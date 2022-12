Kala Jadu in India: भारत के ये 5 शहर तंत्र-मंत्र और काला जादू के लिए हैं फेमस, अमावस्या की रात यहां होती है खास पूजा

भारत के ये 5 शहर तंत्र-मंत्र और काला जादू के लिए हैं फेमस

डीएनए हिंदी: 5 Famous Cities Of India For Black Magic or Tantra-Mantra- देश में कई ऐसी जगह हैं जहां काला जादू और तंत्र-मंत्र किया जाता है. वैसे तो दुनियाभर के कई देशों की तरह भारत में भी जादू-टोना और तंत्र-मंत्र से जुड़ी गतिविधियों पर रोक है. इसके बावजूद ये गतिविधियां चोरी-छुपके होती रहती हैं (Black Magic or Tantra-Mantra). कई लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं रखते हैं. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जो आज भी इन चीजों पर विश्वास रखते हैं. आज हम आपको देश के कुछ ऐसे जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आज भी तंत्र-मंत्र, जादू टोना किया जाता है (Places In India Popular For Black Magic). इन जगहों पर न केवल समस्याओं के समाधान के लिए जादू-टोना किया जाता है बल्कि यहां पर लोग इसका अभ्यास भी करते हैं. तो चलिए जानते हैं देश के इन जगहों के बारे में जहां आज भी इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं..

अमावस्या की रात यहां काला जादू उतारने या करने के लिए खास तरह के तंत्र और मंत्र किए जाते हैं. यही कारण कि लोग अमावस्या की रात इन जगहों पर आने-जाने से बचते हैं. तो चलिए इन जगहों के बारे में जानें.

मणिकर्णिका घाट, वाराणसी (Manikarnika Ghat, Varanasi)

वाराणसी जैसी पवित्र भूमि भी तंत्र-मंत्र और काला जादू से अछूता नहीं है. यह स्थान काला जादू का केंद्र है. यहां के शमशान घाट पर रहने वाले कई अघोरी बाबा लाशों को खाते हैं. उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी शक्तियां और बढ़ती हैं. यहां के शमशान घाट यानी मणिकर्णिका घाट पर गुप्त रूप से तंत्र-मंत्र और काला जादू किया जाता है.

निमतला घाट, कोलकाता (Nimtala Ghat, Kolkata)

मणिकर्णिका घाट की तरह ही कोलकाता के निमताला घाट पर भी काला जादू और तंत्र-मंत्र किया जाता है. यह भी एक शमशान घाट है जहां पर मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है. इसके अलावा यहां भी आधी रात को अघोरी बाबा मृतकों की लाशों के अवशेष खाते हैं.

कुशाभद्रा नदी, उड़ीसा (Kushabhadra River, Odisha)

कहा जाता है कि उड़ीसा के कुशाभद्रा नदी के पास भी कई तरह के तंत्र-मंत्र किए जाते हैं. यहां नदी के आसपास और नदी के नीचे दर्जनों हड्डियां और खोपड़ियां मिलती हैं. लोगों का कहना है कि ये हड्डियां और खोपड़ियां इस बात के गवाह हैं, कि यहां पर सबसे ज्यादा काला जादू किया जाता है.

मायोंग विलेज, असम (Mayong Village, Assam)

आज से नहीं बल्कि सदियों से असम का मायोंग गांव काला जादू के लिए मशहूर है. यहां पर होने वाले काले जादू के चलते कई लोग गायब हो जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है. इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहां के लोग काला जादू से जानवरों में परिवर्तित हो जाते हैं. यहां पर रहने वाले अधिकांश ग्रामीणों को काला जादू आता है और वह नित्य इसका अभ्यास भी करते हैं. यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि ये शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है.

सुल्तान शाही, हैदराबाद (Sultan Shahi, Hyderabad)

हैदराबाद में सुल्तान शाही काला जादू और तंत्र-मंत्र के लिए प्रसिद्ध है. यहां पर कई ऐसे बाबा हैं जो काला जादू करते हैं. इनमें से कुछ इसके लिए पैसे वसूल करते हैं, वहीं कुछ लोग इसके बदले संभोग के लिए कहते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो पशु बलि की भी मांग करते हैं. सुल्तान शाही के अलावा हैदराबाद में चित्रिका, मुगलपुरा और शालिबंद में भी काला जादू किया जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

