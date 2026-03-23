Ram Navami 2026: इस बार कब है रामनवमी, यहां जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्म में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. इसके लिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि विशेष होते हैं. इनमें माता की पूजा अर्चना करने के साथ ही नवमी तिथि पर रामनवमी मनाई जाती है.

Ram Navami 2026: चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. माता के इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. नवमी तिथि को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन नौ दुर्गा के नौ दिन पूर्ण होने के साथ ही भगवान रामनवमी की पूजा अर्चना की जाती है. इस बार 2026 में राम नवमी को तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. अगर आप भी रामनवमी को लेकर असमंजस में हैं तो आइए जानते हैं रामनवमी ति​थि, तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त...

इस दिन है रामनवमी

हिंदू पंचांग के अनुसार, रामनवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11 बजकर 48 मिनट लेकर 27 मार्च 2026 को सुबह 10 बजकर 6 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए रामनवमी 27 मार्च 2026 को मनाया जाएगा.

यह है सबसे शुभ समय

रामनवमी का सबसे शुभ समय अभिजित मुहूर्त यानी दोपहर में है. इसके पीछे की वजह रामलला का जन्म दोपहर के समय होना है. इसलिए इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 13 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. वहीं मध्याह्न का सटीक समय 12 बजकर 27 मिनट पर होगा. यह समय भगवान श्रीराम की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे शुभ समय होगा.

रामनवमी पूजा विधि

राम नवमी के दिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करें. इसके बाद साफ सुथरे कपड़े धारण कर भगवान गणेश जी का स्मरण करें. साथ ही भगवान श्रीराम की मूर्ति या तस्वीर लगाकर गंगाजल अभिषेक करें. चंदन, अक्षत, फूल और वस्त्र अर्पित करें. इसके बाद धूप-दीप जलाकर पूजा अर्चना करें. भगवान को उनके प्रिय लगाये. बाद रामायण कपा पाठ करें. इस दिन हवन करना भी बेहद शुभ होता है. इससे घर में सुख शांति और समृद्धि का संचार होता है.

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