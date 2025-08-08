Twitter
Relationship Advice: पार्टनर हो जाए गुस्सा तो ऐसे करें उसे शांत, जानें कैसे कम कम होंगे पति-पत्नी के झगड़े

Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी डिजिट से खुल जाएगा किस्मत का राज, अंक ज्योतिष से जानें क्या है रहस्य

Healthy Heart: दिल की दोस्त हैं ये 5 आदतें, इन्हें अपनाने से कम होगा हार्ट अटैक का रिस्क

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, पड़ जाती है भारी

Huma Qureshi's Cousin Murder News: दिल्ली में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद

वजन बढ़ाने, बॉडी बिल्डिंग और मसल्स गेन के लिए फॉलो करें बल्किंग डाइट, यहां जानें क्या खाएं और क्या नहीं?

Premanand Maharaj के समर्थन में आए पंडित धीरेंद्र शास्त्री, बोले - उनका विरोध करने वालों को है पेट की बीमारी

Raksha Bandhan 2025 Mehndi Designs: रक्षाबंधन पर मेहंदी से सजाने हैं हाथ तो ट्राई करें ये मॉडर्न और ट्रेंडी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

मिल गया पीले दांतों को साफ करने का जबरदस्त उपाय, इस एक चीज से होगी सफाई, जानें इस्तेमाल का तरीका

Raksha Bandhan 2025: भारत की इस जगह को कहा जाता है राखियों का गढ़

धर्म

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, पड़ जाती है भारी

प्यार और सुरक्षा के इस खूबसूरत बंधन का जश्न मनाते समय, कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है. इसमें भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए. 

नितिन शर्मा

Updated : Aug 08, 2025, 09:45 AM IST

हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार बेहद विशेष है. यह त्योहार भाई बहनों के बीच प्यार और स्नेह को बढ़ाता है. इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी. यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को पड़ता है, जो सावन का अंतिम दिन होता है. इस पावन अवसर पर, बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र (राखी) बाँधती हैं और उनकी रक्षा और दीर्घायु की कामना करती हैं.

लेकिन प्यार और सुरक्षा के इस खूबसूरत बंधन का जश्न मनाते समय, कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है. इसमें भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए. 

सबसे पहले देवताओं को राखी न बाँधना

अपने भाई को राखी बाँधने से पहले भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान हनुमान और भगवान कृष्ण को राखी अर्पित करना शुभ माना जाता है.

शुभ मुहूर्त की अनदेखी

राहु काल या भद्रा काल में कभी भी राखी न बाँधें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे दुर्भाग्य आता है. हमेशा पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त का पालन करें.

फटी या काले धागे वाली राखी का प्रयोग करें

काली, टूटी या फटी हुई राखी न बाँधें. ये अशुभ मानी जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं.

अशुद्ध या प्लास्टिक सामग्री से बनी राखी न बांधें

प्लास्टिक से बनी, अशुभ चिन्हों वाली या देवी-देवताओं की तस्वीरों वाली राखी कभी न बांधें.

राखी की रस्म के दौरान सिर न ढकना

बहन और भाई दोनों को इस रस्म की परंपरा और दिव्यता के प्रति सम्मान दिखाने के लिए राखी की रस्म के दौरान अपना सिर ढकना चाहिए.

रक्षा बंधन मंत्र का जाप न करना

धागा बांधते समय राखी मंत्र का जाप करें- "येन बद्धो बलिराजा, दानवेन्द्रो महाबलः, तेन त्वं प्रति बंध्नामि, रक्षे माचला माचला।" यह भाई के लिए दैवीय सुरक्षा का आह्वान करता है.

गलत तिलक लगाना

तिलक के लिए हमेशा रोली (कुमकुम) या चंदन का प्रयोग करें. सिंदूर का प्रयोग न करें और सुनिश्चित करें कि इस्तेमाल किए जाने वाले अक्षत साबुत और अखंडित हों.

भाई का मुख दक्षिण दिशा में हो

सुनिश्चित करें कि राखी बांधते समय भाई का मुख दक्षिण दिशा में न हो.

टूटे हुए दीये का प्रयोग या दक्षिणा न देना

आरती के लिए कभी भी टूटे हुए दीये का प्रयोग न करें. बहन द्वारा आरती करने के बाद, भाई को अपने स्थान से उठने से पहले दक्षिणा (कोई छोटा सा उपहार या उपहार) अर्पित करनी चाहिए.

राखी के बाद पैर न छूना

राखी बांधने के बाद, यदि बहन बड़ी है तो भाई को सम्मान स्वरूप उसके पैर छूने चाहिए. यदि भाई बड़ा है तो बहन भी उसके पैर छू सकती है.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

