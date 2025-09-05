Pitru Paksha Date And Time 2025: इस दिन से शुरू हो रहें हैं पितृपक्ष, जानें पितरों की श्राद्ध करने का सही समय और तिथियां

इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 07 सितंबर 2025 से होगी. यह 21 सितंबर 2025 तक रहेंगे. इस बार पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से होगी. वहीं समापन सूर्य ग्रहण के साथ होगा.

हिंदू धर्म में 15 दिन के लिए पितृपक्ष आता है. इन दिनों का पितरों के लिए विशेष महत्व होता है. पितृपक्ष को ही श्राद्धपक्ष भी कहा जाता है. ये एक ऐसा समय होता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं. इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है. उनकी कृपा प्राप्ति से परिवार का कल्याण होता है. पितरों के श्राद्ध व तपर्ण करने के कुछ मुख्य तिथि और समय भी होता है. आइए जानते हैं पितृपक्ष में तर्पण करने का शुभ समय,तिथियां और तारीख...

इस दिन से शुरु होंगे पितृपक्ष

इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 07 सितंबर 2025 से होगी. यह 21 सितंबर 2025 तक रहेंगे. इस बार पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से होगी. वहीं समापन सूर्य ग्रहण के साथ होगा. इन 15 दिनों में पितरों का तर्पण करने से लेकर उनका श्राद्ध किया जाएगा.

क्या है श्राद्ध का सही समय

पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने का एक सही समय होता है. पितरों के श्राद्ध तर्पण का सबसे शुभ समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होता है. इसमें कुपुत काल में सुबह 11 बजकर 36 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 24 मिनट तक श्राद्ध करना सही है, लेकिन इसके बाद श्राद्ध तर्पण नहीं करना चाहिए. इसकी वजह इसका पितरों का प्राप्त न होना है.

ये हैं श्राद्ध की शुरुआत से लेकर अमावस्या तक अंतिम तिथियां

पूर्णिमा तिथि श्राद्ध - 7 सितंबर 2025

प्रतिपदा तिथि श्राद्ध - 8 सितंबर 2025

द्वितीया तिथि का श्राद्ध - 9 सितंबर 2025

तृतीया तिथि का श्राद्ध/ चतुर्थी तिथि का श्राद्ध - 10 सितंबर

पंचमी तिथि का श्राद्ध - 11 सितंबर

षष्ठी तिथि का श्राद्ध - 12 सितंबर 2025

सप्तमी तिथि का श्राद्ध - 13 सितंबर 2025

अष्टमी तिथि का श्राद्ध - 14 सितंबर 2025

नवमी तिथि का श्राद्ध - 15 सितंबर 2025

दशमी तिथि का श्राद्ध - 16 सितंबर 2025

एकादशी तिथि का श्राद्ध - 17 सितंबर 2025

द्वादशी तिथि का श्राद्ध - 18 सितंबर 2025

त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध - 19 सितंबर 2025

चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध - 20 सितंबर 2025

सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध - 21 सितंबर 2025

