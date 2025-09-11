Pitru Paksha Ke Upay 2025: पितृपक्ष में इन 3 पौधों के पास जलाएं दीपक, पितरों के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे कष्ट

पितृपक्ष के इस 15 दिनों में दीपदान का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कुछ विशेष पौधों के पास दीपक जलाने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. चलिए हम आपको बताते हैं कि किन पौधों के पास दीपक जलाने से पितृ दोष दूर हो सकते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आ सकती है.

पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को याद कर उनका सम्मान करना हिंदू धर्म की एक सबसे अहम परंपराओं में से एक है. ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं. इस दौरान, कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान दीपदान भी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कुछ विशेष पौधों के पास दीपक जलाने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. चलिए हम आपको बताते हैं कि किन पौधों के पास दीपक जलाने से पितृ दोष दूर हो सकते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आ सकती है.

तुलसी का पौधा

हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है. यह भगवान विष्णु का प्रिय पौधा है, जिसके पास पितृपक्ष के दौरान, दीपक जलाने से पूर्वज खुश होते हैं. श्राद्ध पक्ष के दौरान, तुलसी के पौधे के पास शाम को घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि आती है.

पीपल का पेड़

धार्मिक दृष्टि से पीपल के पेड़ को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. इसे भगवान विष्णु का निवास स्थान भी माना गया है. पितृपक्ष के दौरान, पीपल के पेड़ की पूजा करने और उसके नीचे दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है. अगर आपके जीवन में पितृ दोष की वजह से कोई समस्या आ रही है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं.

बरगद का पेड़

हिंदू धर्म में, बरगद के पेड़ को भी बहुत पवित्र माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, ऐसी मान्यता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है. ऐसे में, पितृपक्ष के दौरान बरगद के पेड़ के पास दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कष्ट दूर होते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

