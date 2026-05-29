यहां आमरस का भोग लगते ही ‘बीमार’ हो जाते हैं भगवान जगदीश, 14 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं मंदिर के कपाट

राजस्थान के कोटा में भगवान को 200 किलो आमरस का भोग लगाया जाता है. इससे भगवानज जगदीश का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिसके चलते मंदिर के कपाट 14 दिनों के लिए बंद रहते हैं. मंदिर की यह परंपरा करीब 300 सालों से चली आ रही है.

अक्सर आप ने लोगों से लेकर जीव जन्तुओं को बीमार होते देखा और सुना होगा, लेकिन राजस्थान के कोटा में एक ऐसा मंदिर है, जहां पर भगवान बीमार हो जाते हैं. इसके बाद मंदिर को 14 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है. दरअसल यह मंदिर की एक पुरानी परंपरा है, जो ​300 सालों से निभाई जा रही है. यहां भगवान को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है. उन्हें आमरस का भोग लगाया जाता है. इसके बाद भगवान के बीमारी के अवकाश के रूप 14 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिये जाते हैं. आइए जानते हैं क्या यह अनोखी परंपरा

300 सालों से चल आ रही ये परंपरा

जानकारों की मानें तो राजस्थान के कोटा में स्थित जगदीश भगवान का प्राचीन मंदिर स्थित है. यहां करीब 300 सालों से एक परंपरा चली आ रही है, जिसे लोग आज भी निभा रहे हैं. मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है. इसके बाद भगवान को आमरस का विशेष भोग लगाया जाता है. मान्यता है कि इसे पीकर भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं. ऐसे में उन्हें ठीक होने के लिए 14 दिनों तक आराम दिया जाता है. ऐसे में मंदिर के कपाट बंद कर दिये जाते हैं, जो 14 दिन बाद खुलते हैं.

ज्येष्ठ मास पूर्णिमा ​पर किया जाता है विशेष अनुष्ठान

मंदिर में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन सुबह से ही विशेष धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं. इसमें सबसे पहले भगवान का जल से भरे 51 कलश और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है. इसके बाद मंत्रोच्चर और भजन कीर्तन होते हैं. इसके बाद भगवान को करीब 2000 किलो आम रस का भोग लगाया जाता है. मान्यता है कि ठंडा जल और इसके बाद आमरस पीने की वजह से भगवान का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है. इसी के चलते मंदिर में रात्रि पूजा अर्चना के बाद 14 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिये जाते हैं. भगवान का 14 दिनों का विश्राम काल शुरू हो जाता है. इससे मंदिर में शांति छा जाती है. ऐसा इसलिए भी है कि कोई आवाज न हो. मंदिर की घंटियों से लेकर झालरों को ढक दिया जाता है. ताकि इनकी आवाजें भगवान के विश्राम में किसी तरह का कोई व्यवधान न डाल सके.

भगवान को दिया जाता है दूध और काढ़ा

मंदिर के 14 दिन बंद होने के दौरान श्रद्धालु मंदिर जरूर जाते हैं, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से भगवान को नहीं देख पाते. वहीं पुजारी भी नियमित रूप से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं. 14 दिनों तक नियमित रूप से भगवान के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं. भगवान को दूध और काली मिर्च से बना विशेष काढ़ा अर्पित किया जाता है. साथ ही जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ की कामना की जाती है.

दक्षिण भारत से जुड़ा है इस मंदिर का इतिहास

राजस्थान के कोटा में स्थित भगवान जगदीश के इस मंदिर का इतिहास दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है. मंदिर के पुजारी जगन्नाथ बताते हैं कि इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले अपलाचारी महाराज ने की थी. इसी के बाद से उनके परिवार की पीढ़ियां मंदिर में सेवा कर रही है. उनका परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी इसी सेवा में लगी है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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