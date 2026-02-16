FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट 

Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट

Team India Super 8 Schedule: सुपर-8 में कब, कहां और किसके खिलाफ खेलेगी टीम इंडिया? देखें कैसा है शेड्यूल

Team India Super 8 Schedule: सुपर-8 में कब, कहां और किसके खिलाफ खेलेगी टीम इंडिया? देखें कैसा है शेड्यूल

Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने इस तारीख तक दी राहत, जानें क्या लगाई शर्तें

Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने इस तारीख तक दी राहत, जानें क्या लगाई शर्तें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी

Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी

दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा

दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा

Homeधर्म

धर्म

Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट 

Pradosh Vrat March 2026 List: प्रदोष व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है, जो भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है. मनचाहा वरदान पाने के लिए भक्त इस दिन व्रत रखते हैं. चैत्र महीने में कब-कब रखा जाएगा प्दोरष व्रत आइए जानते हैं...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 16, 2026, 05:25 PM IST

Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट 

Pradosh Vrat March 2026 List (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Pradosh Vrat March 2026 List: सनातन धर्म में चैत्र का महीना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि यह महीना मां दुर्गा को समर्पित होता है. इसी महीने में चैत्र नवरात्र मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र नवरात्र के पहले दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है. इस दौरान मां दुर्गा और उनके नौ रूपों की श्रद्धा और भक्ति से पूजा की जाती है. चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा. इसके अलावा इस पावन माह में अन्य कई व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे. इनमें पाक्षिक एकादशी और प्रदोष व्रत भी शामिल हैं.

पंचांग के अनुसार, प्रदोष व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है, जो भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है. मनचाहा वरदान पाने के लिए भक्त इस दिन व्रत रखते हैं. चैत्र महीने में कब-कब रखा जाएगा प्दोरष व्रत आइए जानते हैं... 

सोम प्रदोष व्रत मार्च 2026 सही तिथि (Pradosh Vrat 2026 Date)

पंचांग के अनुसार, मार्च महीने में सोमवार 16 मार्च को सुबह 09 बजकर 40 मिनट पर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी, वहीं इसका समापन अगले दिन 17 मार्च को  सुबह 09 बजकर 23 मिनट पर होगा,  त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा प्रदोष काल में होती है, ऐसे में  इसके लिए 16 मार्च को चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा. 

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन

क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त?

यह शुभ तिथि सोमवार को पड़ रही है, इसलिए यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा. बता दें कि इस दिन भगवान शिव की पूजा का शुभ समय शाम 06 बजकर 30 मिनट से लेकर रात 08 बजकर 54 मिनट तक रहेगा.  

सोम प्रदोष व्रत, मार्च 2026 सही तिथि (Pradosh Vrat 2026 Date)

पंचांग के अनुसार, मार्च महीने में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 मार्च को सुबह 07 बजकर 09 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 31 मार्च को सुबह 06 बजकर 55 मिनट पर होगा. इसलिए  लिए 30 मार्च को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा. बता दें कि त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और साधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.  

क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त?

30 मार्च को प्रदोष तिथि में भगवान शिव की पूजा का शुभ समय शाम 06 बजकर 38 मिनट से लेकर 08 बजकर 57 मिनट तक है. ऐसे में इस शुभ मुहूर्त पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करना न भूलें. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा
दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा
न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम
न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम
Holi 2026: अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर 
इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर
Kedarnath Opening Date Announced: केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
MORE
Advertisement