Pitru Paksha 2025: कल से शुरू हो रहा पितृ पक्ष, पहले दिन शनि होंगे वक्री, इस राशि वालों के जीवन में आएंगे बदलाव

पितृ पक्ष रविवार, 7 सितंबर से शुरू हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है. इस दौरान साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भी लगेगा. जानिए पितृ पक्ष में शनि कब-कब वक्री होंगे.
पितृ पक्ष रविवार, 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और इसी दिन साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भी है. दूसरा चंद्र ग्रहण शनि की कुंभ राशि में लगेगा. ग्रह-नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग कई राशियों के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है. ज्योतिष में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है. शनि का प्रभाव मिथुन, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है. शनि के वक्री होने से इन राशियों के लोगों को लाभ हो सकता है. जानिए कौन सी हैं वो राशियां.
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण काल को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दौरान ग्रहों की चाल में विशेष परिवर्तन होते हैं. चंद्र ग्रहण के दिन शनि वक्री अवस्था में होंगे, यानी उल्टी गति में. शनि को कर्म और न्याय का कारक माना जाता है. शनि का वक्री होना कई लोगों के लिए नई संभावनाओं और बदलावों का मार्ग प्रशस्त करेगा.
मिथुन राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना करियर में अपेक्षित सफलता और आर्थिक उन्नति लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों के वेतन में अपेक्षित वृद्धि हो सकती है. व्यापारियों को इस दौरान बड़ी सफलता मिल सकती है. साथ ही, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी. आप नई योजनाएँ बना सकते हैं और वे सफलतापूर्वक पूरी होंगी.
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह अवधि बहुत अच्छी मानी जा रही है. इस दौरान सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक रिश्ते मज़बूत होंगे. शनि के वक्री होने से समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा. परिवार में पुरानी समस्याओं का समाधान होगा. साथ ही परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. संपत्ति से जुड़े मामलों में भी आपको उम्मीद के मुताबिक लाभ मिल सकता है. विवाह की योजना बना रहे लोगों के लिए यह अवधि अनुकूल है.
मीन राशि वालों के लिए शनि के वक्री होने की यह अवधि बेहद लाभकारी रहेगी. इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. शिक्षा हो, नौकरी हो या व्यापार, हर क्षेत्र में आपको उम्मीद से ज़्यादा लाभ मिल सकता है. विदेश यात्रा हो या विदेश से जुड़ा कोई काम, आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी. इस अवधि में आपके सभी सपने पूरे होंगे.
