Mukesh Ambani के बाद पिंडदान करने पहुंचीं Draupadi Murmu, जानें मोक्ष प्राप्ति के लिए आखिर क्यों इतना प्रसिद्ध है गया जी?

Draupadi Murmu Visits Gaya Ji: उद्योगपति मुकेश अंबानी के बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बिहार स्थित गया जी पहुंच गई हैं. गया जी सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में इसे पितृ तीर्थ का दर्जा प्राप्त है. यह मोक्ष प्राप्ति के लिए दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है.

Draupadi Murmu Visits Gaya Ji: बिहार स्थित गया जी धाम की यात्रा ने एक बार फिर इस पवित्र स्थल को सुर्खियों में ला दिया है. एक ओर मुकेश अंबानी ने जहां अपने दिवंगत पिता के लिए पिंडदान किया, वहीं राष्ट्रपति मुर्मू अपने परिवार के कल्याण और पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए गया जी पहुंच चुकी हैं. किसी भी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का इस प्राचीन स्थल पर आना यह दर्शाता है कि इस आधुनिकता दौर में भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं में पूर्वजों के प्रति सम्मान और मोक्ष की कामना कितना अहम है. ऐसे में, अब लोगों के मन में यह सवाल आना लाजमी है कि आखिर क्या कारण है कि गया जी को मोक्ष प्राप्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है और क्यों हर सनातनी अपने पितरों के लिए यहीं पिंडदान करना चाहता है? चलिए हम आपको इस लेख में बताते हैं.

पिंड दान के लिए क्यों प्रसिद्ध है गया जी?

गया जी केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसे पितृ तीर्थ का दर्जा प्राप्त है. गया जी में होने वाला पिंडदान न केवल एक अनुष्ठान है, बल्कि यह श्रद्धा, भक्ति और पूर्वजों के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है. यह मोक्ष प्राप्ति के लिए दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, जिसके पीछे कई पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं हैं-

फल्गु नदी और पिंडदान की महत्ता

गया में बहने वाली फल्गु नदी का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है. माना जाता है कि यहां पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त होता है. यह अनुष्ठान करने से पितरों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है.

भगवान विष्णु के पदचिह्न

गया जी की प्रसिद्धि का मुख्य केंद्र विष्णुपद मंदिर है. माना जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर बना है, जहां भगवान विष्णु के चरण चिह्न मौजूद हैं. पौराणिक कथा के अनुसार, गयासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या से वरदान प्राप्त किया था. जब वह दूसरों को मोक्ष दिलाने लगा, तो भगवान विष्णु ने उसे अपने पैरों के नीचे दबा दिया. तब से यह स्थान मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है. इस स्थान पर पिंडदान और तर्पण करने से पितृदोष समाप्त होता है.

रामायण काल से जुड़ी मान्यता

धार्मिक कथाओं के अनुसार, भगवान राम और माता सीता भी यहाँ आई थीं. सीता जी ने स्वयं फल्गु नदी के तट पर अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था. इस घटना के बाद इस स्थान की धार्मिक मान्यता और भी बढ़ गई.



