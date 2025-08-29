Budh Gochar Prabhav: ग्रहों के राजकुमार करने जा रहे गृह प्रवेश, ये 5 राशियां बनेंगी मालामाल, चारों तरफ से होगा लाभ

Add DNA as a Preferred Source
15 सितंबर को बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे. इससे कुछ राशियों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा. साथ ही इस राशि के जातकों को कई लाभ देखने को मिलेंगे. तो आइए जानते हैं इस समय किन राशियों को लाभ होगा.

ऋतु सिंह

Updated : Aug 29, 2025, 02:36 PM IST

बुद्धि, संचार और व्यापार के दाता बुध 15 सितंबर को अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश करेंगे. इस राशि में बुध उच्च के होते हैं, इसलिए यह गोचर अत्यंत शुभ माना जा रहा है. कन्या राशि में बुध के आगमन से एक उत्तम राजयोग बनेगा, जो कुछ राशियों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा. तो आइए जानते हैं इस समय किन राशियों को लाभ होगा.
 
मिथुन: बुध का कन्या राशि में गोचर मिथुन राशि वालों के चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा. यह समय आपके लिए सुख-समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द लेकर आएगा. घरेलू जीवन में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. ज़मीन-मकान खरीदने-बेचने जैसे संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता मिलने की संभावना है. विदेशी कंपनियों या सरकारी टेंडर से जुड़े कार्यों में आपको लाभ होगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में एकाग्रता और सफलता लेकर आएगा. मास कम्युनिकेशन या भाषा से संबंधित कोर्स करने वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा. आपको मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा और सामाजिक दायरे में आपका प्रभाव बढ़ेगा. आर्थिक रूप से यह समय स्थिरता और उन्नति का रहेगा.
 
कन्या: इस राशि के लोगों के लिए बुध का गोचर कन्या राशि में लग्न भाव में होगा, जो व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है. यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. व्यापार में विस्तार, नौकरी में पदोन्नति या मनचाहा स्थानांतरण मिलने की संभावना है. मीडिया, कानून, प्रकाशन या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सामाजिक और पारिवारिक जीवन में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आपको नए दोस्त बनाने और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर प्राप्त होंगे. नई योजनाओं को शुरू करने और रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल है.
 
तुला: तुला राशि के लिए बुध का गोचर बारहवें भाव को प्रभावित करेगा, जो विदेश यात्रा, अध्यात्म और गुप्त लाभों से संबंधित है. विदेश से जुड़े कार्यों, जैसे व्यापार, नौकरी या शिक्षा, में यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा. रचनात्मक और बौद्धिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और आपकी संवाद शैली प्रभावशाली रहेगी. आर्थिक रूप से यह समय स्थिर रहेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. यात्रा और नए अनुभवों के लिए अनुकूल समय है, जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा.
 
वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लिए बुध ग्यारहवें भाव में गोचर करेगा, जो आय, सामाजिक ताल्लुक और इच्छाओं की पूर्ति का कारक है. व्यापार में वृद्धि और अप्रत्याशित आर्थिक लाभ के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के बल पर मान-सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी. अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी और नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. निवेश और साझेदारी के लिए यह समय आपके लिए शुभ है.
 
धनु: धनु राशि के लिए बुध दशम भाव में गोचर करेगा, जो करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंधित है. यह आपके लिए पेशेवर प्रगति और सफलता का समय है. आपको नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नए अवसर मिल सकते हैं. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनकी तलाश पूरी हो सकती है. व्यवसायियों को नए साझेदारों से जुड़ने और लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे. सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आपकी योजनाएँ सफल होंगी. कार्यस्थल पर आपको सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. यह आपके लिए कड़ी मेहनत और रणनीतिक निर्णयों के माध्यम से प्रगति करने का समय है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

