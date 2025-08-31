डायबिटीज-कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी सब बढ़ा हुआ है तो इस ग्रेन से बनी रोटी-चावल खाएं, हार्ट हेल्थ भी होगी चंगी
जया बच्चन को क्यों आता है पैप्स पर गुस्सा? आखिरकार खुद कैमरे के सामने आकर बताई वजह, देखें VIDEO
जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से 4 की मौत, एक लापता, बचाव अभियान जारी
Radha Ashtami 2025: राधा रानी के जन्मोत्सव पर यहां से भेजें अपनों को बधाई संदेश, राधा अष्टमी का दिन बन जाएगा खास
44 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने उड़ाया गर्दा, ये 7 तस्वीरें देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन
क्या रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच शांति दूत बनेगा भारत? पुतिन से मुलाकात से पहले PM मोदी ने जेलेंस्की से की बात
Rashifal 31 August 2025: वृष और कर्क वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
31 अगस्त को बंद हो जाएगा Paytm UPI? यूजर्स के लिए आया नया अपडेट
Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम
भारत में सरकार के बाद सबसे बड़ा देश का जमींदार कौन है? किसके नाम हैं इंडिया की एक्सपेंसिव लैंड्स?
धर्म
Radha Ashtami 2025 Wishes: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. आज 31 अगस्त को राधा अष्टमी मनाई जा रही है. आप इस शुभ अवसर पर अपनों को यहां से बधाई संदेश भेज सकते हैं.
Happy Radha Ashtami 2025: आज 31 अगस्त को राधा अष्टमी मनाई जा रही है. यह दिन राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. राधा अष्टमी पर मंदिरों में उत्सव होते हैं और भक्त व्रत करते हैं. राधा अष्टमी का व्रत करने से जीवन में सुख-शांति आती है और राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है. आप राधा अष्टमी के शुभ मौके पर अपने प्रियजनों को शुभकामना देने के लिए यहां से मैसेज भेज सकते हैं. हम आपके लिए चुनिंदा प्यारे संदेश लेकर आए हैं.
राधे राधे बोल, श्याम भागे चले आएंगे
एक बार आ गए तो कभी नहीं जायेंगे
Happy Radha Ashtami 2025
कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खायेगा
हर मौके पर कृष्ण, तेरे घर सबसे पहले आयेगा
Happy Radha Ashtami 2025
राधा के हृदय में श्री कृष्ण
राधा की सांसों में श्री कृष्ण
राधा में ही हैं श्री कृष्ण
इसलिए दुनिया कहती हैं
राधे-कृष्ण राधे-कृष्ण
Happy Radha Ashtami 2025
बैकुंठ में भी न मिले जो वो सुख,
कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है,
कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे,
समाधान तो बस श्री राधे के नाम में है
Happy Radha Ashtami 2025
राधा की चाहत है कृष्णा
उसके दिल की विरासत है कृष्णा
चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्णा
दुनिया तो फिर भी यही कहती है
Happy Radha Ashtami 2025
राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था,
दुनियां को प्यार का सही अर्थ जो समझाना था
Happy Radha Ashtami 2025
कर लो भजन राधा रानी का भरोसा नही हैं जिंदगानी का
जग में मीठा कुछ भी नही मीठा हैं नाम बस राधा रानी का
Happy Radha Ashtami 2025
एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी
जैसे एक-दूसरे से मिल गए हों चांद और चकोरी
Happy Radha Ashtami 2025
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से