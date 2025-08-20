Work From Anywhere: रिमोट वर्क के लिए भारत की ये 6 ऑफबीट जगहें हैं बेस्ट, टॉप ट्रेंड में शामिल
गरीबी नहीं बन पाई ओडिशा की इस बेटी की उड़ान में बाधा, दिदाई जनजाति की पहली डॉक्टर बनने की राह पर चंपा रास्पेडा
100 साल में पहली बार बन रहा अद्भुत संयोग, पितृ पक्ष में चंद्र-सूर्य ग्रहण के साथ, 5 राशियों पर होगी अपार कृपा
Radha Ashtami 2025: इस दिन मनाई जाएगी राधाष्टमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और पूजा का महत्व
NEET PG Result 2025: NBEMS ने जारी किया नीट पीजी का रिजल्ट, natboard.edu.in पर यूं करें चेक
गेम ओवर... क्या DREAM 11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर लग जाएगा बैन? जानिए क्या है सरकार का प्लान
Cervical Cancer Signs: बॉडी में दिखने वाले ये 10 लक्षण हैं सर्वाइकल कैंसर का संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर
किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं हैं यह ग्लैमरस अधिकारी, जानें IFS तमाली साहा की सफलता की कहानी
Zodiac Signs: कूल डैडी होते हैं इन राशियों के पुरुष, दामाद-बहू देते हैं इनको बेस्ट ससुर का खिताब
CSIR NET Answer Key 2025: NTA ने जारी की सीएसआईआर नेट की फाइनल आंसर की, csirnet.nta.ac.in पर ऐसे करें चेक
धर्म
हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है. वैदिक पंचांंग के अनुसार, इस साल राधाष्टमी के तहत अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2025 को रात 10 बजकर 46 मिनट पर शुरू होगी.
Radha Ashtami 2025 Date And Time: भारत के अलावा दुनिया भर में भगवान श्रीकृष्ण के साथ ही राधा रानी के लाखों भक्त हैं. उनकी पूजा अर्चना करने से लेकर व्रत का बड़ा महत्व है. इसमें जिस तरह भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. ठीक ऐसे ही राधारानी के जन्म पर राधाष्टमी मनाई जाती है. इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. राधारानी के भक्त इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत रखते हैं. इससे भक्तों को राधा रानी के साथ ही गवान श्रीकृष्ण का भी आशीर्वाद मिलता है.
हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है. वैदिक पंचांंग के अनुसार, इस साल राधाष्टमी के तहत अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2025 को रात 10 बजकर 46 मिनट पर शुरू होगी. यह अगले महीने यानी 1 सितंबर 2025 को 12 बजकर 57 मिनट तक रहेगी. ऐसे में राधाष्टमी का त्योहार 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 5 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 38 मिनट तक रहेगा.
हिंदू पुराणों के अनुसार, राधाष्टमी का विशेष महत्व माना गया है. इसमें बरसाना गांव में वृषभानु जी और कीर्ति जी के यहां अष्टमी तिथि पर राधारानी का जन्म हुआ था. राधाष्टमी को राधारानी का प्राकट्य दिवस माना जाता है. बृजभूमि में श्रीकृष्ण के साथ राधारानी को भी सर्वोपरि स्थान दिया गया है.
कहते हैं कि राधा नाम जपने से श्रीकृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है. राधाष्टमी के दिन व्रत रखने के साथ विधि-विधान राधारानी व श्रीकृष्ण का पूजन किया जाता है. इससे जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि आती है. राधाष्टमी का यह पावन पर्व केवल बरसाना में ही नहीं, बल्कि मथुरा, वृंदावन व पूरी बृजभूमि पर मनाया जाता है.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.