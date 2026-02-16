Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट 

Pradosh Vrat March 2026 List: प्रदोष व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है, जो भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है. मनचाहा वरदान पाने के लिए भक्त इस दिन व्रत रखते हैं. चैत्र महीने में कब-कब रखा जाएगा प्दोरष व्रत आइए जानते हैं...

Pradosh Vrat March 2026 List: सनातन धर्म में चैत्र का महीना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि यह महीना मां दुर्गा को समर्पित होता है. इसी महीने में चैत्र नवरात्र मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र नवरात्र के पहले दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है. इस दौरान मां दुर्गा और उनके नौ रूपों की श्रद्धा और भक्ति से पूजा की जाती है. चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा. इसके अलावा इस पावन माह में अन्य कई व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे. इनमें पाक्षिक एकादशी और प्रदोष व्रत भी शामिल हैं.

पंचांग के अनुसार, प्रदोष व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है, जो भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है. मनचाहा वरदान पाने के लिए भक्त इस दिन व्रत रखते हैं. चैत्र महीने में कब-कब रखा जाएगा प्दोरष व्रत आइए जानते हैं...

सोम प्रदोष व्रत मार्च 2026 सही तिथि (Pradosh Vrat 2026 Date)

पंचांग के अनुसार, मार्च महीने में सोमवार 16 मार्च को सुबह 09 बजकर 40 मिनट पर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी, वहीं इसका समापन अगले दिन 17 मार्च को सुबह 09 बजकर 23 मिनट पर होगा, त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा प्रदोष काल में होती है, ऐसे में इसके लिए 16 मार्च को चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा.

क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त?

यह शुभ तिथि सोमवार को पड़ रही है, इसलिए यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा. बता दें कि इस दिन भगवान शिव की पूजा का शुभ समय शाम 06 बजकर 30 मिनट से लेकर रात 08 बजकर 54 मिनट तक रहेगा.

पंचांग के अनुसार, मार्च महीने में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 मार्च को सुबह 07 बजकर 09 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 31 मार्च को सुबह 06 बजकर 55 मिनट पर होगा. इसलिए लिए 30 मार्च को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा. बता दें कि त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और साधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त?

30 मार्च को प्रदोष तिथि में भगवान शिव की पूजा का शुभ समय शाम 06 बजकर 38 मिनट से लेकर 08 बजकर 57 मिनट तक है. ऐसे में इस शुभ मुहूर्त पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करना न भूलें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.