल लेने जाएं-योगी, मिलकर चलना ही राष्ट्रभक्ति है- CM योगी, दुनिया ईरान युद्ध से प्रभावित हो रही- योगी, कुछ लोग अव्यवस्था फैलाने में लगे हैं- योगी

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Srinagar Raghunath Temple: श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद मनाई जाएगी रामनवमी, 1990 में आतंकी हमले में कर दिया था तबाह 

रघुनाथ मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत 1835 में महाराज गुलाब सिंह ने की थी. सालों बाद बनकर तैयार हुए रघुनाथ मंदिर में भगवान श्रीराम की विशेष पूजा अर्चना की जाती थी. यहां रामनवमी पर मेला लगता था. अब फिर से इसकी शुरुआत होगी.

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Nitin Sharma

Updated : Mar 26, 2026, 01:03 PM IST

Srinagar Raghunath Temple: श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद मनाई जाएगी रामनवमी, 1990 में आतंकी हमले में कर दिया था तबाह 

Raghunath Temple In Srinagar

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कश्मीर घाटी में आस्था की प्रतीक हब्बाकदल क्षेत्र में स्थित रघुनाथ मंदिर के कपाट 36 साल बाद खोल दिये गये हैं. यह वहीं मंदिर है, जिसे लोग भूल चुके थे. इसकी वजह 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बीच इस मंदिर पर आतंकियों ने हमला कर दिया था..इसके बाद से ही रघुनाथ मंदिर के कपाट बंद हो गये थे, लेकिन लंबे अंतराल के बाद फिर से यहां भगवान का नाम और भक्तों की भीड़ दिखने लगी है. 

भगवान श्रीराम को समर्पित है यह मंदिर

श्रीनगर में डल हसन क्षेत्र के झेलम नदी के बाये तरफ भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्रीराम को समर्पित है. इस मंदिर को रघुनाथ मंदिर कहा जाता है. यह मंदिर पहाड़ की चोटी की शैली में बना हुआ है. ये जम्मू के रघुनाथ मंदिर परिसर की वास्तुकला शैली की ही झलक है. बताया जाता है कि 1990 से पूर्व यहां रामनवमी का सबसे बड़ा आयोजन किया जाता था, लेकिन 1990 में आतंकियों ने इस मंदिर में हमला कर दिया था. इसके बाद से मं​दिर ऐसे ही पड़ा था. छह साल पूर्व 2020 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया, जिस पर अब तक डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. 

36 साल बाद मंदिर में मनाई जाएगी रामनवमी

रघुनाथ मंदिर के कपाट खोल दिये गये हैं. रामनवमी मनाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए मंदिर में हवन कुंड तैयार किया गया है. हालांकि, अभी तक... मंदिर का निर्माण कार्य पूरा न होने की वजह से मूर्ति स्थापना नहीं की गई है. 

1835 में कराया गया था रघुनाथ मंदिर का निर्माण

कश्मीर की घाटी में स्थित रघुनाथ मंदिर का निर्माण कार्य की शुरुआत 1835 में महाराज गुलाब सिंह ने की थी. यह मंदिर 1860 में बनकर तैयार हुआ. हालांकि कुछ दस्तावेजों में इसके निर्माण की तारीख 1875 भी बताई जाती है.

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