Twitter
Advertisement
Headlines

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी ढेर, 9 दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ जारी

रुकी तरक्की और कर्ज से मुक्त कर देगा ये चमकीला सफेद पत्थर, सुख-समृद्धि की होगी बरसात

Cheapest Kite Market in Delhi: सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग

एक महीने के लिए छोड़ दिया मीठा खाना तो क्या होगा? जानें शुगर छोड़ने के 5 बड़े फायदे

Anti Aging Remedies: कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन

Numerology: आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?

'मेरे टैरिफ हटाए तो 1929 जैसी तबाही होगी', ट्रम्प ने फिर दी धमकी और कहा- उन्हें ये बात कर रही परेशान

Raksha Bandhan 2025: राखी बांधते समय जरूर बोलें ये मंत्र, जानें रक्षाबंधन मनाने के शास्त्रीय नियम

राम मंदिर के बाद अब बिहार में बनेगा सबसे बड़ा सीता मंदिर, हो चुका शिलान्यास, जानें कितना है बजट और टेंपल एरिया 

Raksha Bandhan 2025 Wishes: रक्षाबंधन पर इन खूबसूरत संदेशों के साथ भाई-बहन को दें बधाई, बढ़ेगा प्यार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
रुकी तरक्की और कर्ज से मुक्त कर देगा ये चमकीला सफेद पत्थर, सुख-समृद्धि की होगी बरसात

रुकी तरक्की और कर्ज से मुक्त कर देगा ये चमकीला सफेद पत्थर, सुख-समृद्धि की होगी बरसात

एक महीने के लिए छोड़ दिया मीठा खाना तो क्या होगा? जानें शुगर छोड़ने के 5 बड़े फायदे

एक महीने के लिए छोड़ दिया मीठा खाना तो क्या होगा? जानें शुगर छोड़ने के 5 बड़े फायदे

'मेरे टैरिफ हटाए तो 1929 जैसी तबाही होगी', ट्रम्प ने फिर दी धमकी और कहा- उन्हें ये बात कर रही परेशान

'मेरे टैरिफ हटाए तो 1929 जैसी तबाही होगी', ट्रम्प ने फिर दी धमकी और कहा- उन्हें ये बात कर रही परेशान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Cheapest Kite Market in Delhi: सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग

सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग

Anti Aging Remedies: कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन

कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन

Numerology: आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?

आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?

Homeधर्म

धर्म

Raksha Bandhan 2025: राखी बांधते समय जरूर बोलें ये मंत्र, जानें रक्षाबंधन मनाने के शास्त्रीय नियम

Raksha Bandhan Mantra: रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं. राखी बांधने के दौरान इन मंत्रों का जाप करना चाहिए. राखी बांधते हुए इन खास मंत्रों का जाप करना शुभ होता है.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 09, 2025, 07:45 AM IST

Raksha Bandhan 2025: राखी बांधते समय जरूर बोलें ये मंत्र, जानें रक्षाबंधन मनाने के शास्त्रीय नियम

Raksha Bandhan 2025

TRENDING NOW

Raksha Bandhan 2025 Mantra: रक्षाबंधन का पर्व सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. आज 9 अगस्त को सावन की पूर्णिमा है ऐसे में आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है. यह दिन भाई-बहन के लिए बहुत ही खास होता है. रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और लंबी उम्र की कामना करती हैं. वहीं भाई अपने बहन को रक्षा का वचन देते हैं. रक्षाबंधन पर राखी बांधने के दौरान मंत्रों का जाप करना शुभ होता है.

राखी बांधते समय करें इस मंत्र का जाप

येन बद्धो बलि राजा, दानवेन्द्रो महाबल:
तेन त्वाम् प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल:

मंत्र का अर्थ

इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा-सूत्र से महान पराक्रमी दानवेन्द्र बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं. यह रक्षा-सूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम कभी भी विचलित ना हो और अडिग रहो, अपनी रक्षा का संकल्प निभाओ.

रक्षाबंधन पर इन खूबसूरत संदेशों के साथ भाई-बहन को दें बधाई, बढ़ेगा प्यार

मंत्रोच्चारण का महत्व

हिंदू धर्म में मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व है. किसी भी शुभ कार्य से पहले मंत्रोच्चारण कर वातावरणको पवित्र किया जाता है. इसी प्रकार रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए. यह मंत्र रक्षा के संकल्प को ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जोड़ता है.

राखी बांधने के नियम

- राखी बांधने के दौरान बहन को हमेशा पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए. भाई को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए.
- बहन भाई को राखी बांधने से पहले तिलक, अक्षत लगाएं और फिर राखी बांधकर मिठाई खिलाए.
- राखी को हमेशा मंत्र का उच्चारण करने के साथ भाई के दाहिने हाथ की कलाई में बांधना चाहिए.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Cheapest Kite Market in Delhi: सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग
सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग
Anti Aging Remedies: कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन
कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन
Numerology: आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?
आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?
Raksha Bandhan 2025 Wishes: रक्षाबंधन पर इन खूबसूरत संदेशों के साथ भाई-बहन को दें बधाई, बढ़ेगा प्यार
रक्षाबंधन पर इन खूबसूरत संदेशों के साथ भाई-बहन को दें बधाई, बढ़ेगा प्यार
भारत के इन नेताओं ने की विदेशी महिलाओं से शादी, लिस्ट में PM-CM भी शामिल
भारत के इन नेताओं ने की विदेशी महिलाओं से शादी, लिस्ट में PM-CM भी शामिल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE