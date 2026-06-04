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Positive Aura: नकारात्मकता और भारीपन से हैं परेशान? इन उपायों से साफ होगा औरा, खुद महसूस करेंगे 'पॉजिटिव वाइब'

Gen Z जनरेशन के बीच औरा शब्द आप ने खूब सुना होगा. दरअसल औरा का अर्थ है कि व्यक्ति के आसपास मौजूद एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच, जिसे आभामंडल कहा जाता है. यह हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का आईना कह सकते हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 04, 2026, 04:23 PM IST

Positive Aura: नकारात्मकता और भारीपन से हैं परेशान? इन उपायों से साफ होगा औरा, खुद महसूस करेंगे 'पॉजिटिव वाइब'

Aura Cleansing Tips 

(Credit Image Social Media)

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हर किसी के जीवन में उतरा चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन इसी में कई बार सबकुछ सही चलने पर भी मन उदास हो जाता है. किसी से बातचीत करने का दिल नहीं करता. अलग सी बेचैनी और भारीपन बना रहता है. सब कुछ रुका हुआ सा लगता है. कुछ समझ नहीं आता. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके पीछे की वजह से नकारात्मक ऊर्जा का खिंचाव हो सकता है, जो आपके औरा में समाने लगती है. इससे आपका औरा और वाइब भी कहीं खो सी जाती है. ऐसे में अपने औरा यानी आभामंडल को फिर से जगाने के लिए आंतरिक ऊर्जा की सफाई करनी होगी. इससे आपका औरा ठीक होने के साथ ही पॉजिटिव वाइब महसूस होगी. आइए जानते हैं कि आखिर कैसे आप कैसे मन में रच बस चुकी इस नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा से खुद को भर सकते हैं...

जानते हैं क्या है औरा और क्यों होती है इसकी सफाई की जरूरत

आज के समय में Gen Z जनरेशन के बीच औरा शब्द आप ने खूब सुना होगा. दरअसल औरा का अर्थ है कि व्यक्ति के आसपास मौजूद एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच, जिसे आभामंडल कहा जाता है. यह हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का आईना या ऊर्जा कह सकते हैं, जब हम तनाव में होते हैं तो चिड़चिड़ापन और नकारात्मकता के शिकार हो जाते हैं. तन और मन में नकारात्मकता आने लगती है. हमारे अंदर सुस्ती भरने लगती है, जो हमारे औरा यानी पॉजिटिव एनर्जी को खराब कर देती है. इसी की वजह से मन और तन परेशान होने के साथ ही बनते काम भी बिगड़ने और रुकने लगते हैं, लेकिन आप अपने औरा खुद से क्लिन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...

नमक के पानी का उपाय

नमक खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ ही नकारात्मक ऊर्जाओं का सबस बड़ा दुश्मन होता है. अगर आप पिछले काफी समय से खुद को थका हुआ और लो महसूस करते हैं. तो नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर नहाना शुरू कर दें. मान्यता है कि ऐसा करने से राहु केतु से लेकर शनि का नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाता है. शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स के साथ-साथ नेगेटिव वाइब्स भी बाहर हो जाती हैं. मन प्रसन्न और पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है. 

बेहद कारगर है फिटकरी का ये उपाय

वहीं आपको हर समय नकारात्मक और भारीपन महसूस होता है तो फिटकरी एक छोटा सा टुकड़ा अपनी जेब में रख लें. इसके साथ ही इसे सोते समय अपने सिरहाने पर भी रख सकते हैं. यह आपके आसपास की नकारात्मकता को सोख लेता है. इस फिटकरी को अगले दिन घर से दूर बहते पानी विसर्जित कर दें. 

कपूर और धूप की सुगंध

ज्यादातर हिंदू घरों में पूजा अर्चना के लिए कपूर और धूप दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है. इसकी महक न सिर्फ आपके मन को प्रसन्न करती है. यह घर में रची बसी नकारत्मकता को भी दूर कर देती है. ऐसे में आप शाम के समय भीमसेनी कपूर और गूगल की धूनी को जलाकर पूरे घर में घूमा दें. इसकी खुशबू न सिर्फ घर के वातावरण को साफ करती है, बल्कि आपके औरा को साफ कर 'ब्लॉकेज' को भी दूर करती है. 

मंत्रों की ध्वनि और थेरेपी

ध्वनि और तंगरों को इलाज के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है. ऐसे में अगर आपका मन अशांत रहता है तो नियमित रूप से 'ॐ' का लंबा उच्चारण करें या फिर घर में हल्की आवाज में मंत्रों को फोन या टीवी पर चला सकते हैं. इससे आसपास जमी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर पॉजिटिव वाइब देता है. 

नियमित रूप से मंत्रों का करें उच्चारण

हमारा औरा न सिर्फ हमारी तन और मन से जुड़ा होता है. यह हमारी कुंडली के भाव और ग्रहों से भी संबंधित होता है. ऐसे में औरा को ठीक करने के लिए नियमित रूप से घर में गायत्री मंत्र का जाप करें. इसका नियमित जाप न सिर्फ आपको मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाता है. यह आप तन को भी ठीक करता है. इसके साथ ही उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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