धर्म

Stock Market Astrology: ग्रहों का गोचर शेयर बाजार में कराता है उठा-पटक, जानें कौन से ग्रह सबसे ज्यादा डालते हैं प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल, स्थिति और गोचर का शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव पर प्रभाव पड़ता है. जानिए कौन से ग्रह शेयरों को प्रभावित करते हैं और कैसे करते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 18, 2025, 12:39 PM IST

Stock Market Astrology: ग्रहों का गोचर शेयर बाजार में कराता है उठा-पटक, जानें कौन से ग्रह सबसे ज्यादा डालते हैं प्रभाव

Stock Market Astrology

शेयर बाज़ार इन दिनों हर किसी का पसंदीदा विषय बन गया है. ऐसे में शेयर बाज़ार में निवेश करने से पहले सही जानकारी और समझ होना ज़रूरी है. विशेषज्ञ भी अक्सर शेयर बाज़ार में निवेश करने से पहले ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं. आइए जानते हैं ज्योतिष और शेयर बाज़ार के बीच क्या संबंध है.

Stock Market Astrology

शेयर बाजार के साथ ग्रहों का संबंध

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति को शेयर बाज़ार के लिए लाभ और वृद्धि का ग्रह माना जाता है. बुध को सामान्यतः विस्तार, धन और बुद्धिमानी से निवेश का कारक माना जाता है. जबकि सूर्य को राजकोष, सरकारी नीतियों और म्यूचुअल फंड का कारक माना जाता है. इन ग्रहों की शुभ और अनुकूल स्थिति शेयर बाज़ार में सकारात्मकता ला सकती है.

ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है. इन्हें शेयर बाज़ार के लिए अस्थिरता या जोखिम कारक भी माना जाता है. जिससे अचानक बदलाव, अस्थिरता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है. शेयर बाज़ार में तेज़ उतार-चढ़ाव और सट्टेबाजी का संबंध राहु से है.

Stock Market Astrology

शनि की चाल शेयर बाज़ार की दिशा भी तय करती है. वक्री शनि गिरावट लाता है, जबकि शुभ स्थिति में होने पर यह बाज़ार को मज़बूती और स्थिरता प्रदान करता है. शेयर बाज़ार पर चंद्रमा का दैनिक प्रभाव होता है. ऐसा माना जाता है कि यह दैनिक बाज़ार की धारणा और अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को प्रभावित करता है.

ग्रहों की स्थिति और शेयर बाजार पर उनका प्रभाव

  1. जब कोई ग्रह अपनी चाल बदलता है, तो वह वक्री या मार्गी हो जाता है. अन्यथा, जब वह मार्गी होता है, तो वह बाजार की दिशा को प्रभावित करता है.
  2. इसके साथ ही सूर्य और चंद्र ग्रहण भी बाजार को बदलने वाले महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं.
  3. सूर्य-राहु या चंद्रमा-राहु जैसे विभिन्न ग्रहों का संयोजन शेयर बाजार में बड़े नकारात्मक बदलाव ला सकता है.

Stock Market Astrology

शेयर बाज़ारों पर ग्रहों का प्रभाव

सूर्य - म्युचुअल फंड, लकड़ी, औषधि और खजाना आदि.

चंद्रमा - कांच, दूध, पानी और कपास.

मंगल - खनिजों, इमारतों, चाय और कॉफी से जुड़ा हुआ है.

Stock Market Astrology

बुध - शैक्षणिक संस्थान, बुध आयात-निर्यात, सहकारिता एवं बैंकिंग.

बृहस्पति - पीले अनाज, सोना, पीतल, वित्तीय क्षेत्र.

शुक्र - चीनी, रसायन, सौंदर्य उत्पाद, फिल्म उद्योग और चावल से.

शनि - कारखानों, लोहा, चमड़ा, पेट्रोलियम और काले सामान से.

राहु केतु- बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स और विदेशी सामान.
 
 प्रश्न: शेयर बाजार और ज्योतिष के बीच क्या संबंध है?
उत्तर: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की ऊर्जा, उनके गोचर और नक्षत्रों की ऊर्जा बाजार, व्यापार, व्यवसाय, निवेश और बाजार के उतार-चढ़ाव की ऊर्जा को प्रभावित करती है.

Stock Market Astrology

प्रश्न: शेयर बाजार पर किस ग्रह का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: शेयर बाजार पर बुध, राहु, बृहस्पति, मंगल और शुक्र का अधिक प्रभाव होता है.

प्रश्न: किन ग्रहों की युति में बाजार में तेजी देखी जाती है?
उत्तर: बृहस्पति शुक्र युति, बुध शुभ नक्षत्र, चंद्र बृहस्पति योग

