Raksha Bandhan 2025: राखी बांधते समय जरूर बोलें ये मंत्र, जानें रक्षाबंधन मनाने के शास्त्रीय नियम

Raksha Bandhan Mantra: रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं. राखी बांधने के दौरान इन मंत्रों का जाप करना चाहिए. राखी बांधते हुए इन खास मंत्रों का जाप करना शुभ होता है.

Raksha Bandhan 2025 Mantra: रक्षाबंधन का पर्व सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. आज 9 अगस्त को सावन की पूर्णिमा है ऐसे में आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है. यह दिन भाई-बहन के लिए बहुत ही खास होता है. रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और लंबी उम्र की कामना करती हैं. वहीं भाई अपने बहन को रक्षा का वचन देते हैं. रक्षाबंधन पर राखी बांधने के दौरान मंत्रों का जाप करना शुभ होता है.

राखी बांधते समय करें इस मंत्र का जाप

येन बद्धो बलि राजा, दानवेन्द्रो महाबल:

तेन त्वाम् प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल:

मंत्र का अर्थ

इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा-सूत्र से महान पराक्रमी दानवेन्द्र बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं. यह रक्षा-सूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम कभी भी विचलित ना हो और अडिग रहो, अपनी रक्षा का संकल्प निभाओ.

मंत्रोच्चारण का महत्व

हिंदू धर्म में मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व है. किसी भी शुभ कार्य से पहले मंत्रोच्चारण कर वातावरणको पवित्र किया जाता है. इसी प्रकार रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए. यह मंत्र रक्षा के संकल्प को ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जोड़ता है.

राखी बांधने के नियम

- राखी बांधने के दौरान बहन को हमेशा पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए. भाई को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए.

- बहन भाई को राखी बांधने से पहले तिलक, अक्षत लगाएं और फिर राखी बांधकर मिठाई खिलाए.

- राखी को हमेशा मंत्र का उच्चारण करने के साथ भाई के दाहिने हाथ की कलाई में बांधना चाहिए.

