Pradosh Vrat: किस दिन रखा जाएगा प्रदोष व्रत? जान लें शाम को शिव पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है?

Pradosh Vrat Puja auspicious time in evening?: कृष्ण त्रयोदशी तिथि को बुध प्रदोष व्रत मनाया जाएगा. इस दौरान सिद्धि योग और पुनर्वसु नक्षत्र भी बनेगा. तो चलिए जानें कि भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को कब होगा.

बुध प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है. चूंकि यह प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है. इस दौरान भगवान महादेव की पूजा की जाती है. इस व्रत में सूर्यास्त के बाद शिवजी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है. जो व्यक्ति प्रदोष व्रत रखता है, महादेव की कृपा से उसके सभी दुख और दोष दूर हो जाते हैं. इस बार अगस्त माह का दूसरा प्रदोष व्रत 20 अगस्त, बुधवार को रखा जाएगा. इस दिन सिद्धि योग और पुनर्वसु नक्षत्र बनेगा. बुध प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त और महत्व जानें.

प्रदोष व्रत कब है?

पंचांग के अनुसार, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि बुधवार, 20 अगस्त को दोपहर 1.58 बजे से प्रारंभ होगी और यह तिथि गुरुवार, 21 अगस्त को दोपहर 12.44 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार, बुध प्रदोष व्रत बुधवार, 20 अगस्त को रखा जाएगा.

सिद्धि योग एवं पुनर्वसु नक्षत्र

बुध प्रदोष व्रत के दिन सिद्धि योग और पुनर्वसु नक्षत्र बन रहा है. सिद्धि योग सुबह 6 बजकर 13 मिनट पर शुरू होगा, जिसके बाद व्यतिपात योग बनेगा. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह से देर रात 12 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. उसके बाद पुष्प नक्षत्र शुरू हो जाएगा. हालाँकि, इसमें सिद्धि योग शुभ माना जाएगा. पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी ग्रह बृहस्पति है.

शाम को इस समय करें महादेव की पूजा

बुध प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 12 मिनट का रहेगा. बुध प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 56 मिनट से रात 9 बजकर 7 मिनट तक रहेगा. इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 25 मिनट से सुबह 9 बजकर 5 मिनट तक है. हालाँकि, इस दिन कोई शुभ मुहूर्त नहीं है. बुध प्रदोष व्रत के दिन रुद्राभिषेक करने का समय सुबह से दोपहर 1 बजकर 58 मिनट तक है. यह व्रत सभी के लिए शुभ रहेगा.

प्रदोष व्रत के दिन राहु काल

बुध प्रदोष के दिन राहु काल दोपहर 12 बजकर 24 मिनट से 2 बजकर 2 मिनट तक रहेगा. यह समय अशुभ माना जाता है. इस दौरान शिव जी की पूजा करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है.



प्रदोष व्रत का महत्व

जो लोग प्रदोष व्रत के दिन भगवान महादेव की पूजा करते हैं, उन पर भगवान महादेव की विशेष कृपा होती है. इससे उनके दुख, रोग, पाप, पीड़ा आदि का नाश होता है. जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, धन, संतान, आरोग्य, निर्भयता आदि की प्राप्ति होती है.

