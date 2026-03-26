Srinagar Raghunath Temple: श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद मनाई जाएगी रामनवमी, 1990 में आतंकी हमले में कर दिया था तबाह 

रघुनाथ मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत 1835 में महाराज गुलाब सिंह ने की थी. सालों बाद बनकर तैयार हुए रघुनाथ मंदिर में भगवान श्रीराम की विशेष पूजा अर्चना की जाती थी. यहां रामनवमी पर मेला लगता था. अब फिर से इसकी शुरुआत होगी.

कश्मीर घाटी में आस्था की प्रतीक हब्बाकदल क्षेत्र में स्थित रघुनाथ मंदिर के कपाट 36 साल बाद खोल दिये गये हैं. यह वहीं मंदिर है, जिसे लोग भूल चुके थे. इसकी वजह 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बीच इस मंदिर पर आतंकियों ने हमला कर दिया था..इसके बाद से ही रघुनाथ मंदिर के कपाट बंद हो गये थे, लेकिन लंबे अंतराल के बाद फिर से यहां भगवान का नाम और भक्तों की भीड़ दिखने लगी है.

भगवान श्रीराम को समर्पित है यह मंदिर

श्रीनगर में डल हसन क्षेत्र के झेलम नदी के बाये तरफ भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्रीराम को समर्पित है. इस मंदिर को रघुनाथ मंदिर कहा जाता है. यह मंदिर पहाड़ की चोटी की शैली में बना हुआ है. ये जम्मू के रघुनाथ मंदिर परिसर की वास्तुकला शैली की ही झलक है. बताया जाता है कि 1990 से पूर्व यहां रामनवमी का सबसे बड़ा आयोजन किया जाता था, लेकिन 1990 में आतंकियों ने इस मंदिर में हमला कर दिया था. इसके बाद से मं​दिर ऐसे ही पड़ा था. छह साल पूर्व 2020 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया, जिस पर अब तक डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.

36 साल बाद मंदिर में मनाई जाएगी रामनवमी

रघुनाथ मंदिर के कपाट खोल दिये गये हैं. रामनवमी मनाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए मंदिर में हवन कुंड तैयार किया गया है. हालांकि, अभी तक... मंदिर का निर्माण कार्य पूरा न होने की वजह से मूर्ति स्थापना नहीं की गई है.

1835 में कराया गया था रघुनाथ मंदिर का निर्माण

कश्मीर की घाटी में स्थित रघुनाथ मंदिर का निर्माण कार्य की शुरुआत 1835 में महाराज गुलाब सिंह ने की थी. यह मंदिर 1860 में बनकर तैयार हुआ. हालांकि कुछ दस्तावेजों में इसके निर्माण की तारीख 1875 भी बताई जाती है.

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