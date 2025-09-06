Add DNA as a Preferred Source
Homeधर्म

धर्म

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृपक्ष, जानिए पहले दिन किसका करना होता है श्राद्ध?

पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो रही है, जो 15 दिनों तक चलेगा. ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और दान-पुण्य करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं. आइए इस लेख में हम आपको बताते हैं कि पितृ पक्ष के पहले दिन किन पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 06, 2025, 03:28 PM IST

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृपक्ष, जानिए पहले दिन किसका करना होता है श्राद्ध?
हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है. यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है. इस दौरान, लोग अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं. ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष में श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं. यह एक तरह से पूर्वजों के प्रति हमारा आभार और सम्मान व्यक्त करने का खास समय होता है.

इस साल, पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहा है. इस 15 दिनों की अवधि में, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक विधि-विधान से श्राद्ध कर्म किया जाता है. तो आइए, इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि पितृपक्ष के पहले दिन किसका श्राद्ध किया जाता है.

पितृ पक्ष के पहले दिन किसका श्राद्ध होता है?

पितृ पक्ष के पहले दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को हुई हो. इसके साथ ही, इस दिन उन लोगों का भी श्राद्ध करने का विधान है जो विवाहित महिलाएं हों और जिनकी मृत्यु उनके विवाह के बाद हुई हो. इसे सौभाग्यवती श्राद्ध भी कहते हैं.

पितृ पक्ष के पहले दिन श्राद्ध का महत्व

पितृ पक्ष के पहले दिन श्राद्ध करने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह इस पूरे पखवाड़े का पहला दिन होता है. इस दिन श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होती है. साथ ही, वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं. मान्यता है कि श्राद्ध के दौरान, पूर्वज स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए भोजन और तर्पण को स्वीकार कर परिजनों पर अपनी कृपा बरसाते हैं.

यह भी पढ़ं- Pitru Paksha 2025: कल से शुरू हो रहा पितृ पक्ष, पहले दिन शनि होंगे वक्री, इस राशि वालों के जीवन में आएंगे बदलाव

तिथि याद नहीं तो कब करना चाहिए श्राद्ध?

अगर किसी कारणवश आपको अपने पूर्वच की मृत्यु की तिथि याद नहीं है, तो इस स्थिति में आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं. यह तिथि सबसे उचित माना जाता है. वहीं, पितृपक्ष के दौरान पिता के लिए अष्टमी और माता के लिए नवमी की तिथि उपयुक्त मानी जाती है.
 

