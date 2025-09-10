Pitru Paksha 2025: पितृदोष से हैं परेशान तो पितृपक्ष के 15 दिनों में अपना लें ये नियम, पितरों का मिलेगा आशीर्वाद 

इस साल 2025 में, पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर (पूर्णिमा) से हो गई है. यह 21 सितंबर अमावस्या को समाप्त होगा. इस पवित्र समय के दौरान इन नियमों का पालन करने मात्र से पितृदोष से मुक्ति मिलती है.

Pitru Paksha 2025: सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है. 15 दिनों का यह समय पूर्वजों की शांति और सम्मान के लिए श्राद्ध व तर्पण के लिए समर्पित होता है. ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आकर अपने वंशजों द्वारा अर्पित तर्पण ग्रहण करते हैं. कुछ नियमों का पालन करके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है और पितृ दोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है.

इस साल 2025 में, पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर (पूर्णिमा) से हो गई है. यह 21 सितंबर अमावस्या को समाप्त होगा. इस पवित्र समय के दौरान इन नियमों का पालन करने मात्र से पितृदोष से मुक्ति मिलती है. इससे ​पितरों आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं.

तामसिक भोजन से करें परहेज

श्राद्ध पक्ष के दौरान मांसाहारी और तामसिक भोजन लहसुन, प्याज, मछली और अंडे जैसी चीजों का सेवन न करें. शुद्ध सात्विक आहार लें. इससे मन और शरीर शुद्ध रहता है, जो श्राद्ध कर्म के लिए जरूरी है.

बाल या नाखून न काटें

इन 15 दिनों के दौरान बाल या नाखून न काटने की सलाह दी जाती है. शेविंग, ग्रूमिंग या मेकअप से जुड़ी गतिविधियों से भी बचना चाहिए. यह अनुशासन पूर्वजों के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है.

नई शुरुआत और खरीदारी से बचें

पितृपक्ष स्मरण और शोक का समय है, उत्सव का नहीं. इसलिए, विवाह, सगाई, गृहप्रवेश या नए काम की शुरुआत जैसे शुभ कार्यों से बचना चाहिए. नये कपड़े, गहने या घर का बड़ा सामान खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है.

ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को कराएं भोजन

ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है. अपने पूर्वजों की तिथि (पुण्यतिथि) पर उन्हें घर पर भोजन कराएं. अगर यह संभव न हो, तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं. इसमें खीर, पूरी और अपने पूर्वजों के अन्य पसंदीदा व्यंजन शामिल करें.

पशु-पक्षियों को भोजन कराएं

ऐसा माना जाता है कि पूर्वज कौवे, गाय और कुत्ते के रूप में हमारे घर आते हैं. इसलिए श्राद्ध के दिन उनके लिए भोजन अलग रखें. इन प्राणियों को भोजन कराना पितरों को सीधे भोजन कराने के समान माना जाता है.

प्रतिदिन तर्पण और पिंडदान करें

दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल, जौ और कुशा मिलाकर तर्पण करना चाहिए. अपनी क्षमतानुसार पिंडदान भी करना चाहिए, इससे पितरों को शांति और मोक्ष मिलता है.

दान का महत्व

श्राद्ध पक्ष में दान का विशेष महत्व है. भोजन, वस्त्र, जूते, कंबल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करने से पितृ दोष दूर होता है. पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इससे दिवंगत आत्माओं को पुण्य और संतुष्टि भी मिलती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से