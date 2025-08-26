Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Jagadguru Rambhadracharya की प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी के बाद उनके उत्तराधिकारी ने दी सफाई, कहा- प्रेमानंद जी से ईर्ष्या नहीं...

Hartalika Teej Wishes: आज हरतालिका तीज पर यहां से भेजें सखी-सहेलियों को बधाई संदेश, मां पार्वती पूरी करेंगी मनोकामना

Viral: प्रेमिका का हैंडरिटेन लव लेटर पाने के लिए किए आर्मी अफसर ने किए थे 500 पुश-अप्स, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खत

60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई

बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तगड़ी कमाई, अपनाएं ये 5 बिजनेस आइडिया

Radha Ashtami Vrat 2025: अगर आप पहली बार रख रहे हैं राधाष्टमी व्रत, जानें पूजा के नियम और विधि

Rashifal 26 August 2025: कर्क और तुला वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Test में नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें धोनी-पंत का नाम है या नहीं

'दबाव कितना भी हो, भारत और मज़बूत बनेगा...', ट्रंप के टैरिफ पर PM मोदी का बड़ा बयान, कहा-मिलने वाली है खुशियां

Test मैच की एक पारी में 600 से ज्यादा गेंदें खेलने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने खेली थी 847 बॉल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Jagadguru Rambhadracharya की प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी के बाद उनके उत्तराधिकारी ने दी सफाई, कहा- प्रेमानंद जी से ईर्ष्या नहीं...

Jagadguru Rambhadracharya की प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी के बाद उनके उत्तराधिकारी ने दी सफाई, कहा- प्रेमानंद जी से ईर्ष्या नहीं...

Hartalika Teej Wishes: आज हरतालिका तीज पर यहां से भेजें सखी-सहेलियों को बधाई संदेश, मां पार्वती पूरी करेंगी मनोकामना

आज हरतालिका तीज पर यहां से भेजें सखी-सहेलियों को बधाई संदेश, मां पार्वती पूरी करेंगी मनोकामना

Viral: प्रेमिका का हैंडरिटेन लव लेटर पाने के लिए किए आर्मी अफसर ने किए थे 500 पुश-अप्स, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खत

प्रेमिका का हैंडरिटेन लव लेटर पाने के लिए किए आर्मी अफसर ने किए थे 500 पुश-अप्स, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई

60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई

बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तगड़ी कमाई, अपनाएं ये 5 बिजनेस आइडिया

बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तगड़ी कमाई, अपनाएं ये 5 बिजनेस आइडिया

Test में नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें धोनी-पंत का नाम है या नहीं

Test में नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें धोनी-पंत का नाम है या नहीं

Homeधर्म

धर्म

Jagadguru Rambhadracharya की प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी के बाद उनके उत्तराधिकारी ने दी सफाई, कहा- प्रेमानंद जी से ईर्ष्या नहीं...

Jagadguru Rambhadracharya: तुलसीपीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य प्रेमानंद महाराज को संस्कृत का एक श्लोक बोलने की चुनौती दी थी. जिसके बाद से कई संतों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है. अब जगद्गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्रदास ने भी इस मुद्दों पर कुछ कहा है.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 26, 2025, 08:00 AM IST

Jagadguru Rambhadracharya की प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी के बाद उनके उत्तराधिकारी ने दी सफाई, कहा- प्रेमानंद जी से ईर्ष्या नहीं...

Premanand Maharaj Vs Rambhadracharya

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Premanand Maharaj Vs Rambhadracharya: रामभद्राचार्य जी महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज को लेकर एक टिप्पणी की जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है. इसी बीच अब तुलसीपीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्रदास आगे आए हैं. उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है. आइये यहां जानते हैं कि, पूरा मामला क्या है...

जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी

एक इंटरव्यू के दौरान रामभद्राचार्य जी से प्रेमांनद महाराज के बारे में पूछा गया कि, प्रेमानंद महाराज पिछले कुछ समय से काफी वायरल हैं. वह सादगी से रहते हैं हर दिन वृंदावन की परिक्रमा करते हैं. उनके बारें में आपका क्या कहना है? इसके बारे में उन्होंने बेबाक अंदाज में अपना जबाव दिया.

रामभद्राचार्य ने अपनी बात रखते हुए कहा कि, पहले विद्वान लोग कही कथावाचन करते थे लेकिन अब कोई भी कुछ भी कहता है. उन्होंने कहा मूर्ख लोग धर्म का ज्ञान दे रहे हैं. हालांकि, प्रेमानंद महाराज के बारे में उन्होंने कहा वह मेरे बालक के समान हैं. साथ ही उन्होंने प्रेमानंद महाराज को चुनौती दी कि, वह एक अक्षर संस्कृत में बेलकर दिखाएं. इसके अलावा मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ हिंदी में समझा दें.

Premanand Ji Maharaj: जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रेमानंद महाराज को चुनौती, संस्कृत का एक श्लोक बोलकर दिखाएं

आगे उन्होंने कहा कि, मेरा उनके साथ कोई द्वेष नहीं है लेकिन मैं न उन्हें विद्वान मानता हूं और न ही वह चमत्कारी पुरुष हैं. अब इसके बाद रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्रदास का बयान सामने आया है. आचार्य रामचंद्रदास का कहना है कि, जगद्गुरु सबके गुरु होते हैं सारी प्रजा उनकी संतान के समान होती है. मीडिया पर उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.

प्रेमानंद महारज से ईर्ष्या नहीं

प्रेमानंद महाराज के बारे में आचार्य रामचंद्रदास ने कहा, प्रेमानंद महाराज के कोई ईर्ष्या नहीं है. वह नामजापक संत हैं. जो भी नाम जप करता है गुरुदेव की दृष्टि में सम्मान के योग्य है.  ऐसे में प्रेमानंद जैसे नाम जापक संत को पराया कैसे मान सकते हैं? उन्होंने बताया कि, अवस्था और धार्मिक व्यवस्था दोनों ही प्रकार से प्रेमानंद उनके पुत्र के समान हैं. उन्होंने बताया कि, पिता के मुंह से निकला वाक्य सद्यः कठोर प्रतीत होने पर भी उसके हृदय का भाव पुत्र के लिए कल्याणकारी ही होता है. पिता कभी संतान का अहित नहीं चाहता है.

महाराज की बातों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है

आचार्य रामचंद्रदास ने बताया कि, उनकी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. यह लोग अपनी टीआरपी के लिए कर रहे हैं. क्या था रामभद्राचार्य का बयान, उनका बयान यह था कि, अगर प्रेमानंद महाराज में चमत्कार है तो वह उनके सामने संस्कृत का एक श्लोक बोलकर दिखाएं और मेरे कहे श्लोक का अर्थ बताएं. उनकी लोकप्रियता बहुत ही कम है वह मेरे सामने बालक है. इंटरनेट और मीडिया पर इसे ही तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ghaziabad News: दिल्ली के वकील इस तारीख को नहीं करेंगे काम, गाजियाबाद कोर्ट में हुई थी झड़प
Ghaziabad News: दिल्ली के वकील इस तारीख को नहीं करेंगे काम, गाजियाबाद कोर्ट में हुई थी झड़प
कौन है फातिमा खान जिसने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को दी जान से मारने की धमकी
कौन है फातिमा खान जिसने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को दी जान से मारने की धमकी
Pawan Kalyan ने बनाई नरसिंह वाराही ब्रिगेड, क्या दक्षिण में हिंदुत्व का चेहरा बनना है एक्टर से राजनेता बने हीरो का टारगेट?
Pawan Kalyan ने बनाई नरसिंह वाराही ब्रिगेड, क्या दक्षिण में हिंदुत्व का चेहरा बनना है टारगेट?
J-K News: कौन हैं सुनील शर्मा, जिन्हें जम्मू-कश्मीर में BJP के पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया
कौन हैं सुनील शर्मा, जिन्हें जम्मू-कश्मीर में BJP के पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया
साउथ के जाने माने फिल्म डायरेक्टर की हुई मौत, फ्लैट में सड़ चुका था शव, हुआ ऐसा बुरा हाल
साउथ के जाने माने फिल्म डायरेक्टर की हुई मौत, फ्लैट में सड़ चुका था शव, हुआ ऐसा बुरा हाल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई
60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई
बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तगड़ी कमाई, अपनाएं ये 5 बिजनेस आइडिया
बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तगड़ी कमाई, अपनाएं ये 5 बिजनेस आइडिया
Test में नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें धोनी-पंत का नाम है या नहीं
Test में नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें धोनी-पंत का नाम है या नहीं
Test मैच की एक पारी में 600 से ज्यादा गेंदें खेलने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने खेली थी 847 बॉल
Test मैच की एक पारी में 600 से ज्यादा गेंदें खेलने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने खेली थी 847 बॉल
इस कंपनी से ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस तो हो जाएं सावधान, 1 सितंबर से देशभर के किसी भी अस्पताल में नहीं होगा कैशलेस इलाज
इस कंपनी से ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस तो हो जाएं सावधान, 1 सितंबर से देशभर के किसी भी अस्पताल में नहीं होगा कैशलेस इलाज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE