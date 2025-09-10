Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में जरूर करें ये 5 काम, प्रसन्न होंगे आपके पूर्वज, सदा बना रहेगा पितरों का आशीर्वाद

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना

Papaya Disadvantages: इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन

Karisma Kapoor के बच्चों की याचिका को लेकर दिल्ली HC ने Priya Sachdev को दिया नोटिस, अगली सुनवाई में वसीयत लेकर आएं

Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त

Naagin: अगली नागिन कौन होगी? फैंस से नाम सुझाने की एकता कपूर की गुजारिश

iPhone 17 Pro Max नहीं ये है दुनिया के 5 सबसे महंगे मोबाइल फोन, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग

अब iPhone वालों को पावरबैंक लेकर नहीं पड़ेगा चलना, iPhone 17 की बैटरी में ये बड़ा अपग्रेड आया है...

Mobile Number Numerology: मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहे ये अंक रोक सकते हैं आपकी तरक्की, जीवन में झेलने पड़ते हैं नुकसान!

दुनिया के 10 सबसे बड़े तख्ता पलट आंदोलन: जहां Gen Z के विद्रोह के चलते गिरीं सरकारें

Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Karisma Kapoor के बच्चों की याचिका को लेकर दिल्ली HC ने Priya Sachdev को दिया नोटिस, अगली सुनवाई में वसीयत लेकर आएं

Karisma Kapoor के बच्चों की याचिका को लेकर दिल्ली HC ने Priya Sachdev को दिया नोटिस, अगली सुनवाई में वसीयत लेकर आएं

Naagin: अगली नागिन कौन होगी? फैंस से नाम सुझाने की एकता कपूर की गुजारिश

अगली नागिन कौन होगी? फैंस से नाम सुझाने की एकता कपूर की गुजारिश

Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!

Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना

Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना

Papaya Disadvantages: इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन

इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन

Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त

Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त

Homeधर्म

धर्म

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में जरूर करें ये 5 काम, प्रसन्न होंगे आपके पूर्वज, सदा बना रहेगा पितरों का आशीर्वाद

Pitru Paksha Upay: पितृ पक्ष के दौरान आप इन उपायों को करके पितरों की कृपा पा सकते हैं. इन्हें करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 10, 2025, 02:09 PM IST

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में जरूर करें ये 5 काम, प्रसन्न होंगे आपके पूर्वज, सदा बना रहेगा पितरों का आशीर्वाद

Pitru Paksha 2025

Add DNA as a Preferred Source

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष पितरों के श्राद्ध कर्म, तर्पण और दान के लिए होता है. इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपाय किए जाते हैं. यह समय पितरों के लिए बेहद खास और पवित्र होता है. पितृ पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो चुकी जिसका समापन 21 सितंबर को होगा. पितृ पक्ष के दौरान आपको कई उपाय करने चाहिए. इन उपायों को करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है. ऐसा करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. चलिए आपको पितृ पक्ष के इन उपायों के बारे में बताते हैं.

पितृ पक्ष में जरूर करें ये उपाय (Pitru Paksha Upay)

तर्पण और पिंडदान

पितरों प्रसन्न करने के लिए तर्पण और पिंडदान करना चाहिए. पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से वह परिवार की रक्षा करते हैं. तर्पण के लिए पितरों को जल और अन्न अर्पित करें.

दान कर्म

पितृ पक्ष में दान का खास महत्व होता है. पितृ पक्ष में गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े, भोजन और अन्य चीजों का दान करना चाहिए. यह आपके जीवन में बरकत लाता है. 

मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहे ये अंक रोक सकते हैं आपकी तरक्की, जीवन में झेलने पड़ते हैं नुकसान!

पंचबलि कर्म

पंचबलि कर्म कर आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं. आपको पितृ पक्ष में पांच जीवों को भोजन कराना चाहिए. गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और मछली को भोजन कराना पंचबलि कर्म होता है.

दीपक जलाना

पितृ पक्ष के दौरान घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए. यह दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है. इससे घर में पितरों की कृपा बनी रहती है. इसके साथ ही पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है. शाम के समय पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए.

व्रत रखना

पितरों के श्राद्ध के दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत करना चाहिए. व्रत करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सभी बाधाएं दूर होती हैं. श्राद्ध तिथि के दिन पितरों का भोजन निकालने के बाद ही कुछ खाना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना
Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना
Papaya Disadvantages: इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन
इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन
Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त
Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त
iPhone 17 Pro Max नहीं ये है दुनिया के 5 सबसे महंगे मोबाइल फोन, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग
iPhone 17 Pro Max नहीं ये है दुनिया के 5 सबसे महंगे मोबाइल फोन, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग
अब iPhone वालों को पावरबैंक लेकर नहीं पड़ेगा चलना, iPhone 17 की बैटरी में ये बड़ा अपग्रेड आया है...
अब iPhone वालों को पावरबैंक लेकर नहीं पड़ेगा चलना, iPhone 17 की बैटरी में ये बड़ा अपग्रेड आया है...
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE