FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बंगाल-मुर्शिदाबाद में नई बावरी के पोस्टर लगे, ममता के MLA हुमायूं ने पोस्टर छपवाए | पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पोस्टर लगे, नई बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने का एलान, 6 दिसंबर को बेलडांगा में रखी जाएगी नींव | अन्य लोगों ने हत्या में उसकी मदद की-हिमंता | सिंगर जुबीन गर्ग की मौत पर बड़ी खबर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Volcanic Ash Benefits: ज्वालामुखी की राख से दिल्ली तक में प्रदूषण बढ़ने के आसार, बिजली समेत मिलेंगे ये 5 फायदे

ज्वालामुखी की राख से दिल्ली तक में प्रदूषण बढ़ने के आसार, बिजली समेत मिलेंगे ये 5 फायदे

New Labour Codes: क्या कम हो जाएगी आपकी 'टेक-होम सैलरी'? यहां समझिए '50% वेज रूल' का पूरा गणित

New Labour Codes: क्या कम हो जाएगी आपकी 'टेक-होम सैलरी'? यहां समझिए '50% वेज रूल' का पूरा गणित

'डॉलर की तुलना में रुपये का गिरना चिंता की बात नहीं...' RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान

'डॉलर की तुलना में रुपये का गिरना चिंता की बात नहीं...' RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस

IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस

Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे

Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे

Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें

Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें

Homeधर्म

धर्म

राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहरा दिया है. इसी क्रम में हम आपको अवगत कराएंगे धर्मध्वज से. साथ ही हम आपको अवगत कराएंगे इसके उन गुणों से जो इसे अन्य ध्वजों से भिन्न करते हैं. 

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 25, 2025, 01:25 PM IST

राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

    अयोध्या के लिए ऐतिहासिक क्षण है. बीते 500 वर्षों से जिस पल की प्रतीक्षा की जा रही थी, आखिरकार वो आ ही गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहरा दिया है. कार्यक्रम की जो वायरल हुई हैं, उनमें पीएम मोदी के साथ साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी देखा जा सकता है.

    इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या सोशल मीडिया. मौजूदा वक्त में कहीं का भी रुख कर लिया जाए केवल राम मंदिर और इस भव्य आयोजन को लेकर बातें हो रही हैं. वहीं जिक्र यदि देश की जनता का हो तो वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ी हर चीज पर नजर बनाए हुए है.

    इसी क्रम में हम आपको अवगत कराएंगे धर्मध्वज से. साथ ही हम आपको अवगत कराएंगे इसके उन गुणों से जो इसे अन्य ध्वजों से भिन्न करते हैं. 

    बता दें कि अयोध्या स्थित राम मंदिर पर फहराया गया ध्वज 10 ft गुणा 20 ft का और तिकोना है, जो भगवा रंग का है. ध्वज पर सूर्य, ॐ और कोविदार के पेड़ का निशान है. 

    ध्वज पर बात करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा है कि, 'यह रंग आग को दिखाता है, और उगता सूरज - त्याग और समर्पण का प्रतीक है.'

    आइये जानें धर्मध्वज से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी बातें.

    1- श्री राम मंदिर के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया भगवा झंडा, अपनी बनावट और डिज़ाइन में अनोखा है. यह 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है.

    2- ध्वज हल्के लेकिन बहुत मज़बूत पैराशूट फैब्रिक से बना है, जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा झेल सकता है. ध्यान रहे कि एविएशन-ग्रेड पैराशूट नायलॉन और रेशम के धागे की तीन लेयर से बना यह ध्वज तेज़ हवाओं, बारिश और धूप को झेल सकता है.

    3-  झंडे पर बना चमकता हुआ सूरज भगवान राम की काबिलियत और बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। इस पर 'ॐ' का निशान और कोविदार पेड़ की आउटलाइन भी बनी हुई है.

    4- 42 फुट केध्वज में 360 डिग्री घूमने वाला बॉल-बेयरिंग लगा है. सात कारीगरों ने इसे 25 दिनों में हाथ से बनाया है.

    5- ध्वज पर तीन मुख्य निशान ॐ, सूरज और कोविदार पेड़ हैं, जो रामायण की जड़ों से जुड़े हैं और धर्म, हिम्मत और प्रकृति के बचाव का संदेश देते हैं.

    आइये समझें क्या अर्थ है इन निशानों का  

    सूर्य का मतलब: यह भगवान राम के सूर्यवंशी वंश को दिखाता है, जो इक्ष्वाकु वंश की शाही विरासत का प्रतीक है.

    ॐ का मतलब: हिंदू धर्म का मूल मंत्र, 'ॐ', ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा और सृष्टि का सार दिखाता है। यह पवित्र आवाज़ आध्यात्मिक जागृति, शांति और दिव्यता का प्रतीक है.

    कोविदार पेड़ का मतलब: यह अनोखा और कम जाना-माना निशान वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है. रामायण में, कोविदार पेड़ को अयोध्या की पुरानी शाही परंपरा का निशान माना जाता है, जहां इसे राजधानी की सीमाओं पर लगाया गया था.

    Read More
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस
    IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस
    Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे
    Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे
    Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें
    Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें
    शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
    शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
    Vivah Panchami Upay: विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
    विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
    MORE
    Advertisement
    धर्म
    क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
    क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
    Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
    Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
    भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
    भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
    क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
    क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
    MORE
    Advertisement