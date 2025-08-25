Radha Ashtami 2025: 30 या 31 जानें अगस्त में किस दिन पड़ रहा है राधा अष्टमी व्रत? यहां जानें सटीक तारीख और पूजा विधि

Radha Ashtami: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है. यह दिन श्री राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है.

Radha Ashtami Date: राधा अष्टमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है. यह दिन राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. यह दिन राधा रानी की पूजा-अर्चना के लिए खास होता है. इस दिन लोग व्रत रखते हैं और मंदिरों में उत्सव होते हैं. आप राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो इससे आपके जीवन में सुख-समृद्धि आती है. चलिए आपक राधा अष्टमी की सटीक तारीख और पूजा विधि के बारे में बताते हैं.

कब है राधा अष्टमी?

भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 अगस्त की देर रात 10 बजकर 46 मिनट पर होगी जिसका समापन 31 अगस्त की रात को 12 बजकर 57 मिनट पर होगा. सूर्य उदिया तिथि के अनुसार, राधा अष्टमी का पर्व 31 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा. राधा अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 05 मिनट 01 बजकर 38 मिनट पर है.

राधा अष्टमी पूजा विधि

राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान-आदि करके साफ कपड़े पहन लें और व्रत का संकल्प लें. पूजा स्थल साफ कर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करें. इसके बाद दीपक जलाकर मंत्रों का जाप करें और विधि पूर्वक पूजा करें. इसके साथ ही आपको व्रत में कई नियमों का ध्यान रखना चाहिए. आपको तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए. व्रत के दौरान दिन में सोना नहीं चाहिए. गलत विचार को मन में न लाएं.

