धर्म

धर्म

Radha Ashtami Vrat 2025: अगर आप पहली बार रख रहे हैं राधाष्टमी व्रत, जानें पूजा के नियम और विधि

भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी व्रत रखा जाता है. इस व्रत को रखने से राधारानी की कृपा से सुख, सौभाग्य और प्रेम का आशीर्वाद प्राप्त होता है. साथ ही भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Aug 26, 2025, 07:57 AM IST

Radha Ashtami Vrat 2025: अगर आप पहली बार रख रहे हैं राधाष्टमी व्रत, जानें पूजा के नियम और विधि
Radha Ashtami Vrat 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है. इस दिन राधा रानी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि इस व्रत को नियमित रूप से करने से भक्तों को राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है. लेकिन इस व्रत को विधि-विधान से करना चाहिए. अगर व्रत को विधि-विधान से नहीं किया जाए तो शुभ फल प्राप्त नहीं होते. अगर आप इस साल पहली बार राधा अष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि व्रत करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

राधाष्टमी का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस वर्ष राधाष्टमी 30 अगस्त को रात्रि 10.46 बजे से प्रारंभ होकर 1 सितंबर को दोपहर 12.57 बजे समाप्त होगी. इस पर्व में राधाष्टमी का व्रत 31 अगस्त, रविवार को रखा जाएगा. इस दिन राधा रानी की पूजा का सर्वोत्तम समय सुबह 11.05 बजे से दोपहर 1.38 बजे तक रहेगा. 

राधाष्टमी व्रत के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए?

व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और घर की साफ़-सफ़ाई करें. इस दिन क्रोध न करें, कठोर वचन न बोलें और घर के बड़ों का अनादर न करें. व्रत के दौरान अनाज या नमक का सेवन करने से बचें. व्रत में केवल एक बार फलाहार करने का नियम है. लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो कि व्रत रखना संभव न हो, तो इस दिन तामसिक भोजन करने से बचें और सात्विक भोजन करें. 

राधाष्टमी की पूजा कैसे करें?

राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. राधा रानी और श्री कृष्ण को फूल, वस्त्र और आभूषणों से सजाएं और उन्हें मालपुए, रबड़ी और फलों जैसी मिठाइयों का भोग लगाएँ. इस दिन राधा रानी और भगवान कृष्ण के नामों का जाप करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि राधा अष्टमी का व्रत राधा रानी का स्मरण करते हुए रखा जाए, तो व्यक्ति को प्रेम, सौभाग्य और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

