Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में जरूर करें ये 5 काम, प्रसन्न होंगे आपके पूर्वज, सदा बना रहेगा पितरों का आशीर्वाद

Pitru Paksha Upay: पितृ पक्ष के दौरान आप इन उपायों को करके पितरों की कृपा पा सकते हैं. इन्हें करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं.

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष पितरों के श्राद्ध कर्म, तर्पण और दान के लिए होता है. इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपाय किए जाते हैं. यह समय पितरों के लिए बेहद खास और पवित्र होता है. पितृ पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो चुकी जिसका समापन 21 सितंबर को होगा. पितृ पक्ष के दौरान आपको कई उपाय करने चाहिए. इन उपायों को करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है. ऐसा करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. चलिए आपको पितृ पक्ष के इन उपायों के बारे में बताते हैं.

पितृ पक्ष में जरूर करें ये उपाय (Pitru Paksha Upay)

तर्पण और पिंडदान

पितरों प्रसन्न करने के लिए तर्पण और पिंडदान करना चाहिए. पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से वह परिवार की रक्षा करते हैं. तर्पण के लिए पितरों को जल और अन्न अर्पित करें.

दान कर्म

पितृ पक्ष में दान का खास महत्व होता है. पितृ पक्ष में गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े, भोजन और अन्य चीजों का दान करना चाहिए. यह आपके जीवन में बरकत लाता है.

पंचबलि कर्म

पंचबलि कर्म कर आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं. आपको पितृ पक्ष में पांच जीवों को भोजन कराना चाहिए. गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और मछली को भोजन कराना पंचबलि कर्म होता है.

दीपक जलाना

पितृ पक्ष के दौरान घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए. यह दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है. इससे घर में पितरों की कृपा बनी रहती है. इसके साथ ही पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है. शाम के समय पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए.

व्रत रखना

पितरों के श्राद्ध के दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत करना चाहिए. व्रत करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सभी बाधाएं दूर होती हैं. श्राद्ध तिथि के दिन पितरों का भोजन निकालने के बाद ही कुछ खाना चाहिए.