Pradosh Vrat 2026: इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि

प्रदोष व्रत का मुहूर्त और पूजा शाम के समय की जाती है. प्रदोष व्रत निर्जला करना बेहद शुभ होता है. प्रदोष व्रत की विशेष पूजा शाम को की जाती है, इसलिए शाम को सूर्य अस्त होने से पहले एक बार जरूर स्नान करें.

महादेव के भक्तों के लिए प्रदोष व्रत बेहद शुभ होता है. प्रदोष व्रत रखने के साथ ही इस दिन महादेव की पूजा अर्चना करने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है. भक्तों को प्रदोष व्रत रखने मात्र से पाप दोष से मुक्ति मिलती है. धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है. महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. आइए जानते हैं इस बार कब है प्रदोष व्रत, इसका शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व...

शुक्र प्रदोष व्रत 2026 मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, 30 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजकर मिनट से माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरु होगी. यह अगले दिन 31 जनवरी को सुबह 8 बजकर 25 मिनट तक रहेगी. ऐसे में प्रदोष व्रत 30 जनवरी 2026 को ही रखा जाएगा. इस दिन शुक्रवार है. इसलिए यह शुक्र प्रदोष व्रत रहेगा.

यह है पूजा का शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, यह जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत है. इसमें शुक्र प्रदोष व्रत पर पूजा और विधि का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 59 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 37 मिनट तक रहेगा. यह दिन भगवान शिव के साथ मां लक्ष्मी की आराधना के लिए भी बेहद शुभ है. क्योंकि इस दिन शुक्रवार है. शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है. ऐसे में शुक्रवार को पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि के दिन शुक्र प्रदोष होता है. इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि, उन्नति की प्राप्ति होती है.

प्रदोष व्रत में शाम समय की जाती है पूजा

शुक्र प्रदोष व्रत की विधि

शुक्र प्रदोष व्रत पर व्यक्ति को सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए. इसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए व्रत का संकल्प लें. साथ ही भगवान शिव की उपासना करें. इस व्रत को निर्जला रखना बेहद शुभ होता है. वहीं कुछ लोग सिर्फ फलहार करते हैं. इसमें शाम के समय विशेष पूजा की जाती है. इसके लिए शाम के समय फिर से स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण कर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से महादेव का अभिषेक करें. फिर उन्हें बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत, और फूल अर्पित करें. साथ ही शिव चालीसा का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या फिर “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. भगवान की आरती के बाद प्रसाद वितरण करें. इसी के बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है. इस दिन अन्न, कपड़े और धन दान करना भी बेहद शुभ होता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

