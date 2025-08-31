Radha Ashtami 2025: राधा रानी के जन्मोत्सव पर यहां से भेजें अपनों को बधाई संदेश, राधा अष्टमी का दिन बन जाएगा खास

Radha Ashtami 2025 Wishes: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. आज 31 अगस्त को राधा अष्टमी मनाई जा रही है. आप इस शुभ अवसर पर अपनों को यहां से बधाई संदेश भेज सकते हैं.

Happy Radha Ashtami 2025: आज 31 अगस्त को राधा अष्टमी मनाई जा रही है. यह दिन राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. राधा अष्टमी पर मंदिरों में उत्सव होते हैं और भक्त व्रत करते हैं. राधा अष्टमी का व्रत करने से जीवन में सुख-शांति आती है और राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है. आप राधा अष्टमी के शुभ मौके पर अपने प्रियजनों को शुभकामना देने के लिए यहां से मैसेज भेज सकते हैं. हम आपके लिए चुनिंदा प्यारे संदेश लेकर आए हैं.

राधा अष्टमी पर यहां से भेजें शुभकामनाएं (Radha Ashtami Wishes)

राधे राधे बोल, श्याम भागे चले आएंगे

एक बार आ गए तो कभी नहीं जायेंगे

Happy Radha Ashtami 2025

कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खायेगा

हर मौके पर कृष्ण, तेरे घर सबसे पहले आयेगा

Happy Radha Ashtami 2025

राधा के हृदय में श्री कृष्ण

राधा की सांसों में श्री कृष्ण

राधा में ही हैं श्री कृष्ण

इसलिए दुनिया कहती हैं

राधे-कृष्ण राधे-कृष्ण

Happy Radha Ashtami 2025

बैकुंठ में भी न मिले जो वो सुख,

कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है,

कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे,

समाधान तो बस श्री राधे के नाम में है

Happy Radha Ashtami 2025

राधा की चाहत है कृष्णा

उसके दिल की विरासत है कृष्णा

चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्णा

दुनिया तो फिर भी यही कहती है

Happy Radha Ashtami 2025

राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था,

दुनियां को प्यार का सही अर्थ जो समझाना था

Happy Radha Ashtami 2025

कर लो भजन राधा रानी का भरोसा नही हैं जिंदगानी का

जग में मीठा कुछ भी नही मीठा हैं नाम बस राधा रानी का

Happy Radha Ashtami 2025

एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी

जैसे एक-दूसरे से मिल गए हों चांद और चकोरी

Happy Radha Ashtami 2025

