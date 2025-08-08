Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, पड़ जाती है भारी

प्यार और सुरक्षा के इस खूबसूरत बंधन का जश्न मनाते समय, कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है. इसमें भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए.

हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार बेहद विशेष है. यह त्योहार भाई बहनों के बीच प्यार और स्नेह को बढ़ाता है. इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी. यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को पड़ता है, जो सावन का अंतिम दिन होता है. इस पावन अवसर पर, बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र (राखी) बाँधती हैं और उनकी रक्षा और दीर्घायु की कामना करती हैं.

लेकिन प्यार और सुरक्षा के इस खूबसूरत बंधन का जश्न मनाते समय, कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है. इसमें भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए.

सबसे पहले देवताओं को राखी न बाँधना

अपने भाई को राखी बाँधने से पहले भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान हनुमान और भगवान कृष्ण को राखी अर्पित करना शुभ माना जाता है.

शुभ मुहूर्त की अनदेखी

राहु काल या भद्रा काल में कभी भी राखी न बाँधें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे दुर्भाग्य आता है. हमेशा पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त का पालन करें.

फटी या काले धागे वाली राखी का प्रयोग करें

काली, टूटी या फटी हुई राखी न बाँधें. ये अशुभ मानी जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं.

अशुद्ध या प्लास्टिक सामग्री से बनी राखी न बांधें

प्लास्टिक से बनी, अशुभ चिन्हों वाली या देवी-देवताओं की तस्वीरों वाली राखी कभी न बांधें.

राखी की रस्म के दौरान सिर न ढकना

बहन और भाई दोनों को इस रस्म की परंपरा और दिव्यता के प्रति सम्मान दिखाने के लिए राखी की रस्म के दौरान अपना सिर ढकना चाहिए.

रक्षा बंधन मंत्र का जाप न करना

धागा बांधते समय राखी मंत्र का जाप करें- "येन बद्धो बलिराजा, दानवेन्द्रो महाबलः, तेन त्वं प्रति बंध्नामि, रक्षे माचला माचला।" यह भाई के लिए दैवीय सुरक्षा का आह्वान करता है.

गलत तिलक लगाना

तिलक के लिए हमेशा रोली (कुमकुम) या चंदन का प्रयोग करें. सिंदूर का प्रयोग न करें और सुनिश्चित करें कि इस्तेमाल किए जाने वाले अक्षत साबुत और अखंडित हों.

भाई का मुख दक्षिण दिशा में हो

सुनिश्चित करें कि राखी बांधते समय भाई का मुख दक्षिण दिशा में न हो.

टूटे हुए दीये का प्रयोग या दक्षिणा न देना

आरती के लिए कभी भी टूटे हुए दीये का प्रयोग न करें. बहन द्वारा आरती करने के बाद, भाई को अपने स्थान से उठने से पहले दक्षिणा (कोई छोटा सा उपहार या उपहार) अर्पित करनी चाहिए.

राखी के बाद पैर न छूना

राखी बांधने के बाद, यदि बहन बड़ी है तो भाई को सम्मान स्वरूप उसके पैर छूने चाहिए. यदि भाई बड़ा है तो बहन भी उसके पैर छू सकती है.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता.

