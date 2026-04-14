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पीएम मोदी आज पहुंच रहे मां डाट काली के दरबार, इस चमत्कारी मंदिर में बिना माथा टेके आगे बढ़ने की हिम्मत कोई क्यों नहीं करता?

पीएम मोदी आज मंगलवार को दून-दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन कर जनता को समर्पित करने से पहले वह देहरादून और सहारनपुर बॉर्डर पर बने मां डाट काली मंदिर के पहली बार दर्शन करके अपने काम को पूर्ण करने का आशीर्वाद लेंगे. आखिर क्यों किसी काम या कहीं जाने से पहले मां डाट काली का आशीर्वाद जरूरी होता है?

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 14, 2026, 06:55 AM IST

पीएम मोदी आज पहुंच रहे मां डाट काली के दरबार, इस चमत्कारी मंदिर में बिना माथा टेके आगे बढ़ने की हिम्मत कोई क्यों नहीं करता?

मां डाट काली मंदिर

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उत्तराखंड का एक ऐसा ही चमत्कारी मंदिर इन दिनों चर्चा में है, जहां देश के प्रधानमंत्री भी माथा टेकने जा रहे हैं. पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे के बाद मां डाट काली मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है. लेकिन यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लोक मान्यताओं, रहस्य और आस्था का अनोखा संगम है.

मां डाट काली मंदिर की कहानी, जहां डर और विश्वास साथ चलते हैं

देहरादून और सहारनपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित यह मंदिर स्थानीय लोगों के लिए बेहद खास है. कहा जाता है कि यहां माता काली “डाट” यानी रास्ता रोकने वाली शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं.स्थानीय मान्यता है कि जो भी बिना रुके या दर्शन किए इस रास्ते से गुजरता है, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो सकती है.यही वजह है कि आज भी हजारों वाहन चालक यहां रुककर माथा टेकते हैं. आम लोगों के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि यात्रा की सुरक्षा से जुड़ी एक मानसिक शांति भी है. चलिए इस मंदिर से जुड़ी कुछ और रोचक बाते भी जानें.

सड़क रोकने वाली देवी की मान्यता

मां डाट काली को “डाट” यानी रोकने वाली देवी कहा जाता है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहां देवी ने स्वयं मार्ग रोका था. इसी वजह से आज भी जो वाहन चालक यहां बिना रुके निकलते हैं, उनके साथ अनहोनी होने की बातें कही जाती हैं. इसलिए लोग यहां रुककर प्रसाद चढ़ाते हैं और सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं.

अंग्रेजों के दौर से जुड़ी रहस्यमयी कहानी

कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में जब इस सड़क का निर्माण किया जा रहा था, तब बार-बार काम रुक जाता था. मजदूरों और इंजीनियरों को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता था. इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस जगह पर देवी की पूजा शुरू करवाई, तब जाकर निर्माण कार्य सुचारु रूप से पूरा हो सका. यह कहानी आज भी इस मंदिर को “शक्ति स्थल” के रूप में पहचान दिलाती है.

हादसों से बचाने वाली देवी का विश्वास

ट्रक ड्राइवरों और यात्रियों के बीच यह मान्यता बेहद मजबूत है कि मां डाट काली दुर्घटनाओं से बचाती हैं. कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहां दर्शन किए और बड़े हादसों से बाल-बाल बचे. यही कारण है कि यह मंदिर हाईवे ट्रैवल कल्चर का हिस्सा बन चुका है.

बिना बताए मांग पूरी होने की मान्यता

इस मंदिर को लेकर एक और दिलचस्प विश्वास है कि यहां मां से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती. भक्त मानते हैं कि देवी बिना बोले ही मन की इच्छा समझ लेती हैं और समय आने पर उसे पूरा करती हैं. इसी वजह से यहां अक्सर लोग चुपचाप आकर माथा टेकते हैं.

हर समय जागृत मानी जाती हैं मां

मां डाट काली को “जागृत देवी” माना जाता है, यानी यहां की शक्ति हमेशा सक्रिय रहती है.
भक्तों का विश्वास है कि यहां दिन हो या रात, कभी भी प्रार्थना की जाए, उसका असर होता है.
इस वजह से रात में भी कई वाहन चालक यहां रुकते हैं.

पीएम मोदी के दौरे का क्या है मतलब?

प्रधानमंत्री का यहां जाना सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं माना जा रहा. यह दौरा उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. जब देश का शीर्ष नेतृत्व किसी लोक आस्था से जुड़े स्थान पर जाता है, तो वह जगह राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाती है इसका सीधा फायदा स्थानीय लोगों को रोजगार, व्यापार और पर्यटन के रूप में मिल सकता है. एक छुपा पहलू जो कम लोग जानते हैंमां डाट काली मंदिर को लेकर एक दिलचस्प पहलू यह है कि यह पूरी तरह से “लोक आस्था” पर आधारित है, न कि किसी बड़े शास्त्रीय उल्लेख पर आधारित है.

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