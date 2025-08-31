Add DNA as a Preferred Source
धर्म

Radha Ashtami 2025: राधा रानी के जन्मोत्सव पर यहां से भेजें अपनों को बधाई संदेश, राधा अष्टमी का दिन बन जाएगा खास

Radha Ashtami 2025 Wishes: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. आज 31 अगस्त को राधा अष्टमी मनाई जा रही है. आप इस शुभ अवसर पर अपनों को यहां से बधाई संदेश भेज सकते हैं.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 31, 2025, 07:06 AM IST

Radha Ashtami 2025: राधा रानी के जन्मोत्सव पर यहां से भेजें अपनों को बधाई संदेश, राधा अष्टमी का दिन बन जाएगा खास

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं

Happy Radha Ashtami 2025: आज 31 अगस्त को राधा अष्टमी मनाई जा रही है. यह दिन राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. राधा अष्टमी पर मंदिरों में उत्सव होते हैं और भक्त व्रत करते हैं. राधा अष्टमी का व्रत करने से जीवन में सुख-शांति आती है और राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है. आप राधा अष्टमी के शुभ मौके पर अपने प्रियजनों को शुभकामना देने के लिए यहां से मैसेज भेज सकते हैं. हम आपके लिए चुनिंदा प्यारे संदेश लेकर आए हैं.

राधा अष्टमी पर यहां से भेजें शुभकामनाएं (Radha Ashtami Wishes)

राधे राधे बोल, श्याम भागे चले आएंगे
एक बार आ गए तो कभी नहीं जायेंगे
Happy Radha Ashtami 2025

कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खायेगा
हर मौके पर कृष्ण, तेरे घर सबसे पहले आयेगा
Happy Radha Ashtami 2025

राधा के हृदय में श्री कृष्ण
राधा की सांसों में श्री कृष्ण
राधा में ही हैं श्री कृष्ण
इसलिए दुनिया कहती हैं
राधे-कृष्ण राधे-कृष्ण
Happy Radha Ashtami 2025

बैकुंठ में भी न मिले जो वो सुख,
कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है,
कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे,
समाधान तो बस श्री राधे के नाम में है
Happy Radha Ashtami 2025

राधा की चाहत है कृष्णा
उसके दिल की विरासत है कृष्णा
चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्णा
दुनिया तो फिर भी यही कहती है
Happy Radha Ashtami 2025

राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था,
दुनियां को प्यार का सही अर्थ जो समझाना था
Happy Radha Ashtami 2025

कर लो भजन राधा रानी का भरोसा नही हैं जिंदगानी का
जग में मीठा कुछ भी नही मीठा हैं नाम बस राधा रानी का
Happy Radha Ashtami 2025

एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी
जैसे एक-दूसरे से मिल गए हों चांद और चकोरी
Happy Radha Ashtami 2025

