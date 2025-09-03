Pitru Paksha 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में की गई ये गलतियां हैं महापाप, पितृदोष के चलते परिवार पर टूट जाता है मुसीबतों का पहाड़ 

पितृदोष से बचने और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितृ पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है. ज़रूरतमंद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है. गरीबों को दान दिया जाता है.

हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का महत्वपूर्ण स्थान है. पितरों का आशीर्वाद बनाए रखने के लिए हिंदू पंचाग में पूरे 15 दिनों तक कर्मकांड करने का प्रावधान किया गया है. पितृ दोष से बचने और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृ पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है. जरूरतमंद ब्राह्मणों को भोजन दान किया जाता है. गरीबों को दान दिया जाता है. पितरों की नाराजगी और पितृ दोष से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. इस वर्ष पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक है. इस दौरान पितरों का श्राद्ध किया जाता है. घर में अशांति, कलह, दरिद्रता रहती है. विवाह योग्य युवक-युवतियों का विवाह नहीं होता, संतान नहीं होती.

पूर्वजों का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक न करना

यदि पूर्वजों का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक, विधिपूर्वक और शास्त्रों के अनुसार न किया जाए, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती. इससे पितृ दोष उत्पन्न होता है. पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण आवश्यक हैं. यदि कोई ये कर्म नहीं करता या भूल जाता है, तो पितृ दोष होने की संभावना होती है.

पूर्वजों से किया वादा पूरा न करना

यदि आपने अपने पूर्वजों से कोई वादा किया है और उसे पूरा नहीं किया है तो इससे भी पितृ दोष हो सकता है. अपने घर के बड़ों, माता-पिता या अन्य वरिष्ठों का अनादर करना या उन्हें परेशान करना भी पितृ दोष का कारण माना जाता है. यदि परिवार में किसी व्यक्ति का विवाहेतर संबंध है, तो इससे पूर्वजों का अपमान होता है और पितृ दोष लगता है.

पैतृक संपत्ति का दुरुपयोग

पूर्वजों द्वारा अर्जित धन या संपत्ति का दुरुपयोग या गलत उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने से भी पितृ दोष होता है. कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के पीपल, वड़ या अन्य पवित्र माने जाने वाले पेड़ों को काटता है, तो इससे भी पितृ दोष हो सकता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से