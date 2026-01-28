Pradosh Vrat 2026: इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि

'शिपिंग सेक्टर के लिए 70 हजार करोड़ का पैकेज', निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही-राष्ट्रपति, स्पेस भी भारत की पहुंच से दूर नहीं-राष्ट्रपति, 'देश की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र' | हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं- राष्ट्रपति, ऑपरेशन सिंदूर में सेना का शौर्य दिखा-राष्ट्रपति, हमारी सेना ने आतंकी अड्डे तबाह किए-राष्ट्रपति, नक्सलियों का अब खात्मा हो रहा है-राष्ट्रपति, 'वो दिन दूर नहीं, जब आतंक का भी खात्मा होगा' | 7 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनीं- राष्ट्रपति, देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली-राष्ट्रपति, देश के विकास में नारी शक्ति आगे खड़ी-राष्ट्रपति, 'मेरी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है', सरकार ने जी राम जी कानून बनाया-राष्ट्रपति | भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था- राष्ट्रपति, बजट सत्र पर राष्ट्रपति का अभिभाषण LIVE, '25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले', भारत ने हर क्षेत्र में नींव मजबूत की-राष्ट्रपति, GST के क्षेत्र में एतिहासिक सुधार- राष्ट्रपति
महादेव के भक्तों के लिए प्रदोष व्रत बेहद शुभ होता है. प्रदोष व्रत रखने के साथ ही इस दिन महादेव की पूजा अर्चना करने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है. भक्तों को प्रदोष व्रत रखने मात्र से पाप दोष से मुक्ति मिलती है. धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है. महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. आइए जानते हैं इस बार कब है प्रदोष व्रत, इसका शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व...
हिंदू पंचांग के अनुसार, 30 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजकर मिनट से माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरु होगी. यह अगले दिन 31 जनवरी को सुबह 8 बजकर 25 मिनट तक रहेगी. ऐसे में प्रदोष व्रत 30 जनवरी 2026 को ही रखा जाएगा. इस दिन शुक्रवार है. इसलिए यह शुक्र प्रदोष व्रत रहेगा.
हिंदू पंचांग के अनुसार, यह जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत है. इसमें शुक्र प्रदोष व्रत पर पूजा और विधि का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 59 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 37 मिनट तक रहेगा. यह दिन भगवान शिव के साथ मां लक्ष्मी की आराधना के लिए भी बेहद शुभ है. क्योंकि इस दिन शुक्रवार है. शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है. ऐसे में शुक्रवार को पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि के दिन शुक्र प्रदोष होता है. इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि, उन्नति की प्राप्ति होती है.
प्रदोष व्रत का मुहूर्त और पूजा शाम के समय की जाती है. प्रदोष व्रत निर्जला करना बेहद शुभ होता है. प्रदोष व्रत की विशेष पूजा शाम को की जाती है, इसलिए शाम को सूर्य अस्त होने से पहले एक बार जरूर स्नान करें. साफ़ सफेद रंग के वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा में मुंह कर भगवान की पूजा करें. इससे भक्तों की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है.
शुक्र प्रदोष व्रत पर व्यक्ति को सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए. इसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए व्रत का संकल्प लें. साथ ही भगवान शिव की उपासना करें. इस व्रत को निर्जला रखना बेहद शुभ होता है. वहीं कुछ लोग सिर्फ फलहार करते हैं. इसमें शाम के समय विशेष पूजा की जाती है. इसके लिए शाम के समय फिर से स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण कर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से महादेव का अभिषेक करें. फिर उन्हें बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत, और फूल अर्पित करें. साथ ही शिव चालीसा का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या फिर “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. भगवान की आरती के बाद प्रसाद वितरण करें. इसी के बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है. इस दिन अन्न, कपड़े और धन दान करना भी बेहद शुभ होता है.
