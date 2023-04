Lucky Plants As Per Zodiac: चमकाना चाहते हैं किस्मत तो राशिनुसार घर में लगाएं पौधे, घर में होगा सुख-समृद्धि का वास

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: ज्योतिष शास्त्रों (Jyotish Shastra) में व्यक्तियों के जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए कई उपायों के बारे में बताया गया है. व्यक्ति को सुख-समृद्धि की प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय बताएं गए हैं. लोग इन सभी उपायों का पालन करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सुख-समृद्धि पा सकते हैं. ज्योतिष (Jyotish Shastra) में राशि का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है. सभी कामों को करने के लिए व्यक्ति की राशि को महत्व दिया जाता है. आज हम आपको राशि के अनुसार बताएंगे की कौन से पौधे घर पर लगाना शुभ (Lucky Plants As Per Zodiac Signs) होता है. ज्योतिषीय जानकारियों और स्वामी ग्रह के अनुसार पौधे लगाने से जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है. तो चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं कि किस राशि के जातकों को कौन सा पौधा लगाना शुभ (Lucky Plants As Per Zodiac Signs) होगा.

राशि के अनुसार जानें कौन सा पौधा है आपके लिए भाग्यशाली (Lucky Plants As Per Zodiac )

मेष राशि (Mesh Rashi)

मेष राशि के जातकों के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं. मंगल का रंग लाल माना जाता है ऐसे में मेष राशि के जातकों को सुख-समृद्धि के लिए लाल गुलाब और गुड़हल का पौधा लगाना चाहिए.

वृषभ राशि (Vrishabha Rashi)

वृषभ राशि के जातकों को फूल वाले पौधे लगाने चाहिए. यह लोग फूल और फल वाले पौधे जैसे अनार के पौधे भी लगा सकते हैं. वृषभ पृथ्वी चिन्ह माना जाता है.

मिथुन राशि (Mithun Rashi)

मिथुन राशि के जातक बहुत ही तेज तर्रार होते हैं. इन लोगों को लैवेंडर, गुलदाउदी, आर्केड जैसे पौधे लगाने की सलाह दी जाती है. यह अमरुद और आम जैसे फल के पौधे भी लगा सकते हैं.

कर्क राशि (Kark Rashi)

कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह को माना जाता है. यह जल राशि होती है. कर्क राशि के जातकों को पानी से संबंधित पौधे पुदीना, ब्रोकली, वॉटर लिली, लेमन और सफेद गुलाब लगाने चाहिए. यह सभी आपके लिए भाग्यशाली साबित होते हैं.

सिंह राशि (Singh Rashi)

सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य को माना जाता है. सिंह राशि वालों के लिए पीले और नांरगी के फूल व पौधे लगाना शुभ होता है. आपके लिए गेंदे का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है.

कन्या राशि (Kanya Rashi)

यह लोग अपनी भावनाओं को किसी से भी शेयर नहीं करते हैं. यह अपनी भावनाओं को छिपाकर रखते हैं. इनके लिए रबर का पौधा लगाना शुभ होता है.

तुला राशि (Tula Rashi)



तुला राशि वालों के लिए इंडोर प्लांट लगाना शुभ माना जाता है. आप घर में मनी प्लांट लगाएं तो यह आपके लिए भाग्यशाली होता है. मनी प्लांट लगाने और इसकी देखभाल करने से जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं.

वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi)

वृश्चिक राशि जातकों के स्वामी ग्रह मंगल और प्लूटो हैं. इन राशि के लोगों के लिए स्नेक प्लांट लगाना शुभ माना जाता है. यह पौधा आपके लिए शुभता लाता है.

धनु राशि (Dhanu Rashi)

धनु राशि के जातकों को टमाटर, अंगूर, संतरा और पुदीना जैसे पौधे लगाने चाहिए. यह पौधे लगाना धनु राशि जातकों के लिए शुभ होता है.

मकर राशि (Makar Rashi)

मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि को माना जाता है. मकर राशि वालों को घर पर बांस का पौधा लगाना चाहिए. यह मकर राशि के जातकों के लिए शुभ माना जाता है.

कुंभ राशि (Khumbh Rashi)

कुंभ राशि के शासक ग्रह यूरेनस माने जाते हैं. इन्हें मनी प्लांट लगाने की सलाह दी जाती है. यह पौधा इनके लिए भाग्यशाली माना जाता है. मनी प्लांट का बढ़ना इनकी प्रगति के संकेत देता है.

मीन राशि (Meen Rashi)

मीन राशि के दो स्वामी ग्रह नेपच्यून और बृहस्पति हैं. इसका निशान भी दो दो मछलियों से दर्शाया जाता है. इनके लिए स्पाइडर प्लांट सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है. यह मीन राशि के जातकों के मन को शांति प्रदान करता है.

